Honduras busca recuperar la producción de camarón y financiar a productores de maíz y frijol

La Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores de la Zona Sur proyecta triplicar el rendimiento por hectárea mediante la incorporación de tecnología.

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Honduras busca recuperar su industria camaronera y el sector de granos básicos mediante inversión tecnológica y nuevos mecanismos de financiamiento, luego de que la producción de camarón cayera un 33% y las sequías golpearan a los agricultores.

Los productores de camarón estiman que el país pasó de generar aproximadamente 120 millones de libras anuales a unos 80 millones, una caída de 40 millones de libras respecto del volumen anterior.

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Ante este escenario, representantes de la Plataforma Nacional Agroalimentaria expusieron ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento que permitan recuperar las unidades productivas y aprovechar mejor la infraestructura existente.

La propuesta incluye incorporar tecnología para aumentar la producción sin depender exclusivamente de la expansión de las áreas de cultivo.

Wilmer Cruz, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores de la Zona Sur (APEMASUR), señaló que la incorporación de tecnología podría elevar el rendimiento de unas 3.000 a 9.000 libras de camarón por hectárea, es decir, multiplicar por tres el volumen obtenido en una misma superficie, siempre que se concreten las inversiones y mejoras técnicas necesarias.

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La actividad camaronera se concentra principalmente en Choluteca y Valle, en el sur de Honduras. Según las cifras de los productores, en el país operan aproximadamente 234 productores, entre grandes y pequeños. Cruz indicó que el sector genera alrededor de USD 250 millones anuales en divisas, impulsado por el valor agregado y las exportaciones al mercado europeo.

Los acuicultores hondureños establecieron la meta de recuperar la producción de 120 millones de libras anuales de camarón para el año 2027.

Granos básicos y la sequía

La recuperación productiva tendría implicaciones para las empresas acuícolas, el empleo vinculado a las granjas y las actividades relacionadas con el procesamiento y la comercialización del camarón.

Las dificultades no se limitan a la acuicultura. Los productores de maíz y frijol plantearon la necesidad de acceder a recursos para invertir en sus cultivos, tras la prolongada sequía que ha afectado al país. El financiamiento permitiría cubrir necesidades de producción, incorporar mejoras tecnológicas y recuperar áreas dañadas por las condiciones climáticas.

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El ministro de Agricultura, Moisés Abraham Molina, manifestó su disposición de acompañar las propuestas presentadas por las organizaciones. Darwin Cálix, presidente del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), valoró la apertura al diálogo con las autoridades.

“Vemos cambios tangibles y estamos satisfechos con la disposición de trabajar juntos por el desarrollo del país y generar buenos resultados para nuestros productores”, expresó Cálix.

Misión de seguimiento

Los representantes del Gobierno y del sector productivo propusieron crear una comisión de trabajo para dar seguimiento a las necesidades planteadas y evaluar alternativas de financiamiento para los rubros de maíz, frijol y camarón.

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Los agricultores de maíz y frijol buscan asistencia económica para recuperar las áreas de cultivo afectadas por la prolongada sequía.

Por el momento, las propuestas están en fase de coordinación y todavía deben definirse los instrumentos financieros, los recursos disponibles y las condiciones para acceder a ellos.

El objetivo de los productores es recuperar los 120 millones de libras anuales de camarón durante 2027 y mejorar la capacidad de respuesta del sector agrícola ante futuras sequías. El cumplimiento de esas metas dependerá de que las alternativas de financiamiento se concreten y permitan ejecutar las inversiones previstas.