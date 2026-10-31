Mundo

Zelensky llegó a Estambul para abordar con Erdogan sobre la seguridad en el Mar Negro y la diplomacia en torno a la guerra

El presidente ucraniano aterrizó en Turquía para una visita de trabajo que también incluye un encuentro con el Patriarca Ecuménico Bartolomé, en un momento de escalada y nueva ayuda militar de Washington

Volodimir Zelensky llegó a Estambul
Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aterrizó este sábado en Estambul para mantener conversaciones con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, con el foco en la seguridad en el Mar Negro, la asociación bilateral entre ambos países y las perspectivas diplomáticas del conflicto con Rusia.

“Llegamos con el equipo a Estambul. Por delante, importantes negociaciones con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan”, escribió el jefe de Estado ucraniano en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Trabajamos para fortalecer la protección de nuestra gente, la asociación interestatal con Turquía y perspectivas diplomáticas reales. Hay cuestiones importantes sobre la navegación marítima en el Mar Negro”, agregó.

El mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan (Mustafa Kamaci/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)
El mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan (Mustafa Kamaci/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

La visita fue convocada por Erdogan y confirmada el viernes

La Presidencia turca anunció el viernes la visita de trabajo a través de Burhanettin Duran, director de Comunicaciones del gobierno de Ankara.

Según Duran, los encuentros en Estambul abarcarán los pasos para profundizar la cooperación bilateral y los desarrollos regionales e internacionales, con énfasis particular en la guerra entre Rusia y Ucrania, y la situación de seguridad en el Mar Negro.

La agenda de Zelensky también contempla un encuentro con el Patriarca Ecuménico Bartolomé.

Ucrania atacó una refinería en el suroeste de Rusia
La refinería Bashneft-Novoil, en la ciudad de Ufá, fue alcanzada por drones ucranianos este sábado

Ucrania reanudó ataques contra refinerías rusas

La visita se produce en un momento de escalada militar. Ucrania reanudó en las últimas horas sus ataques contra instalaciones energéticas rusas, interrumpidos durante casi un mes tras las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

PUBLICIDAD

La refinería Bashneft-Novoil, en la ciudad de Ufá, fue alcanzada por drones ucranianos este sábado, según informó el canal de Telegram independiente ruso Astra. Se trata del segundo ataque contra esa instalación desde el 21 de septiembre.

El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció el viernes “daños pequeños” en una de las tres refinerías atacadas ese día, e indicó que el sistema de defensa antiaérea “en términos generales funcionó”, según la agencia TASS.

Durante la noche del viernes al sábado, las defensas rusas derribaron 433 drones ucranianos de largo alcance sobre 19 regiones del país, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

EEUU aprobó una venta de interceptores Patriot por USD 2.100 millones

En paralelo a la visita diplomática, el Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó el viernes la venta potencial de 500 misiles interceptores Patriot PAC-3 MSE a Ucrania por un valor de USD 2.100 millones.

El paquete incluye repuestos, apoyo logístico y servicios vinculados al programa. Canadá, Alemania y Noruega financiarán la compra a través del mecanismo JUMPSTART, junto con fondos respaldados por el préstamo de apoyo a Ucrania de la Unión Europea (UE). El organismo estadounidense precisó que la operación no utilizará recursos presupuestarios de Estados Unidos.

La aprobación llega después de que Zelensky alertara públicamente sobre la reducción de las reservas de interceptores y acusara al Pentágono de demorar entregas adquiridas por otros países para las fuerzas ucranianas. Lockheed Martin, con sede en Bethesda, Maryland, será el contratista principal. El Departamento de Estado no informó una fecha concreta para la entrega.

Rusia y Ucrania completaron el viernes una misión de evacuación en Oleshki (EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE)
Rusia y Ucrania completaron el viernes una misión de evacuación en Oleshki (EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE)

Rusia y Ucrania completaron una evacuación humanitaria en Oleshki

En el plano humanitario, Rusia y Ucrania completaron el viernes una misión de evacuación en Oleshki, localidad de la región ucraniana de Kherson bajo ocupación rusa desde 2022.

La operación fue coordinada por la comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantrátova, y el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, y contó con 25 autobuses y nueve ambulancias.

