Costa Rica detiene a salvadoreño buscado desde hace 12 años por presunto abuso contra un menor de edad

Un ciudadano salvadoreño buscado desde 2014 por un presunto delito de abuso contra una persona menor de edad fue detenido en Los Chiles, frontera norte de Costa Rica. Crédito: MSP

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Un ciudadano de El Salvador, identificado con el apellido Ventura, fue detenido este viernes 30 de octubre de 2026 en Los Chiles, frontera norte de Costa Rica, después de que las autoridades confirmaran que era requerido por la justicia salvadoreña mediante una orden de captura emitida en 2014, relacionada con un presunto delito de abuso contra una persona menor de edad.

La aprehensión fue realizada por oficiales de la Policía de Fronteras, en coordinación con la Policía Profesional de Migración, quienes localizaron al extranjero mientras transitaba por una vía pública en la comunidad de Hernández Pista, perteneciente al cantón de Los Chiles, provincia de Alajuela.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el hombre se encontraba en condición migratoria irregular en Costa Rica y mantenía un requerimiento judicial vigente en su país de origen desde hacía aproximadamente 12 años.

La verificación de sus antecedentes permitió confirmar que las autoridades salvadoreñas lo buscaban por una causa relacionada con el presunto abuso de una persona menor de edad.

También registra antecedentes judiciales relacionados con drogas

Además del requerimiento por el presunto delito contra una persona menor de edad, el ciudadano salvadoreño registra otras causas judiciales en El Salvador.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, estas investigaciones están relacionadas con la presunta posesión de estupefacientes y conducción de vehículos bajo los efectos de esas sustancias.

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Por esa razón, las autoridades deberán verificar su situación jurídica y determinar cuáles requerimientos permanecen vigentes ante la justicia salvadoreña.

Captura se realizó en una comunidad de la frontera norte

La ubicación de Ventura ocurrió en Hernández Pista, Los Chiles, una comunidad situada en la zona fronteriza con Nicaragua.

Los oficiales de la Policía de Fronteras y Migración lograron identificar al extranjero y verificar su condición migratoria, así como la existencia de la orden de captura emitida por El Salvador.

Posteriormente, procedieron con su aprehensión y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

La participación de ambos cuerpos policiales permitió atender tanto el requerimiento judicial extranjero como la situación migratoria irregular del detenido.

El Ministerio de Seguridad Pública no informó si durante el procedimiento se decomisaron objetos o documentos vinculados con las investigaciones que enfrenta el sospechoso.

El sospechoso fue localizado en la comunidad de Hernández Pista, en Los Chiles, mientras transitaba por una vía pública durante la mañana del viernes. Crédito: MSP

Detenido quedó a disposición de Migración y el OIJ

Tras su aprehensión, el ciudadano salvadoreño quedó bajo responsabilidad de la Policía Profesional de Migración, que continuará con las diligencias correspondientes y coordinará las actuaciones necesarias con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Entre los aspectos pendientes se encuentra determinar el procedimiento que corresponde aplicar ante el requerimiento judicial emitido por las autoridades salvadoreñas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una solicitud formal de extradición ni sobre una fecha para su eventual traslado a El Salvador.

Cualquier medida relacionada con su entrega a las autoridades extranjeras deberá ajustarse a los procedimientos legales correspondientes.

La captura de Ventura se suma a las intervenciones de los cuerpos policiales costarricenses para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras que se encuentran en territorio nacional.

Por ahora, el sospechoso permanece sujeto a las diligencias de las instituciones competentes, mientras se determina su situación jurídica.