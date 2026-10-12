Honduras: Alertan por estafa que suplanta comercios y ofrece falsas inversiones

Un usuario observa en su teléfono inteligente un mensaje SMS fraudulento con un enlace sospechoso sobre un supuesto bloqueo de cuenta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras alertó sobre una posible modalidad de fraude financiero en la que personas desconocidas utilizan la identidad de una empresa del mercado bursátil para promocionar supuestos servicios de inversión.

Según la advertencia del organismo supervisor, los responsables emplean perfiles falsos y mensajes difundidos en Telegram para aparentar que las ofertas están vinculadas con Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL).

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La suplantación también involucra el nombre y la imagen de David Hernández Núñez, gerente general de la compañía, con el propósito de generar confianza entre potenciales inversionistas.

La CNBS identificó a una persona que se presenta como “Agustín Bermejo” y que, según el reporte, utiliza nombres, fotografías e información asociada con CABVAL y su representante para dar una apariencia de legitimidad a las comunicaciones.

El organismo no detalló cuántas personas habrían recibido estos mensajes ni precisó si existen víctimas que hayan confirmado pérdidas económicas relacionadas con estas ofertas.

Advertencia en marcha

La CNBS aclaró que CABVAL se encuentra inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y está sujeta a la supervisión correspondiente.

La compañía se dedica a la intermediación bursátil y a actividades relacionadas con el mercado de capitales. Sin embargo, su registro oficial no significa que cualquier persona que utilice su nombre esté autorizada para ofrecer inversiones en su representación.

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La autoridad financiera recomendó verificar la autenticidad de cada propuesta directamente con la entidad oficial.

La advertencia busca precisamente evitar que los usuarios confundan las operaciones legítimas de una entidad supervisada con propuestas difundidas desde cuentas o canales cuya autenticidad no ha sido confirmada.

El uso de nombres, fotografías y datos reales de una empresa puede hacer que una comunicación parezca confiable, aunque no exista una relación legítima entre la entidad y quien envía los mensajes. Por esa razón, antes de realizar una inversión, conviene comprobar directamente con la compañía si la oferta existe y si la persona que la promociona está autorizada para representarla.

Qué recomienda la CNBS

Ante esta situación, la comisión pidió a la ciudadanía abstenerse de realizar transferencias o compartir información personal y financiera mediante perfiles y canales no autorizados. También recomendó verificar que cualquier propuesta de inversión proceda de los medios oficiales de la entidad supervisada.

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Entre las principales medidas de prevención se encuentran, confirmar directamente con CABVAL la autenticidad de cualquier oferta recibida, no transferir dinero a cuentas de terceros sin verificar su relación con la entidad, evitar compartir contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios o fotografías de documentos personales por mensajería, desconfiar de ofertas que utilicen nombres e imágenes corporativas sin poder demostrar que proceden de canales oficialesy conservar mensajes, capturas de pantalla, nombres de usuario y comprobantes de pago ante una posible estafa.

La existencia de información real sobre una empresa o de fotografías de sus representantes no constituye una garantía de que una propuesta financiera sea auténtica.

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Cómo actuar ante una oferta sospechosa

La CNBS instó a reportar las comunicaciones sospechosas tanto a las autoridades competentes como a la entidad cuya identidad estaría siendo utilizada sin autorización.

Si una persona ya transfirió dinero, debe contactar de inmediato con su banco o proveedor de pagos para consultar si es posible detener o rastrear la operación. También es importante conservar las pruebas disponibles y presentar la denuncia correspondiente.

La CNBS alerta sobre ofertas de inversión que suplantan a la firma bursátil CABVAL en Telegram.

Los usuarios deben evitar realizar pagos adicionales si alguien les promete recuperar fondos perdidos, liberar ganancias o desbloquear una supuesta inversión, especialmente cuando esas solicitudes provienen de los mismos contactos que ofrecieron el servicio inicial.

La advertencia de la CNBS se refiere específicamente a comunicaciones que estarían utilizando de forma indebida la identidad de CABVAL y de su gerente general, y no establece que todas las ofertas de inversión difundidas en Telegram sean fraudulentas.

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El llamado de las autoridades es verificar la procedencia de las propuestas antes de entregar dinero y utilizar únicamente canales cuya autenticidad haya sido confirmada.