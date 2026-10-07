Honduras

Honduras participa en encuentro técnico de observadores para conocer sus sistemas electorales

Mientras Brasil, Perú y Paraguay celebraban sus respectivos procesos electorales, Honduras participó con representantes del Consejo Nacional Electoral en misiones internacionales de observación

El intercambio técnico busca que el Consejo Nacional Electoral incorpore procedimientos probados en las futuras elecciones de Honduras. REUTERS/Pilar Olivares
El intercambio técnico busca que el Consejo Nacional Electoral incorpore procedimientos probados en las futuras elecciones de Honduras. REUTERS/Pilar Olivares
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Representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) participaron como invitados en misiones de observación y acompañamiento en Brasil, Perú y Paraguay, donde siguieron de cerca diferentes etapas de los comicios y conocieron los mecanismos utilizados por las autoridades electorales de esos países.

La participación ocurrió en momentos en que millones de ciudadanos de la región acudieron a las urnas para elegir autoridades en distintos niveles de gobierno. En Brasil se desarrollaron elecciones generales; en Perú, elecciones regionales y municipales, mientras que Paraguay celebró elecciones municipales. Los tres procesos tuvieron lugar el 4 de octubre.

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Para Honduras, el interés no estuvo únicamente en observar cómo votan otros países, sino en conocer procedimientos que pueden servir para fortalecer el trabajo técnico del organismo electoral hondureño. La consejera del CNE Aixa Zelaya explicó que las misiones permiten intercambiar experiencias y conocer de primera mano cómo otros organismos enfrentan los distintos desafíos de una elección.

“Observar una elección no es solamente mirar cómo participan otros países”, señaló Zelaya al referirse al propósito de estas delegaciones.

Tres modelos electorales bajo observación

La experiencia adquirida por los representantes hondureños tuvo particularidades distintas en cada país, dado que los tres procesos electorales presentaban características diferentes.

En Brasil se eligieron presidente, vicepresidente y miembros del Congreso Nacional. Se trató de uno de los procesos de mayor dimensión de la región, con casi 160 millones de electores habilitados.

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En Perú, el proceso correspondió a elecciones regionales y municipales, en las que los ciudadanos eligieron autoridades de sus departamentos y gobiernos locales. El sistema peruano involucra al Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Paraguay, por su parte, renovó autoridades locales mediante elecciones municipales.

La Organización de los Estados Americanos desplegó a más de 90 observadores en más de 20 estados durante el proceso electoral brasileño.
La Organización de los Estados Americanos desplegó a más de 90 observadores en más de 20 estados durante el proceso electoral brasileño.

La representación técnica del CNE estuvo distribuida entre los tres países. En Brasil participó Suany Yolani Núñez Lagos, quien dio seguimiento al proceso de elecciones generales. En Perú estuvo Elsa Arellano, encargada de acompañar las elecciones regionales y municipales. En Paraguay participó Allan Echeverría, funcionario vinculado al área de sistemas del organismo electoral, quien acompañó las elecciones municipales.

Los delegados tuvieron acceso a diferentes etapas de los comicios y a las experiencias desarrolladas por las autoridades electorales de cada nación. El objetivo es que los funcionarios conozcan otras formas de organizar elecciones y trasladen ese conocimiento al trabajo del CNE hondureño.

Uno de los aspectos que hace especialmente relevante la experiencia brasileña es el uso de tecnología durante las votaciones. Con un padrón cercano a los 160 millones de votantes, Brasil ha desarrollado mecanismos para garantizar la seguridad del sistema, la transmisión de resultados y la auditoría de los procedimientos.

La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Brasil estuvo integrada por más de 90 observadores de 23 nacionalidades y se desplegó en más de 20 estados y el Distrito Federal. Las misiones internacionales analizaron aspectos como organización electoral, tecnología, justicia electoral, financiamiento político, violencia y campañas digitales, lo que muestra que la observación electoral moderna va más allá de permanecer en un centro de votación el día de los comicios.

Los seguidores del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), reaccionan mientras este se marcha, después de que la autoridad electoral del país anunciara que Bolsonaro se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia (Brasil), el 4 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado
Los seguidores del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), reaccionan mientras este se marcha, después de que la autoridad electoral del país anunciara que Bolsonaro se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia (Brasil), el 4 de octubre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Qué busca Honduras con estas misiones

Las elecciones regionales y municipales peruanas permitieron observar cómo se organizan procesos en los que el votante elige autoridades cercanas a su comunidad, como gobernadores y alcaldes. Entre las organizaciones presentes estuvieron la OEA, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral.

En Paraguay, el interés estuvo centrado en la organización de las elecciones municipales y en el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a procesos locales. Este tipo de intercambio tiene especial importancia para Honduras porque los procesos municipales requieren una logística distinta a las elecciones nacionales, particularmente por la cantidad de centros de votación, candidaturas locales y resultados que deben procesarse.

La participación de funcionarios hondureños en elecciones de otros países forma parte de una práctica habitual de cooperación entre organismos electorales. Zelaya sostuvo que estos intercambios permiten fortalecer las capacidades de las instituciones y que la observación también habilita a Honduras a compartir las experiencias desarrolladas en sus propios procesos.

En un mismo fin de semana, Brasil, Perú y Paraguay llevaron a millones de ciudadanos a las urnas bajo reglas, instituciones y sistemas distintos. Para los organismos electorales, estos, la observación internacional permite comparar experiencias sobre tecnología, organización, participación, transmisión de resultados y mecanismos de transparencia.

La presencia del CNE en los tres países ubica a Honduras dentro de ese circuito de intercambio técnico entre instituciones electorales latinoamericanas, en un momento en que la tecnología y la digitalización modifican la forma en que se organizan y supervisan las elecciones.

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