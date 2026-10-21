“Casi todas mis películas tratan sobre padres e hijos”: la historia detrás del legado de George Lucas

George Lucas rechazó asumir el control del negocio de papelería que su padre fundó en Modesto, California (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La figura de Darth Vader quedó asociada a una de las revelaciones más recordadas del cine, pero la relación entre Vader y Luke Skywalker condensó un conflicto que George Lucas reconoció como recurrente en su obra: el vínculo entre padres e hijos.

Antes de dirigir Star Wars, Lucas rechazó el proyecto que su padre, George Lucas Sr., había preparado para él. El empresario esperaba que su hijo continuara al frente de su negocio de artículos de oficina, mientras el futuro cineasta buscaba dedicarse a la fotografía y al cine.

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En una entrevista de 1999 con el periodista Bill Moyers, Lucas relató la disputa y la reconciliación posterior, y explicó que los creadores escriben desde sus emociones. Años después, el periodista Anthony Breznican retomó esas reflexiones al analizar el peso de la paternidad en la historia de Darth Vader.

George Lucas Sr. temía que el futuro cineasta muriera de hambre al elegir el camino artístico (REUTERS/Mike Blake)

El rechazo de Lucas al futuro que su padre había imaginado

George Lucas Sr. había construido un negocio de papelería y equipos de oficina en Modesto, California, y esperaba que su hijo se hiciera cargo de la empresa. Lucas contó a Moyers que la decisión de dedicarse al cine produjo el mayor desacuerdo entre ambos.

“Mi padre quería que entrara a su negocio”, recordó el director. “Yo le dije que no iba a hacerlo”. Explicó que su padre había levantado la empresa para que él la heredara y que esa decisión resultó difícil de aceptar para George Lucas Sr.

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Lucas sostuvo que su padre suponía que regresaría al comercio familiar después de comprobar que el camino artístico no sería sencillo. “Pensaba que iba a morir de hambre como algún tipo de artista”, relató al describir la preocupación de George Lucas Sr.

El padre del realizador presenció el éxito comercial de Star Wars y manifestó orgullo por los logros de su hijo (Photo by Chris DELMAS / AFP)

Con el paso de los años, Lucas comprendió el esfuerzo que había demandado construir la empresa y el sentido que tenía para su padre dejarle ese patrimonio. También dijo que su padre alcanzó a ver el éxito de Star Wars y terminó orgulloso de su hijo.

“Solo hay una cosa que hay que lograr en la vida, y es hacer que los padres se sientan orgullosos”, afirmó Lucas en la entrevista con Moyers. El vínculo quedó marcado por el enfrentamiento, pero también por la comprensión posterior.

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La relación entre padres e hijos en la obra de Lucas

“Sin importar cómo escribas, escribes desde tus propias emociones y sentimientos”, señaló Lucas durante la entrevista con Moyers. Los vínculos familiares ocupan un lugar recurrente en su filmografía.

George Lucas afirmó ante el periodista Bill Moyers que los creadores escriben a partir de sus propias vivencias emocionales

Anthony Breznican recuperó una reflexión de Lucas sobre la presencia de vínculos entre padres e hijos en sus películas y en las de Steven Spielberg. “Casi todas nuestras películas tratan sobre padres e hijos, ya sea Darth Vader o E.T.”, sostuvo el creador de Star Wars.

Luke descubre quién es su padre, teme parecerse a él y, aun así, insiste en que todavía existe bondad en ese hombre.

Mientras criaba a sus propios hijos, Lucas también reflexionó sobre la relación entre padres e hijos. En declaraciones recogidas por Breznican, sostuvo que los padres intentan hacer lo correcto y “no quieren ser Darth Vader”.

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George Lucas definió la saga de Star Wars ante la BBC como la tragedia personal de Darth Vader

Vader como padre redimido por su hijo

En una entrevista de 2005 con la BBC, Lucas describió Star Wars como “la tragedia de Darth Vader”. El realizador explicó que el recorrido de Anakin Skywalker no era la historia de un monstruo, sino la de un personaje que elige el bien frente al sufrimiento de Luke.

“El villano se convierte en héroe inspirado por el hijo”, afirmó Lucas al explicar el desenlace de la saga. Esa lectura coloca el final de El regreso del Jedi en el centro de la historia: Vader salva a Luke y abandona al emperador, aun cuando esa elección implica su muerte.

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Darth Vader concreta su redención en El regreso del Jedi al salvar la vida de Luke Skywalker frente al emperador

Lucas ya había planteado ante Moyers que Vader es redimido por sus hijos. Para el director, esa resolución se vinculaba con su idea de la paternidad y con la posibilidad de que un hijo cambiara el destino de su padre.

El hijo no vence al padre por la fuerza, sino que se niega a renunciar a él. En la entrevista con la BBC, Lucas contó que dejó de dirigir películas durante 15 años para criar a sus hijos y que retomó la dirección cuando ya eran mayores.