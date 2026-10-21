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Vladimir Putin anunció la liberación del prisionero estadounidense Stephen Hubbard

El profesor de inglés de 73 años había sido condenado por la justicia rusa a casi siete años de prisión por "actividad mercenaria" tras combatir en las filas del ejército ucraniano

Stephen Hubbard (Moscow City Court Press Service/Handout via REUTERS)
Stephen Hubbard (Moscow City Court Press Service/Handout via REUTERS)
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El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la liberación del ciudadano estadounidense Stephen James Hubbard, un profesor de inglés que fue capturado por tropas rusas mientras servía en las filas del ejército ucraniano.

Durante el inicio de su encuentro en San Petersburgo, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, agradeció al mandatario ruso la liberación del docente de 73 años, quien había sido condenado por la justicia rusa a seis años y 10 meses de prisión en 2024.

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De acuerdo con la justicia rusa, Hubbard —que cumplirá 74 años en diciembre— se incorporó a una unidad de defensa territorial en Izuim, ciudad donde residía desde 2014, tras el estallido de la guerra en Ucrania.

El oriundo del estado de Michigan percibía un salario de 1.000 dólares mensuales por sus servicios en el ejército ucraniano, según la versión oficial rusa.

Stephen Hubbard (Moscow City Court Press Service/Handout via REUTERS)
Stephen Hubbard (Moscow City Court Press Service/Handout via REUTERS)

El estadounidense recibió entrenamiento y combatió junto a las Fuerzas Armadas ucranianas hasta abril de 2022, cuando fue capturado por militares rusos.

En octubre de 2024, un tribunal de Moscú lo declaró culpable de actividad mercenaria y lo sentenció a seis años y diez meses de cárcel.

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Durante el juicio, el estadounidense admitió su culpa, aunque posteriormente aseguró no haber formado parte nunca de una defensa territorial ni de ninguna otra unidad armada.

En agosto de 2026, Rusia liberó al ex marine estadounidense Robert Gilman tras cuatro años de detención por agresión a un policía.

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ruso, Putin, accedió a indultar a Gilman por “razones humanitarias” debido al deterioro de su estado de salud.

Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, recibiendo a Steve Witkoff, enviado del presidente estadounidense, Donald Trump (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía Reuters)
Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, recibiendo a Steve Witkoff, enviado del presidente estadounidense, Donald Trump (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía Reuters)

El encuentro entre Witkoff y Putin

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, llegó este miércoles a San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras mantener conversaciones con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de “positivas”. El encuentro forma parte de los esfuerzos de Washington para reducir las tensiones con Kiev y avanzar en una salida a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Witkoff se trasladó a Rusia después de las conversaciones con Zelensky en Oslo, donde el presidente ucraniano agradeció a Estados Unidos por reanudar el suministro de información de inteligencia sobre los ataques rusos. La reunión con Putin, prevista para este miércoles, contará también con la participación virtual de Jared Kushner, yerno de Trump, según informó un funcionario estadounidense a la agencia AFP.

Rubio confirmó el viaje durante una visita a India y sostuvo que Witkoff llevará a Moscú las propuestas y las ideas surgidas de las conversaciones con el líder ucraniano. “Ahora, con esas ideas, podrá viajar a San Petersburgo y compartirlas con la parte rusa, y veremos si podemos lograr algún avance”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

El tono favorable de las declaraciones contrastó con varios días de enfrentamientos entre Washington y Kiev, después de que Trump acordara con Putin un convenio para el suministro de diésel y reclamara un cambio de liderazgo en Ucrania tras la negativa de las autoridades de ese país a detener los ataques contra las refinerías de petróleo rusas.

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