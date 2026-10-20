Honduras

Asfura llega a Roma para buscar inversiones y fortalecer vínculos con Italia y el Vaticano

El mandatario desarrollará una agenda diplomática y económica que incluye reuniones con autoridades italianas, representantes de la Santa Sede y empresarios

El presidente Nasry Asfura inicia en Roma una agenda para ampliar los vínculos internacionales de Honduras
El presidente Nasry Asfura inicia en Roma una agenda para ampliar los vínculos internacionales de Honduras
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El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, llegó a Roma para iniciar una agenda de reuniones diplomáticas y económicas con la que su administración busca ampliar las relaciones internacionales del país y generar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación.

La visita contempla encuentros con autoridades italianas, representantes de organismos internacionales y miembros del sector empresarial, además de acercamientos con funcionarios de la Santa Sede.

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Los objetivos anunciados por el Gobierno incluyen promover las condiciones para hacer negocios en Honduras, establecer contactos con posibles inversionistas y fortalecer la relación institucional con ambos Estados.

A su llegada, el mandatario fue recibido por Bruno Pasquino, jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, y por monseñor Javier Domingo Fernández González, jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

Asfura viaja acompañado por Juan Carlos García Medina, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, y por la canciller Mireya Agüero, quienes integran la delegación hondureña que participará en las actividades previstas durante la gira.

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Acercamientos con empresarios e inversionistas

Hasta ahora no se han anunciado contratos comerciales, inversiones formalizadas ni acuerdos específicos derivados de los encuentros; el alcance de la visita dependerá de los resultados de las reuniones.

Uno de los principales objetivos de la agenda en Italia es presentar a Honduras como un destino para nuevas inversiones y establecer contactos con representantes empresariales interesados en el país.

La agenda anunciada por la Presidencia contempla encuentros con representantes del sector empresarial, pero no se ha precisado qué compañías participarán ni qué sectores productivos concentrarán las conversaciones. Tampoco se han divulgado estimaciones sobre el capital que el Gobierno espera atraer, la cantidad de proyectos que podrían surgir de la visita o los plazos para concretar eventuales inversiones.

El presidente Nasry Asfura inicia en Roma una agenda para ampliar los vínculos internacionales de Honduras. REUTERS/Eduardo Munoz
El presidente Nasry Asfura inicia en Roma una agenda para ampliar los vínculos internacionales de Honduras. REUTERS/Eduardo Munoz

El fortalecimiento de las relaciones comerciales también figura entre los propósitos de la visita. Los acercamientos con autoridades y empresarios italianos podrían servir para identificar productos con potencial de comercialización y establecer contactos entre empresas de ambos países.

Sin embargo, el Gobierno no ha identificado públicamente qué productos se promoverán durante las reuniones ni ha informado si se abordarán acuerdos comerciales, mecanismos de facilitación de exportaciones o compromisos para incrementar el intercambio bilateral.

Contactos con la Santa Sede

La visita también busca fortalecer la relación entre Honduras e Italia mediante encuentros con representantes de las instituciones italianas. La presencia de funcionarios de la Presidencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores permite que la delegación hondureña aborde asuntos políticos y diplomáticos, además de los temas económicos previstos.

La gira oficial incluye reuniones con representantes de la Santa Sede para fortalecer los vínculos institucionales con el Estado del Vaticano. REUTERS/Vincenzo Livieri
La gira oficial incluye reuniones con representantes de la Santa Sede para fortalecer los vínculos institucionales con el Estado del Vaticano. REUTERS/Vincenzo Livieri

La agenda divulgada no detalla cuáles asuntos bilaterales serán discutidos ni si está prevista la firma de instrumentos de cooperación. Tampoco se han anunciado compromisos concretos sobre nuevos programas de colaboración, asistencia técnica o proyectos conjuntos.

Otro componente de la gira corresponde a los acercamientos con autoridades de la Santa Sede, con sede en el Vaticano. El recibimiento de monseñor Fernández González formó parte de las actividades diplomáticas previstas para la delegación.

El Gobierno ha señalado que busca fortalecer los vínculos con la Santa Sede, pero no ha detallado los temas específicos que se tratarán en las reuniones ni ha informado sobre posibles compromisos o proyectos derivados de esos acercamientos.

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