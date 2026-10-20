Honduras

Honduras: Diez niños con cardiopatías congénitas serán operados en brigada cardiovascular

Las primeras intervenciones comenzaron en el Hospital Regional del Norte. La jornada busca mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes mediante procedimientos especializados

Las dependencias gubernamentales respaldan la brigada pediátrica con instituciones sanitarias y aduaneras de Honduras.
Los procedimientos quirúrgicos corrigen alteraciones en la estructura del corazón y en los grandes vasos sanguíneos de los menores.
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Diez niños con cardiopatías congénitas forman parte de la décima Brigada de Cirugía Cardiovascular Pediátrica que comenzó en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula.

Las intervenciones están dirigidas a menores provenientes de diferentes partes de Honduras que requieren atención especializada por afecciones cardíacas presentes desde el nacimiento.

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La jornada reúne a personal médico y organizaciones colaboradoras para realizar los procedimientos y ofrecer a los pacientes la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

La primera menor en ingresar al quirófano fue Noha Ainara Sabillón, de un año, diagnosticada con una cardiopatía congénita desde su nacimiento. Su operación marcó el inicio de una jornada en la que otros nueve niños también serán atendidos por el equipo médico.

La brigada contempla la atención de diez menores con cardiopatías congénitas, un grupo de afecciones que comprende alteraciones en la estructura del corazón o en los grandes vasos sanguíneos presentes desde el nacimiento.

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Pacientes con atención especializada

La gravedad y el tratamiento de estas condiciones varían según el diagnóstico de cada paciente. En determinados casos, la cirugía cardiovascular permite corregir o mejorar el funcionamiento del corazón y reducir las complicaciones asociadas con la enfermedad.

Para las familias, la jornada representa la posibilidad de que sus hijos accedan a procedimientos especializados y tengan mejores condiciones para su crecimiento y desarrollo. No obstante, la evolución y los resultados dependerán del tipo de cardiopatía, de la intervención realizada y de la recuperación individual de cada niño.

La información disponible no detalla cuáles son los procedimientos previstos para cada paciente ni los tiempos estimados de recuperación.

La décima brigada se desarrolla mediante la colaboración del personal del Hospital Regional del Norte del IHSS con las organizaciones Gift of Life y HeartGift, el Hospital Benjamín Bloom de El Salvador y el Club Rotario Ulúa.

Las dependencias gubernamentales respaldan la brigada pediátrica con instituciones sanitarias y aduaneras de Honduras.
La Secretaría de Salud y la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos respaldan el desarrollo del programa quirúrgico.

La participación conjunta permite reunir recursos y experiencia para atender a los menores que requieren cirugía cardiovascular pediátrica. Este tipo de jornadas busca facilitar el acceso a procedimientos especializados que demandan equipos médicos capacitados, infraestructura hospitalaria y seguimiento clínico.

Además de las intervenciones quirúrgicas, la atención de niños con cardiopatías congénitas requiere vigilancia médica posterior para evaluar la recuperación y determinar si necesitan tratamientos adicionales o controles periódicos.

Respaldan la iniciativa

La jornada también cuenta con el apoyo de varias dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Salud (Sesal), la Secretaría General, la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos (UCEMR), la Gerencia Administrativa y la Oficina Sanitaria Internacional de San Pedro Sula.

Las dependencias gubernamentales respaldan la brigada pediátrica con instituciones sanitarias y aduaneras de Honduras.
Las dependencias gubernamentales respaldan la brigada pediátrica con instituciones sanitarias y aduaneras de Honduras.

Participan además la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Administración Aduanera de Honduras, instituciones que forman parte de la coordinación necesaria para el desarrollo de la iniciativa.

Mientras avanzan las intervenciones, las diez familias esperan la evolución de sus hijos, con la expectativa de que la atención recibida contribuya a mejorar su salud y sus posibilidades de desarrollo.

La brigada continuará con las intervenciones programadas para completar la atención de los diez pacientes. Al cierre de la jornada, los resultados médicos y la evolución de cada menor permitirán conocer el alcance de los procedimientos realizados en el Hospital Regional del Norte del IHSS, así como los pasos necesarios para garantizar el seguimiento de los niños después de las cirugías.

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