Las autoridades no comunicaron una cifra definitiva de personas evacuadas. El primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, mencionó inicialmente 527 personas con destino a territorio controlado por Kiev, pero retiró ese dato al señalar que la información era sensible.

La tregua local, la primera que se mantuvo en un tramo tan amplio del frente desde 2022, según Lubinets, estuvo vigente por más de 80 horas y se extendió también a la ciudad de Kherson.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, medió en las negociaciones que derivaron en el alto el fuego. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó la pausa como un caso aislado y descartó que pudiera trasladarse a una negociación general.

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyGuerra Rusia UcraniaMar NegroRecep Tayyip ErdoganTurquía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente polaco ordenó a la Policía levantar el bloqueo del Tribunal Constitucional y convocó de urgencia al Parlamento

Karol Narowcki pidió a los agentes enviados por el primer ministro Donald Tusk que abandonen el perímetro de la sede judicial, tras denunciar una violación del orden constitucional durante la crisis institucional en Varsovia

El presidente polaco ordenó a la Policía levantar el bloqueo del Tribunal Constitucional y convocó de urgencia al Parlamento

El líder supremo de Irán amenazó con una “respuesta sin restricciones geográficas” ante cualquier ataque al país persa

Mojtaba Khamenei se reunió con los altos mandos militares y les exigió actuar de forma "inmediata y contundente" ante cualquier agresión de Estados Unidos o Israel

El líder supremo de Irán amenazó con una “respuesta sin restricciones geográficas” ante cualquier ataque al país persa

Ucrania atacó con drones otra refinería en el suroeste de Rusia

La planta Bashneft-Novoil, en Ufá, fue alcanzada en el marco de una ofensiva renovada contra el sector energético del país

Ucrania atacó con drones otra refinería en el suroeste de Rusia

Arabia Saudita derribó un dron sobre Riad luego de que los hutíes intensificaron su ofensiva contra el reino

Las defensas antiaéreas neutralizaron un artefacto no tripulado sobre su capital, en medio de una escalada de ataques yemeníes que ya dejó más de 1.600 muertos

Arabia Saudita derribó un dron sobre Riad luego de que los hutíes intensificaron su ofensiva contra el reino

Francia refuerza su seguridad ante otro sábado de protestas de alto riesgo, intensificadas por el “efecto” Halloween

En medio de convocatorias a una “noche de oscuridad”, París movilizará a más de 70 mil efectivos para contrarrestar la posible violencia callejera. Comerciantes advirtieron que la festividad impulsaría los robos y saqueos “porque habrá gente usando máscaras” y serían imposibles de identificar

Francia refuerza su seguridad ante otro sábado de protestas de alto riesgo, intensificadas por el “efecto” Halloween
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

El día que la reina Letizia ejerció de chófer para salvar el Halloween de la infanta Sofía: parada técnica en Zarzuela y un disfraz de vaquera en una fiesta privada

Un colectivo chocó contra una grúa a metros del Obelisco: dos heridos

Este será el trámite que debe seguir en el Congreso la ley de ajuste fiscal, impulsada por Abelardo de la Espriella: hay diferencias entre las bancadas políticas

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: hora, TV y formaciones

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: hora, TV y formaciones

La sanción que recibieron Max Verstappen y Liam Lawson tras el “torpe” incidente en la práctica del Gran Premio de México

Las posibles formaciones de Boca Juniors y River Plate para el Superclásico del domingo en la Bombonera

Se develó el sorpresivo voto de Lionel Messi para el Trofeo Kopa en la premiación del Balón de Oro

Aldosivi descendió de la Liga Profesional: el cruce del DT con un periodista que le hizo una agresiva pregunta entre lágrimas

ENTRETENIMIENTO

Siete películas que trazaron el ascenso de Pixar en el cine animado

Siete películas que trazaron el ascenso de Pixar en el cine animado

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Martin Scorsese asegura que iba a hacer una película de Cleopatra con Angelina Jolie: esta es la razón por la que fracasó el proyecto

Halloween, una película de bajo presupuesto que se convirtió en una saga de 13 títulos

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión