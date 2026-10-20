Honduras revelan requerimiento fiscal contra expresidente del Congreso Luis Redondo y exintegrantes de la Comisión Permanente

El portavoz Melvin Duarte confirmó que la acusación preliminar incluye el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios.

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Un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros miembros de la Comisión Permanente fue presentado este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.

El funcionario confirmó que el documento ingresó a la CSJ y que incluye a Luis Redondo, quien presidió el Legislativo, junto con otros integrantes de la comisión permanente. Sin embargo, al momento de brindar declaraciones, el requerimiento todavía no había sido trasladado oficialmente por la Secretaría de la Corte a la jueza natural designada.

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Duarte indicó que la magistrada Anny Belinda Ochoa será la encargada de conocer el expediente. También explicó que la información disponible señala el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, además de otros cargos que todavía no podía precisar.

“Solamente me ha sido referido el delito de violación de los deberes de los funcionarios y otros delitos. Hay otros delitos que, en este momento, no tengo la capacidad de detallarles”, manifestó el portavoz ante los periodistas.

Apertura del proceso judicial

Aunque el requerimiento incluye a Redondo y a otros integrantes de la Comisión Permanente, el Poder Judicial señaló que todavía no disponía de la lista oficial completa de las personas mencionadas en el expediente.

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La cantidad de imputados y la descripción específica de los delitos se conocerán una vez que la documentación sea trasladada formalmente a la jueza natural y se revise el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público.

La información preliminar menciona a legisladores titulares y suplentes que formaron parte de la Comisión Permanente durante la gestión de Redondo. Mientras no se conozca el documento completo, no es posible confirmar oficialmente la identidad de todos los señalados ni atribuirles cargos específicos.

CSJ confirma requerimiento para Redondo y exmiembros de comisión permanente

La designación de Ochoa establece quién conocerá judicialmente el requerimiento en esta etapa, pero no representa una decisión sobre la culpabilidad de las personas mencionadas.

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Delitos en el ejercicio del cargo

El delito de violación de los deberes de los funcionarios figura entre los señalamientos que el portavoz judicial pudo confirmar. Duarte no detalló cuáles son los otros delitos incluidos en el requerimiento ni las conductas específicas que el Ministerio Público atribuye a cada uno de los señalados.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Congreso de Honduras, Luis Redondo, se dirige al público junto a los miembros de la comisión permanente y anuncia que los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre no serán validados, en Tegucigalpa, Honduras, el 10 de diciembre de 2025. Congreso de Honduras/Documento facilitado por REUTERS

La acusación deberá ser examinada dentro del procedimiento judicial correspondiente, en el que se determinarán los pasos procesales aplicables y las eventuales responsabilidades individuales.

La presentación del requerimiento fiscal constituye el inicio de una actuación judicial contra las personas incluidas en el expediente.

El requerimiento se presenta en relación con actuaciones atribuidas a Redondo y a miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. En la información difundida sobre el caso se mencionan también cuestionamientos relacionados con decisiones adoptadas durante el período legislativo y con el proceso electoral general de noviembre de 2025.

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La evolución del proceso dependerá de la revisión del expediente y de las resoluciones que emita Ochoa conforme a la legislación aplicable.

Estos hechos forman parte del escenario político en el que se presenta la acusación, aunque el alcance de los señalamientos penales deberá establecerse a partir del requerimiento del Ministerio Público y de las resoluciones judiciales correspondientes.