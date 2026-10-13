Honduras: Salud investiga posible quinta muerte por dengue grave en joven de 19 años en Roatán

La Secretaría de Salud investiga el fallecimiento de una joven de 19 años en Roatán que ingresó a un hospital con diagnóstico de dengue grave. (FOTO: Archivo)

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Una joven de 19 años murió en Roatán, Islas de la Bahía, después de buscar atención médica por un cuadro diagnosticado como dengue grave, un caso que ahora se encuentra bajo investigación de las autoridades sanitarias para establecer si se convierte en una nueva muerte confirmada por esta enfermedad en Honduras.

El jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía, informó este martes que la paciente acudió inicialmente a un establecimiento ambulatorio y posteriormente fue trasladada a un hospital, debido a que su condición requería atención médica especializada y hospitalización.

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Pese a los esfuerzos por atenderla, la joven falleció, por lo que el caso fue remitido al comité de mortalidad, instancia que deberá revisar las circunstancias clínicas y los resultados de los análisis practicados durante su atención.

“Oficialmente tenemos cinco decesos, es una joven de 19 años de edad, residente de Roatán, que buscó atención médica en un establecimiento ambulatorio, luego llegó al hospital, fue referida del establecimiento porque requería de hospitalización. Lamentablemente falleció”, explicó Mejía.

Homer Mejía, jefe de Vigilancia de la Sesal, informó que el comité de mortalidad revisará los antecedentes médicos de la paciente. (Foto: Archivo / EFE/ Gustavo Amador

El funcionario aclaró que, aunque el diagnóstico consignado por los médicos que atendieron a la paciente fue dengue grave, todavía es necesario completar la revisión técnica para determinar si esta enfermedad fue la causa del fallecimiento.

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Como parte del procedimiento, el comité de mortalidad analizará el expediente clínico de la joven, los resultados de laboratorio, los hemogramas y las manifestaciones clínicas que presentó desde su ingreso al hospital.

La evaluación permitirá establecer si existen elementos suficientes para confirmar que la muerte estuvo relacionada con el dengue grave o si deben considerarse otros factores médicos.

Mejía señaló que la Secretaría de Salud dará a conocer la conclusión una vez que se disponga del diagnóstico oficial, por lo que el fallecimiento de la joven de Roatán permanece bajo investigación.

“Daríamos a conocer en su momento, cuando ya tengamos oficialmente el diagnóstico, puesto que el diagnóstico con el cual esta paciente, que lamentablemente falleció, pues los colegas médicos colocaron en su diagnóstico dengue grave”, manifestó.

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El expediente clínico, los hemogramas y los resultados de laboratorio serán evaluados para determinar la causa del fallecimiento en Islas de la Bahía. (Foto: AP Foto/Elmer Martínez)

Mientras concluye el análisis, las autoridades mantienen en cinco las muertes confirmadas por dengue a nivel nacional. Los fallecimientos corresponden a un caso en Olancho, dos en Choluteca y dos en Tegucigalpa.

Entre las víctimas confirmadas figura un bebé de tres meses que residía en la colonia Los Pinos, en la capital hondureña.

“Ahorita tenemos una reducción de un 23 por ciento, que son aproximadamente 3 mil casos menos en relación al mismo periodo de tiempo del año 2025. Tenemos nosotros 10,700 casos, que es lo que va de este año”, detalló.

Pese a la reducción acumulada, la Secretaría de Salud mantiene bajo vigilancia la evolución de los contagios, debido a que las proyecciones epidemiológicas anticipaban un incremento de casos a partir de septiembre.

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La vigilancia epidemiológica permite monitorear la evolución de los contagios e identificar oportunamente las zonas que requieren reforzar las medidas de prevención y atención médica.

Honduras mantiene cinco muertes confirmadas por dengue: una en Olancho, dos en Choluteca y dos en Tegucigalpa. (Foto: Archivo / EFE/ Gustavo Amador)

El dengue puede presentar manifestaciones que van desde fiebre y malestar general hasta complicaciones que requieren hospitalización. En los casos graves, la atención médica oportuna resulta fundamental para reducir el riesgo de consecuencias mortales.

La investigación del caso de Roatán se desarrolla mientras Honduras mantiene miles de contagios acumulados y cuatro fallecimientos confirmados en lo que va del año.

La Secretaría de Salud deberá determinar si la muerte de la joven de 19 años se incorpora oficialmente a las estadísticas nacionales, al tiempo que continúa monitoreando el comportamiento del dengue ante el posible incremento de casos previsto para esta etapa del año.

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