¿Por qué el parque John Lennon en Cuba se queda vacío?

Los apagones y los robos reducen la presencia de visitantes en el parque Lennon de La Habana (Foto archivo, cortesía Gobierno de La Habana)

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El parque John Lennon, uno de los puntos de reunión más conocidos de El Vedado, enfrenta una caída de visitantes por los apagones y los robos que se registran en la zona, según informó 14ymedio, medio independiente cubano.

Al anochecer, los senderos quedan sin iluminación y el sitio pierde la actividad que durante años atrajo a jóvenes, turistas y aficionados al rock.

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El domingo, antes de las 19h, el parque situado en la calle 17, entre 6 y 8, mostraba un panorama distinto al de otras épocas. Había pocas personas en el lugar y la mayoría eran adultos mayores que intentaban acceder a internet desde sus teléfonos. Bajo los árboles, la oscuridad comenzó a cubrir los caminos y redujo aún más la presencia de visitantes.

Durante años, el espacio fue un lugar habitual de encuentro para jóvenes que conversaban hasta la madrugada, una dinámica que también se extendía hacia la cercana avenida de los Presidentes, conocida como calle G. La combinación de cortes eléctricos prolongados, deterioro del alumbrado público e inseguridad modificó esa rutina.

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El director de la Cinemateca de Cuba denunció el robo de su teléfono

El medio añade que el crítico e investigador Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba y ganador del Premio Nacional de Cine 2026, sufrió el robo de su teléfono móvil en el parque a plena luz del día, de acuerdo con fuentes citadas por 14ymedio.

El recinto habanero, asociado durante décadas con reuniones juveniles y música rock, registra denuncias de hurtos incluso durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Castillo presentó una denuncia ante la Policía. En la estación le indicaron que ese mismo día se habían denunciado otros 15 robos en el parque, según personas cercanas al caso consultadas por el medio.

El episodio expuso una preocupación frecuente entre quienes circulan por la zona. Una mujer relató que, aproximadamente un mes antes, alguien había cortado su cartera de tela mientras hacía compras por la mañana en el agromercado ubicado junto al parque. La víctima advirtió el daño al regresar a su casa y constató que no le faltaban pertenencias.

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Los robos no se limitan a horarios nocturnos. La denuncia vinculada a Castillo y el caso de la mujer muestran que los delincuentes también actúan durante el día, en un área próxima a comercios, paradas de transporte y espacios de recreación.

La estatua de John Lennon, sin vigilancia

La estatua de John Lennon, instalada en uno de los bancos del parque, tampoco tenía custodio durante el recorrido realizado por 14ymedio. La ausencia de vigilancia llamó la atención debido a los antecedentes de robos que acompañan a la escultura desde su inauguración, en diciembre de 2000.

La pieza, que representa al músico británico sentado en un banco, perdió sus características gafas en al menos dos ocasiones. Después de los primeros hurtos, las autoridades asignaron vigilantes para proteger el monumento. Uno de ellos, Juan González, guardaba los anteojos en un bolsillo y los colocaba sobre la estatua cuando turistas o visitantes querían tomar fotografías.

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En marzo de 2018, el medio volvió a documentar la sustracción de las gafas. En esa ocasión, la escultura permanecía en su sitio, aunque sin los espejuelos y sin una persona encargada de su custodia.

A pocos metros, la vigilancia se concentraba en el acceso al Submarino Amarillo, donde había personal atento a las motocicletas estacionadas. Las motorinas figuran entre los bienes más expuestos a robos, sobre todo en horarios de apagón.

Denuncias de inseguridad en otras ciudades de Cuba

Los cortes eléctricos dejan sin iluminación los senderos de la calle 17, donde habitantes y turistas evitan quedarse después del atardecer por temor a asaltos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación del parque Lennon coincide con denuncias de inseguridad en otras ciudades del país. El 20 de octubre, 14ymedio informó que visitantes de la plaza de la Vigía, en Matanzas, habían reducido sus recorridos debido a robos de teléfonos, relojes y bolsos.

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Un estudiante consultado en esa ciudad contó que le arrebataron su móvil de día, cerca del Teatro Sauto. Los casos de Matanzas y La Habana ocurrieron en zonas céntricas y de tránsito habitual, donde los visitantes solían permanecer durante varias horas.

En agosto, una pareja del municipio habanero de Guanabacoa denunció que dos hombres encapuchados les quitaron una motorina bajo amenaza de cuchillo cuando regresaban a su vivienda durante un apagón. Días después, soldados fueron desplegados en varios puntos que los vecinos identificaban como escenarios de asaltos.