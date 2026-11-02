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Ucrania y Rusia denunciaron alertas falsas tras ciberataques a sus aplicaciones de emergencias

Los usuarios en Kiev recibieron avisos engañosos sobre un riesgo nuclear, mientras Moscú reportó una intrusión similar en su plataforma y ambos servicios fueron restablecidos o siguieron operativos

Ucrania y Rusia denunciaron alertas falsas tras ciberataques a sus aplicaciones de emergencias. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Ucrania y Rusia denunciaron alertas falsas tras ciberataques a sus aplicaciones de emergencias. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
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Las autoridades tanto en Ucrania como en Rusia afirmaron que sus aplicaciones móviles de alerta de emergencia fueron blanco de ciberataques a última hora del domingo, y que residentes en Ucrania recibieron mensajes que advertían de un alto peligro de radiación nuclear en la capital, Kiev.

En una publicación a última hora del domingo en Telegram, el canal ucraniano de alerta de ataques aéreos escribió que “partes no autorizadas” habían interferido en el funcionamiento de la aplicación de mensajería y que esta había sido suspendida temporalmente. Advirtió a los usuarios que no hicieran clic en enlaces incluidos en “notificaciones sospechosas”.

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Las autoridades en Ucrania señalaron que la aplicación, de la que los ucranianos dependen para ponerse a salvo en medio de los ataques diarios con misiles y drones rusos, fue restablecida durante la noche. Las alertas —que difundían afirmaciones falsas sobre altos niveles de radiación, una amenaza química y disturbios públicos en Kiev— estaban redactadas en inglés con faltas de ortografía y errores gramaticales, además de una mezcla de ruso y ucraniano.

Una de las publicaciones falsas mencionaba al grupo de hackers Hitcore. Mash, un canal ruso de Telegram con vínculos con los servicios de seguridad, indicó que habló con representantes de Hitcore y que estos se atribuyeron la autoría del ataque. Esa afirmación no pudo verificarse de manera independiente.

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El Centro estatal de Ucrania para Contrarrestar la Desinformación informó sobre la intrusión e instó a los usuarios a vigilar los canales de emergencia en redes sociales y a confiar en las alertas físicas mientras se abordaba el ciberataque.

La Fuerza Aérea de Ucrania confirmó que el ataque informático no afectó las operaciones de los mandos militares. (REUTERS/ARCHIVO)
La Fuerza Aérea de Ucrania confirmó que el ataque informático no afectó las operaciones de los mandos militares. (REUTERS/ARCHIVO)

Yurii Ihnat, portavoz del mando de la Fuerza Aérea de Ucrania, dijo que el ciberataque no tuvo impacto en las operaciones de seguridad y defensa de Ucrania porque la aplicación funciona de forma separada de los sistemas de mando militar.

Ihnat dijo a la cadena privada ucraniana 1+1 que la fuerza aérea continúa informando sobre amenazas en tiempo real a través de canales de comunicación independientes, como plataformas populares de redes sociales.

Por su parte, funcionarios rusos dijeron el lunes que hackers habían enviado alertas de emergencia falsas tras obtener acceso a la aplicación móvil del Ministerio ruso de Emergencias.

El ministerio no identificó a quién llevó a cabo el ataque. En un comunicado, tranquilizó a los rusos al asegurar que el sistema general de alertas públicas funcionaba con normalidad y que la aplicación móvil actuaba como un servicio complementario junto con las alertas enviadas por SMS, las transmisiones de los medios y las sirenas y altavoces municipales.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que todas las agencias estatales de Rusia estaban bajo la amenaza constante de ciberataques, incluido un número creciente que utiliza inteligencia artificial.

El Kremlin demandó elevar la ciberseguridad pública tras el acceso no autorizado a los sistemas del Ministerio de Emergencias ruso. (REUTERS/ARCHIVO)
El Kremlin demandó elevar la ciberseguridad pública tras el acceso no autorizado a los sistemas del Ministerio de Emergencias ruso. (REUTERS/ARCHIVO)

“Todos los organismos gubernamentales deben tomar medidas para mejorar la ciberseguridad de nuestros recursos digitales”, dijo Peskov.

El alto el fuego limitado termina en la región de Kherson

Las autoridades ucranianas en la región de Kherson, dividida por la guerra, informaron de múltiples ataques con drones rusos a primera hora del lunes, horas después de que expirara un alto el fuego humanitario.

El gobierno regional dijo que una mujer de 62 años y un hombre de 73 fueron hospitalizados con lesiones por una explosión en la ciudad de Jersón, en el lado del río Dniéper que no está ocupado por Rusia.

El alto el fuego localizado terminó a la medianoche del domingo al lunes. La breve pausa en los combates estaba vinculada a una misión de ayuda humanitaria en la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia.

El alto el fuego, que comenzó el 27 de octubre, era la tregua más significativa entre Kiev y Moscú desde que Rusia emprendió su invasión a gran escala de Ucrania hace casi cinco años.

El Estado Mayor ucraniano afirmó que Rusia reabasteció municiones y defensas durante la pausa en los combates. (AP/ARCHIVO)
El Estado Mayor ucraniano afirmó que Rusia reabasteció municiones y defensas durante la pausa en los combates. (AP/ARCHIVO)

La Casa Blanca dijo que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ayudó a negociar la tregua limitada. Negociadores civiles de Rusia y Ucrania también ayudaron a asegurar la pausa, que permitió evacuar a residentes asediados de Oleshky en una rara operación conjunta que terminó el sábado.

Se estimaba que unos 2.000 civiles estaban en Oleshky cuando entró en vigor la tregua temporal. Los vecinos podían evacuar hacia territorio controlado por Ucrania o por Rusia, o permanecer en la ciudad con alimentos y suministros médicos reabastecidos. Los totales exactos de evacuación se mantuvieron en reserva para proteger a quienes se quedaron.

El Estado Mayor general de Ucrania dijo el lunes que el ejército ruso había reforzado sus defensas contra drones y reabastecido suministros de munición en la zona durante el alto el fuego.

En otras partes de Ucrania, los servicios de emergencia informaron que ataques con drones hirieron a 12 personas en la región oriental de Kharkiv y dañaron una instalación de refrigeración, invernaderos y edificios residenciales.

También se informó de cinco personas heridas en la ciudad portuaria del mar Negro de Odesa, donde un almacén fue atacado y viviendas resultaron dañadas.

Los bombardeos con aeronaves no tripuladas dejaron doce personas heridas en Kharkiv y causaron daños estructurales en Odesa. (REUTERS/ARCHIVO)
Los bombardeos con aeronaves no tripuladas dejaron doce personas heridas en Kharkiv y causaron daños estructurales en Odesa. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio ruso de Defensa dijo el lunes que había derribado 212 drones ucranianos durante la noche, mientras que el jefe de la región rusa de Samara, el gobernador Vyacheslav Fedorishchev, dijo en un comunicado que las defensas aéreas locales estaban repeliendo un ataque aéreo, pero no dio más detalles.

Medios rusos independientes informaron más tarde que drones ucranianos habían atacado uno de los mayores centros de transporte de petróleo de Europa en la región rusa de Samara.

(AP)

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