El Comando Sur de Estados Unidos entrega tres edificios escolares rurales en Guatemala por USD 2.81 millones

Un miembro del Ejército de Estados Unidos y dos representantes locales presentan una placa conmemorativa en un edificio de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Comando Sur de Estados Unidos entregó entre el 27 y el 29 de octubre tres edificios escolares en comunidades rurales de Guatemala, financiados con una inversión de USD 2.81 millones a través de su Programa de Asistencia Humanitaria.

Las instalaciones fueron construidas para ampliar la infraestructura educativa en Santa Rosa, Jalapa y Chiquimula, departamentos donde las autoridades estadounidenses identifican factores vinculados con la migración irregular y la presencia de estructuras criminales.

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Los nuevos centros fueron transferidos al Ministerio de Educación de Guatemala, que deberá equiparlos, contratar al personal docente y asumir su administración y mantenimiento. La inversión equivale a unos 21.5 millones de quetzales, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

La primera ceremonia se realizó el 27 de octubre en el Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria de la aldea La Morena, situada en el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa.

Un día después, las autoridades entregaron la Escuela Oficial Rural Mixta del barrio La Bolsa, en San Luis Jilotepeque, Jalapa.

El tercer edificio fue inaugurado el 29 de octubre en la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Terrero Barroso, en la aldea Taco Arriba, municipio y departamento de Chiquimula.

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Las tres obras se incorporaron a la red de establecimientos públicos bajo responsabilidad del Ministerio de Educación.

El Comando Sur de Estados Unidos entregó tres edificios escolares en comunidades rurales de Guatemala con una inversión de 2,81 millones de dólares. (US Embassy Guatemala﻿ )

Tres entregas escolares en Santa Rosa, Jalapa y Chiquimula

La construcción estuvo a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como USACE, organismo que gestionó las obras bajo supervisión del Comando Sur. También participó el Equipo de Asuntos Civiles de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, identificada como JTF-Bravo.

El Comando Sur, también llamado Southcom, financió los proyectos mediante su programa de asistencia humanitaria. La iniciativa reúne la inversión estadounidense en infraestructura con el compromiso de las autoridades guatemaltecas de sostener el funcionamiento de los establecimientos en los próximos años.

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La Embajada de Estados Unidos sostuvo que las escuelas buscan mejorar las condiciones de vida en las comunidades beneficiadas y reducir los factores que impulsan los desplazamientos irregulares hacia territorio estadounidense. La representación diplomática vinculó la construcción de infraestructura educativa con la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las comunidades rurales.

Un funcionario de la sede diplomática afirmó que la inversión escolar “construye comunidades resilientes capaces de resistir el alcance de narcoterroristas, carteles y otras redes criminales”.

La embajada difundió además un mensaje en su cuenta oficial de X: “Cuando ampliamos las oportunidades de nuestra juventud, les quitamos terreno a quienes buscan desestabilizar la paz”.

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El Comando Sur de Estados Unidos entregó tres edificios escolares en comunidades rurales de Guatemala con una inversión de 2,81 millones de dólares. (US Embassy Guatemala﻿ )

Educación y seguridad dentro de la política estadounidense

Las obras se inscriben en los lineamientos de America First, la política exterior impulsada por la administración del presidente Donald Trump bajo la premisa de priorizar los intereses de Estados Unidos. Entre sus objetivos figuran frenar la migración ilegal, contrarrestar el reclutamiento de menores por organizaciones criminales transnacionales y promover oportunidades económicas mediante la educación en áreas vulnerables.

La representación estadounidense indicó que estas intervenciones amplían las tareas habituales del USACE, concentradas generalmente en infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. En este caso, el programa se orientó a edificios destinados a la enseñanza en comunidades rurales del sur y el oriente de Guatemala.

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El modelo asigna funciones diferenciadas a cada país: Estados Unidos financia y construye las instalaciones, mientras el Ministerio de Educación debe asegurar que los centros tengan equipamiento, maestros, administración y mantenimiento. Ese esquema busca preservar la inversión a largo plazo y garantizar que las comunidades continúen accediendo a los servicios educativos.

La entrega de octubre no constituye la primera intervención de Southcom en escuelas guatemaltecas. En febrero de 2026, el organismo militar estadounidense apoyó la construcción de otros tres establecimientos en Jutiapa, Santa Rosa y Zacapa, con una inversión de USD 2,3 millones.

Los proyectos anteriores incluyeron la Escuela Garita Chapina, en Moyuta, Jutiapa; la Escuela Paso de Caballos, en Casillas, Santa Rosa; y la Escuela Monte Grande, en Río Hondo, Zacapa. Aquellas obras beneficiaron a cerca de 275 estudiantes de entre cinco y 11 años.

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En esa ocasión, la Embajada de Taiwán en Guatemala aportó mobiliario y otros recursos para los centros educativos. La representación estadounidense calificó esa cooperación con socios internacionales como una alianza entre actores “democráticos y confiables”.