Honduras

Honduras: Alertan por estafa que suplanta comercios y ofrece falsas inversiones

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) advirtió sobre el uso de perfiles falsos y mensajes para promocionar estafas a nivel nacional

Un hombre sostiene un teléfono que muestra un mensaje de texto con un enlace. Al lado hay una computadora portátil, una taza y una libreta
Un usuario observa en su teléfono inteligente un mensaje SMS fraudulento con un enlace sospechoso sobre un supuesto bloqueo de cuenta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras alertó sobre una posible modalidad de fraude financiero en la que personas desconocidas utilizan la identidad de una empresa del mercado bursátil para promocionar supuestos servicios de inversión.

Según la advertencia del organismo supervisor, los responsables emplean perfiles falsos y mensajes difundidos en Telegram para aparentar que las ofertas están vinculadas con Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL).

PUBLICIDAD

La suplantación también involucra el nombre y la imagen de David Hernández Núñez, gerente general de la compañía, con el propósito de generar confianza entre potenciales inversionistas.

La CNBS identificó a una persona que se presenta como “Agustín Bermejo” y que, según el reporte, utiliza nombres, fotografías e información asociada con CABVAL y su representante para dar una apariencia de legitimidad a las comunicaciones.

El organismo no detalló cuántas personas habrían recibido estos mensajes ni precisó si existen víctimas que hayan confirmado pérdidas económicas relacionadas con estas ofertas.

Advertencia en marcha

La CNBS aclaró que CABVAL se encuentra inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y está sujeta a la supervisión correspondiente.

La compañía se dedica a la intermediación bursátil y a actividades relacionadas con el mercado de capitales. Sin embargo, su registro oficial no significa que cualquier persona que utilice su nombre esté autorizada para ofrecer inversiones en su representación.

PUBLICIDAD

La autoridad financiera recomendó verificar la autenticidad de cada propuesta directamente con la entidad oficial.
La autoridad financiera recomendó verificar la autenticidad de cada propuesta directamente con la entidad oficial.

La advertencia busca precisamente evitar que los usuarios confundan las operaciones legítimas de una entidad supervisada con propuestas difundidas desde cuentas o canales cuya autenticidad no ha sido confirmada.

El uso de nombres, fotografías y datos reales de una empresa puede hacer que una comunicación parezca confiable, aunque no exista una relación legítima entre la entidad y quien envía los mensajes. Por esa razón, antes de realizar una inversión, conviene comprobar directamente con la compañía si la oferta existe y si la persona que la promociona está autorizada para representarla.

Qué recomienda la CNBS

Ante esta situación, la comisión pidió a la ciudadanía abstenerse de realizar transferencias o compartir información personal y financiera mediante perfiles y canales no autorizados. También recomendó verificar que cualquier propuesta de inversión proceda de los medios oficiales de la entidad supervisada.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran, confirmar directamente con CABVAL la autenticidad de cualquier oferta recibida, no transferir dinero a cuentas de terceros sin verificar su relación con la entidad, evitar compartir contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios o fotografías de documentos personales por mensajería, desconfiar de ofertas que utilicen nombres e imágenes corporativas sin poder demostrar que proceden de canales oficialesy conservar mensajes, capturas de pantalla, nombres de usuario y comprobantes de pago ante una posible estafa.

La existencia de información real sobre una empresa o de fotografías de sus representantes no constituye una garantía de que una propuesta financiera sea auténtica.

Cómo actuar ante una oferta sospechosa

La CNBS instó a reportar las comunicaciones sospechosas tanto a las autoridades competentes como a la entidad cuya identidad estaría siendo utilizada sin autorización.

Si una persona ya transfirió dinero, debe contactar de inmediato con su banco o proveedor de pagos para consultar si es posible detener o rastrear la operación. También es importante conservar las pruebas disponibles y presentar la denuncia correspondiente.

Manos de una persona que sostienen y operan un teléfono inteligente con la pantalla iluminada sobre un fondo desenfocado
La CNBS alerta sobre ofertas de inversión que suplantan a la firma bursátil CABVAL en Telegram.

