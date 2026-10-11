Honduras acumula más de 10,500 casos de dengue

Fotografía de archivo de la Sala de Dengue del Hospital Escuela en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

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Honduras registra 10.598 casos de dengue en lo que va de 2026, una cifra que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias ante el riesgo de que la enfermedad continúe propagándose en diferentes regiones del territorio nacional, especialmente durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con los datos correspondientes a la semana epidemiológica número 40, la Secretaría de Salud (Sesal) contabiliza miles de personas afectadas por esta infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti, vector que encuentra condiciones favorables para reproducirse en recipientes con agua estancada y espacios donde no se eliminan adecuadamente los criaderos.

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El doctor Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, detalló que del total de contagios registrados, 7.700 corresponden a pacientes con dengue sin signos de alarma, mientras que otros 2.698 presentan signos de alarma, una condición que requiere especial atención médica debido a la posibilidad de que el estado de salud evolucione hacia complicaciones.

A estas cifras se suman 214 casos clasificados como dengue grave, una de las manifestaciones más peligrosas de la enfermedad, que puede comprometer la vida de los pacientes si no reciben evaluación y tratamiento oportunos.

Los registros sanitarios también incluyen cinco fallecimientos asociados al dengue durante el presente año, lo que refuerza el llamado de las autoridades a no restar importancia a los síntomas iniciales y buscar asistencia médica ante cualquier señal de agravamiento.

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Cinco fallecimientos por dengue

La mortalidad asociada al dengue constituye uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades de Salud, particularmente porque algunas de estas complicaciones pueden reducirse cuando los pacientes reciben atención médica a tiempo.

Mejía lamentó que, según las evaluaciones efectuadas por las autoridades sanitarias, cuatro de las cinco muertes registradas pudieron haberse evitado mediante una atención oportuna.

Cinco personas fallecieron en Honduras a causa del dengue durante el año 2026, entre ellas un bebé de tres meses.

Esta valoración pone de relieve la importancia de reconocer las manifestaciones de la enfermedad, vigilar la evolución de los síntomas y acudir a un establecimiento de salud sin esperar a que el paciente presente un deterioro considerable.

Entre los fallecimientos reportados figura el de un bebé de apenas tres meses de edad, residente en la colonia Lomas del Loarque, en Tegucigalpa. El caso evidencia la vulnerabilidad de los niños pequeños frente a las enfermedades infecciosas y la importancia de que sus cuidadores busquen asistencia médica ante la aparición de fiebre u otros síntomas.

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En el caso del dengue, la evolución puede variar de una persona a otra. Algunos pacientes presentan síntomas leves y se recuperan con seguimiento médico y cuidados adecuados, mientras que otros pueden desarrollar complicaciones que requieren atención hospitalaria.

Por ello, las autoridades sanitarias insisten en que la población no debe confiarse por el hecho de que la fiebre disminuya temporalmente ni recurrir a tratamientos por cuenta propia cuando existe sospecha de infección.

La identificación temprana de los signos de alarma y la valoración profesional son fundamentales para determinar si el paciente necesita vigilancia más estrecha, hidratación supervisada u otras intervenciones médicas.

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Distrito Central con más casos

La distribución de los contagios refleja diferencias entre los departamentos del país. Según Mejía, el departamento de Olancho ocupa el primer lugar en incidencia de dengue, con una situación que destaca especialmente en Catacamas y las comunidades cercanas.

Islas de la Bahía, Choluteca, Colón y Gracias a Dios destacan entre las regiones con mayor incidencia de la enfermedad.

Después de Olancho, los departamentos con mayor incidencia son Islas de la Bahía, Choluteca, Colón y Gracias a Dios.

El Distrito Central, que comprende Tegucigalpa y Comayagüela, se ubica en la sexta posición cuando se compara la tasa de incidencia. Sin embargo, la capital continúa figurando entre las zonas más afectadas cuando se analiza la cantidad absoluta de contagios.

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Esta diferencia es importante para interpretar las estadísticas epidemiológicas: la tasa de incidencia permite comparar la frecuencia de la enfermedad en relación con la población de cada territorio, mientras que el número absoluto refleja cuántos casos se han contabilizado en términos totales.