Si cuesta creer que Nostradamus predijera que Mauricio Macri sería el primer Presidente no peronista en terminar su mandato, no se dan una idea de los asombrosos hallazgos encontrados recientemente. Unos escritos inéditos que acaban de ver la luz hablan acerca de lo sucedido en estos últimos tiempos en Argentina: "Un pingüino a la gran ciudad llegará, / su muerte dejará un enorme vacío que su fiel compañera ocupará, / jóvenes inexpertos a la puerta del abismo la llevarán, / dólar blue, inflación descontrolada, AFJP y el INDEC destruirán". Qué peculiar forma de explicar el ascenso y la caída de los Kirchner, incluidas algunas de las medidas económicas que condujeron a nuestro país al desastre. Pero siéntense porque no termina acá.