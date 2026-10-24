Mujer muere tras ser arrastrado por la corriente el vehículo en el que viajaba en Honduras

Susana Sabillón, originaria de la aldea Pajuiles, murió luego de que el río Dorado arrastrara el vehículo en el que viajaba junto a su esposo, en Tela, Atlántida. (Foto: Cortesía redes sociales)

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Las fuertes corrientes de agua volvieron a cobrar una vida en Honduras. Susana Sabillón murió después de que el vehículo en el que viajaba junto a su esposo fuera arrastrado por el río Dorado, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

La emergencia movilizó al Cuerpo de Bomberos y a pobladores de la zona, quienes participaron en las labores de búsqueda para localizar a la mujer.

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Posteriormente, los equipos de rescate encontraron su cuerpo sin vida, mientras que su esposo consiguió salir del afluente y sobrevivió al incidente.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades confirmaron lo ocurrido, aunque hasta el momento no han brindado detalles sobre las circunstancias exactas en las que el automóvil terminó dentro del río ni sobre las condiciones en las que la pareja intentó atravesar el sector.

Sabillón era originaria de la aldea Pajuiles, en el departamento de Atlántida. Su fallecimiento ha vuelto a poner en evidencia los peligros que representan las crecidas de los ríos, especialmente cuando las corrientes aumentan y dificultan el tránsito por zonas cercanas a los afluentes.

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El esposo de Susana Sabillón logró salir del afluente y sobrevivió al incidente ocurrido este viernes en el municipio de Tela. (Foto: Cortesía redes sociales)

Las crecidas de los ríos pueden convertir los cruces en puntos de alto riesgo, debido a que la fuerza del agua puede desplazar vehículos, arrastrarlos fuera de la vía y dificultar las labores de rescate.

Incluso cuando el nivel del agua parece manejable, una corriente fuerte puede comprometer la estabilidad de un automóvil y poner en peligro a sus ocupantes.

Ante estas condiciones, las autoridades de prevención recomiendan no intentar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas cuando presentan corrientes fuertes o niveles elevados de agua. También aconsejan buscar rutas alternas y esperar hasta que existan condiciones seguras para movilizarse.

El caso ocurrido en Tela se suma a otras emergencias registradas en Honduras en las que personas han perdido la vida en cuerpos de agua, ya sea por accidentes relacionados con corrientes o al intentar auxiliar a quienes se encuentran en peligro.

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El hondureño Ericson Sevilla residía en la colonia El Arenal, en Danlí, y perdió la vida por sumersión mientras intentaba realizar un rescate. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Otro hondureño murió al intentar rescatar a una persona en Danlí

Días antes del fallecimiento de Sabillón, otro hondureño perdió la vida en un incidente ocurrido en la laguna de San Julián, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

La víctima fue identificada como Ericson Noé Sevilla Martínez, de 32 años, quien murió por sumersión el pasado 19 de octubre cuando ingresó al agua para intentar auxiliar a una persona que presuntamente estaba en peligro de ahogarse.

Según la información divulgada sobre el caso, Sevilla Martínez se percató de que alguien necesitaba ayuda y decidió ingresar a la laguna. Sin embargo, también quedó sumergido y no logró salir a la superficie.

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El hombre era originario de Danlí y residía en la colonia El Arenal. Hasta la información disponible sobre el incidente, las autoridades no habían confirmado la identidad ni el estado de la persona a la que intentó rescatar.

Aunque ambos hechos ocurrieron en cuerpos de agua, las circunstancias fueron diferentes: en Tela, una corriente arrastró el vehículo en el que viajaba Sabillón junto a su esposo; en Danlí, Sevilla Martínez ingresó a una laguna para tratar de auxiliar a otra persona.

Los dos casos reflejan los riesgos que pueden presentarse en ríos y lagunas, tanto durante los desplazamientos como en situaciones de emergencia en las que alguien intenta rescatar a otra persona.

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