Los usuarios deben evitar realizar pagos adicionales si alguien les promete recuperar fondos perdidos, liberar ganancias o desbloquear una supuesta inversión, especialmente cuando esas solicitudes provienen de los mismos contactos que ofrecieron el servicio inicial.

La advertencia de la CNBS se refiere específicamente a comunicaciones que estarían utilizando de forma indebida la identidad de CABVAL y de su gerente general, y no establece que todas las ofertas de inversión difundidas en Telegram sean fraudulentas.

El llamado de las autoridades es verificar la procedencia de las propuestas antes de entregar dinero y utilizar únicamente canales cuya autenticidad haya sido confirmada.

Temas Relacionados

HondurasCBNSalertaestafasseguridadcomercio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras acumula más de 10,500 casos de dengue

La cifra corresponde hasta la semana epidemiológica 40, incluidos 214 pacientes con dengue grave. Las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo de nuevos contagios por las lluvias

Honduras acumula más de 10,500 casos de dengue

Honduras: Represa Los Laureles alcanza casi el 100% de su capacidad y UMAPS prueba trasvase hacia La Concepción

La recuperación de los embalses de la capital abre la posibilidad de reforzar las reservas para la próxima temporada seca, mientras la represa La Concepción continúa en nivel de riesgo alto, con apenas el 40.24 % de su capacidad

Honduras: Represa Los Laureles alcanza casi el 100% de su capacidad y UMAPS prueba trasvase hacia La Concepción

Asesinan a periodista y catedrático dentro de una vivienda en Honduras

José García fue encontrado sin vida con múltiples heridas de arma blanca en un inmueble de la colonia Lomas del Río.

Asesinan a periodista y catedrático dentro de una vivienda en Honduras

Hondureño de 27 años muere durante viaje a Machu Picchu, Perú

Un médico certificó su fallecimiento tras ser trasladado de emergencia a un centro de salud.

Hondureño de 27 años muere durante viaje a Machu Picchu, Perú

Más de 700 mil hondureños se movilizan durante la Semana Morazánica

La ocupación hotelera supera el 90 % en algunos destinos turísticos, mientras el sector espera que el movimiento de viajeros impulse los ingresos de hoteles, restaurantes, productores agrícolas y pequeños negocios

Más de 700 mil hondureños se movilizan durante la Semana Morazánica

TECNO

Apple presentará HomeView, su primer centro de control con pantalla para el hogar

Apple presentará HomeView, su primer centro de control con pantalla para el hogar

GTA VI vs. Zelda Ocarina of Time: exproductor de Fortnite afirma que solo Nintendo puede desafiar a Rockstar

Bill Gates prevé ciberataques con IA el próximo año: “Serán el desafío más destacable”

La NASA publicó más de 800 gigabytes de datos de la misión lunar Artemis II

El sistema de 3 hashtags para no volver a perder una URL en WhatsApp

ENTRETENIMIENTO

Matthew Lillard confiesa que durante años culpó a ‘Scooby-Doo’ por el declive de su carrera

Matthew Lillard confiesa que durante años culpó a ‘Scooby-Doo’ por el declive de su carrera

Amanda Seyfried revela por qué rechazó una serie con numerosas escenas sexuales

Sydney Sweeney vuelve a posar semidesnuda en un anuncio tras las críticas a su campaña deportiva

La hija de Diane Keaton comparte el doloroso recuerdo de su madre a un año de su partida: “Te extraño”

Kelly Osbourne revela que hizo un ritual en la tumba de su padre Ozzy Osbourne para pedirle ayuda

MUNDO

El régimen de Corea del Norte lanzó “varios” misiles balísticos hacia el Mar de Japón

El régimen de Corea del Norte lanzó “varios” misiles balísticos hacia el Mar de Japón

Francia, Reino Unido y Canadá respaldaron la iniciativa de Trump de un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania

Descubren en Siberia un bovino extinto que era pariente lejano de los yaks

Las impactantes imágenes del ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 muertos y más de 300 heridos

El eurodiputado Raphaël Glucksmann será candidato presidencial por el Partido Socialista en las elecciones de Francia en 2027