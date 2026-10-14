Nueva caravana de casi 500 hondureños parte en buses hacia la frontera con Guatemala

Ronald García viajó desde Siguatepeque para incorporarse a la caravana y explicó que dejó a sus dos hijas en Honduras para no exponerlas a los riesgos del recorrido. (Foto: Cortesía / redes sociales)

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Cerca de 500 hondureños abordaron autobuses este martes en San Pedro Sula, Cortés, para emprender una nueva ruta migratoria con destino a Estados Unidos, en una movilización colectiva que busca avanzar hacia la frontera con Guatemala y reducir los riesgos asociados con el recorrido a pie.

La salida se produjo desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, donde familias enteras llegaron con maletas, mochilas y pertenencias básicas para incorporarse al grupo.

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Los viajeros proceden de diferentes puntos del país, entre ellos El Progreso, Comayagua y Juticalpa, y coordinaron su participación mediante redes sociales.

A diferencia de otras movilizaciones en las que los migrantes recorren largas distancias caminando, los integrantes de esta caravana optaron por utilizar transporte colectivo para trasladarse hacia la zona fronteriza y continuar juntos por la ruta que conduce al norte del continente.

Desde ese punto, los viajeros tienen previsto dirigirse hacia la aduana de Corinto, en la frontera entre Honduras y Guatemala, para organizar el siguiente tramo del recorrido.

La movilización reúne a personas procedentes de El Progreso, Comayagua, Juticalpa y otros municipios hondureños. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Antes de partir, varios integrantes de la movilización corearon consignas relacionadas con la defensa de sus derechos, mientras se preparaban para abandonar el país en busca de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.

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Entre las personas que decidieron sumarse a la movilización se encuentra Ronald García, quien viajó desde Siguatepeque para incorporarse al grupo.

García relató que dejó a sus dos hijas en el país para evitar exponerlas a los peligros que pueden enfrentar durante la travesía migratoria. Como parte de su equipaje, lleva una mochila con ropa y zapatos básicos para afrontar el recorrido.

El hondureño justificó su decisión al referirse a las condiciones económicas que, según expresó, dificultan la posibilidad de salir adelante dentro del territorio nacional.

“La pobreza está muy tremenda”, manifestó al explicar las razones que lo llevaron a emprender el viaje.

Como otros integrantes de la caravana, García reconoció que el trayecto hacia Estados Unidos implica riesgos, entre ellos los controles y las redadas migratorias que pueden enfrentar durante su paso por otros países.

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La falta de empleo y las dificultades para acceder a oportunidades laborales figuran entre las razones expresadas por los participantes para abandonar el país. (Foto: Cortesía / redes sociales)

No obstante, consideró que avanzar en grupo puede brindarles mayor respaldo durante el recorrido, aunque la movilización colectiva no elimina los peligros ni garantiza que puedan llegar a su destino.

“En caravana es un poquito menos riesgoso y hay más apoyo”, señaló.

La decisión de viajar en grupo responde, en parte, a la intención de compartir el trayecto con otras personas que enfrentan circunstancias similares y buscar apoyo durante las diferentes etapas de la ruta migratoria.

Las dificultades para encontrar trabajo también aparecen entre los motivos expresados por los participantes de esta nueva movilización. Un joven de 25 años, originario de El Progreso, explicó que decidió abandonar Honduras ante la falta de oportunidades laborales.

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El migrante relató que deja atrás a sus padres, su esposa y su hijo con la esperanza de encontrar mejores condiciones económicas en Estados Unidos.

Según su testimonio, la búsqueda de empleo en Honduras se ha convertido en un proceso complicado, especialmente para quienes no cuentan con experiencia laboral previa.

Los migrantes llegaron a la terminal de San Pedro Sula con maletas y mochilas para abordar los autobuses que los trasladarían hacia Puerto Cortés. (Foto: Cortesía / redes sociales)

“En el país no hay trabajo”, expresó el joven al describir las dificultades que, según su experiencia, enfrentó al intentar incorporarse al mercado laboral.

El viajero también señaló que, al presentar solicitudes de empleo, se encontró con requisitos de experiencia que le impedían acceder a determinadas plazas.

“Uno mete currículum y piden experiencia, pero nadie contrata sin ella”, lamentó.

Además, cuestionó los obstáculos que, a su juicio, representan las influencias personales en algunos procesos de contratación, una situación que considera que limita las posibilidades de quienes buscan una oportunidad laboral.

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Su testimonio refleja las razones económicas y familiares que acompañan la decisión de muchos migrantes que emprenden un viaje sin tener certeza sobre las condiciones que encontrarán al llegar a su destino.