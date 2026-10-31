Zelensky llegó a Estambul para abordar con Erdogan sobre la seguridad en el Mar Negro y la diplomacia en torno a la guerra

Volodimir Zelensky llegó a Estambul

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aterrizó este sábado en Estambul para mantener conversaciones con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, con el foco en la seguridad en el Mar Negro, la asociación bilateral entre ambos países y las perspectivas diplomáticas del conflicto con Rusia.

“Llegamos con el equipo a Estambul. Por delante, importantes negociaciones con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan”, escribió el jefe de Estado ucraniano en su cuenta de X.

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“Trabajamos para fortalecer la protección de nuestra gente, la asociación interestatal con Turquía y perspectivas diplomáticas reales. Hay cuestiones importantes sobre la navegación marítima en el Mar Negro”, agregó.

El mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan (Mustafa Kamaci/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

La visita fue convocada por Erdogan y confirmada el viernes

La Presidencia turca anunció el viernes la visita de trabajo a través de Burhanettin Duran, director de Comunicaciones del gobierno de Ankara.

Según Duran, los encuentros en Estambul abarcarán los pasos para profundizar la cooperación bilateral y los desarrollos regionales e internacionales, con énfasis particular en la guerra entre Rusia y Ucrania, y la situación de seguridad en el Mar Negro.

La agenda de Zelensky también contempla un encuentro con el Patriarca Ecuménico Bartolomé.

La refinería Bashneft-Novoil, en la ciudad de Ufá, fue alcanzada por drones ucranianos este sábado

Ucrania reanudó ataques contra refinerías rusas

La visita se produce en un momento de escalada militar. Ucrania reanudó en las últimas horas sus ataques contra instalaciones energéticas rusas, interrumpidos durante casi un mes tras las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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La refinería Bashneft-Novoil, en la ciudad de Ufá, fue alcanzada por drones ucranianos este sábado, según informó el canal de Telegram independiente ruso Astra. Se trata del segundo ataque contra esa instalación desde el 21 de septiembre.

El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció el viernes “daños pequeños” en una de las tres refinerías atacadas ese día, e indicó que el sistema de defensa antiaérea “en términos generales funcionó”, según la agencia TASS.

Durante la noche del viernes al sábado, las defensas rusas derribaron 433 drones ucranianos de largo alcance sobre 19 regiones del país, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

EEUU aprobó una venta de interceptores Patriot por USD 2.100 millones

En paralelo a la visita diplomática, el Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó el viernes la venta potencial de 500 misiles interceptores Patriot PAC-3 MSE a Ucrania por un valor de USD 2.100 millones.

El paquete incluye repuestos, apoyo logístico y servicios vinculados al programa. Canadá, Alemania y Noruega financiarán la compra a través del mecanismo JUMPSTART, junto con fondos respaldados por el préstamo de apoyo a Ucrania de la Unión Europea (UE). El organismo estadounidense precisó que la operación no utilizará recursos presupuestarios de Estados Unidos.

La aprobación llega después de que Zelensky alertara públicamente sobre la reducción de las reservas de interceptores y acusara al Pentágono de demorar entregas adquiridas por otros países para las fuerzas ucranianas. Lockheed Martin, con sede en Bethesda, Maryland, será el contratista principal. El Departamento de Estado no informó una fecha concreta para la entrega.

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Rusia y Ucrania completaron el viernes una misión de evacuación en Oleshki (EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE)

Rusia y Ucrania completaron una evacuación humanitaria en Oleshki

En el plano humanitario, Rusia y Ucrania completaron el viernes una misión de evacuación en Oleshki, localidad de la región ucraniana de Kherson bajo ocupación rusa desde 2022.

La operación fue coordinada por la comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantrátova, y el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, y contó con 25 autobuses y nueve ambulancias.

Las autoridades no comunicaron una cifra definitiva de personas evacuadas. El primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, mencionó inicialmente 527 personas con destino a territorio controlado por Kiev, pero retiró ese dato al señalar que la información era sensible.

La tregua local, la primera que se mantuvo en un tramo tan amplio del frente desde 2022, según Lubinets, estuvo vigente por más de 80 horas y se extendió también a la ciudad de Kherson.

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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, medió en las negociaciones que derivaron en el alto el fuego. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó la pausa como un caso aislado y descartó que pudiera trasladarse a una negociación general.