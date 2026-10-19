El jefe del Ejército de Estados Unidos en el Indo-Pacífico impulsa una demostración de mayor poderío militar

ARCHIVO: La Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Iwakuni -oeste de Japón- muestra el Typhon, un sistema de misiles lanzados desde tierra (Reuters)

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El general Ronald Clark, comandante de las fuerzas del Ejército de Estados Unidos en Asia, busca exhibir capacidades militares avanzadas en el Indo-Pacífico para disuadir una guerra y reducir las posibilidades de un conflicto con China. “Me gustaría poder revelar suficiente capacidad y preparación durante el tiempo que esté al mando aquí para disuadir una guerra”, declaró a Financial Times.

La estrategia incluye despliegues temporales de armamento en Filipinas, Japón y otros puntos de una región que tendría un papel central en una eventual guerra con China, incluso por Taiwán. La intención es que los adversarios puedan observar tanto la tecnología disponible como la capacidad estadounidense de trasladarla y utilizarla.

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El sistema Typhon, un lanzador móvil de misiles, fue empleado en ejercicios en Filipinas y Australia. Puede disparar misiles SM-6 contra buques y misiles Tomahawk que, desde Filipinas, tendrían alcance sobre partes de la costa china.

Ejercicios militares como señal de disuasión

El Ejército también empleó el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad, conocido como Himars, para mostrar las capacidades conjuntas de Estados Unidos y sus aliados. Clark citó un ejercicio realizado este año, durante el cual se transportaron armas de precisión de largo alcance desde territorio estadounidense a Filipinas y municiones desde Corea del Sur para una misión con fuego real.

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Cada etapa de esa operación fue visible para posibles adversarios. El comandante explicó que ese carácter público busca obligarlos a considerar los riesgos: “Esto hace que piensen: ‘Esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar’”.

El general Ronald P. Clark posa con uniforme militar de campaña frente a la bandera de Estados Unidos en Fort Shafter. (Infobae América)

“Pueden verlo funcionar y podemos hacerlo a gran escala, en el momento y el lugar que elijamos”, añadió Clark. “Por eso se revela capacidad: para hacer que el adversario se lo piense dos veces”.

La cooperación militar regional continuó ampliándose pese a la inquietud de algunos aliados por la retórica del presidente Donald Trump sobre el compromiso de Washington con el Indo-Pacífico. Funcionarios de Defensa y diplomáticos de la región señalaron que los ejercicios conjuntos, desde Filipinas hasta Australia, alcanzaron récords durante el último año por la cantidad de aliados y socios participantes y por la amplitud de las actividades.

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Clark sostuvo que los países de la zona consideran necesario reforzar esas asociaciones. “Ser el socio de seguridad preferido es clave, y les conviene trabajar con nosotros de esa manera”, afirmó.

Camboya y los límites de los despliegues permanentes

Camboya figura entre los países con los que Washington intenta profundizar vínculos, pese a sus relaciones con las fuerzas armadas chinas. Su primer ministro se graduó en la academia militar de West Point, y Clark eligió ese país como su primer destino tras asumir el mando hace dos años.

El general de cuatro estrellas estrechó su relación con el jefe del Ejército camboyano. En febrero, Estados Unidos y Camboya realizarán el ejercicio conjunto Angkor Sentinel, que no se celebra desde hace casi una década debido al deterioro de las relaciones bilaterales.

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El principal obstáculo para una presencia más sostenida es que algunos aliados temen que el despliegue permanente de armas provoque una reacción de Pekín. China criticó con dureza la utilización de los sistemas Typhon.

Para compensar las distancias del Pacífico y las reticencias sobre instalaciones permanentes, las maniobras conjuntas del Ejército estadounidense se distribuyen durante todo el año y se concentran en los períodos que Washington considera más sensibles. Esos ejercicios, agrupados bajo la denominación Operation Pathways, permiten que los despliegues no permanentes contribuyan tanto a la disuasión como a una posible respuesta militar.

Clark afirmó que el Ejército nunca había tenido una participación tan amplia en el Pacífico, con divisiones adicionales, un cuartel general de cuerpo de ejército y formaciones multidominio. En noviembre pasado, el Ejército de Estados Unidos en el Pacífico supervisó la creación del 1st Theater Information Advantage Detachment, una unidad destinada a la guerra en la era de la información mediante inteligencia militar, operaciones psicológicas, capacidades cibernéticas y guerra electrónica.

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El coronel Sean Heidgerken, comandante de esa unidad, explicó a Financial Times que sus tareas incluyen detectar lugares del Pacífico donde el acceso estadounidense podría quedar en riesgo y ayudar a los aliados a enfrentar amenazas contra infraestructuras como los puertos.