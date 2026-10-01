Honduras: Cossette López alerta en la OEA sobre nuevas formas de “secuestro institucional” que amenazan a las democracias

Cossette López-Osorio asumió como representante permanente de Honduras ante la OEA el 9 de septiembre de 2026. (FOTO: Hondudiario)

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La embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cossette López-Osorio, puso sobre la mesa una expresión que resume uno de los debates actuales sobre democracia en América Latina: el “secuestro institucional”.

La diplomática utilizó ese concepto para referirse a formas de deterioro democrático que pueden avanzar gradualmente mediante el debilitamiento de los contrapesos, la separación de poderes y el pluralismo político, según reportes sobre sus recientes intervenciones ante el organismo hemisférico.

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La advertencia se produjo en el contexto de las actividades por los 25 años de la Carta Democrática Interamericana, adoptada en 2001 como uno de los principales instrumentos políticos regionales para la defensa de la democracia representativa.

El Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión extraordinaria el 25 de septiembre para conmemorar ese aniversario.

La embajadora hondureña advirtió sobre nuevas formas de “secuestro institucional” que pueden debilitar los contrapesos democráticos. (FOTO: X)

La expresión utilizada por López no corresponde a una categoría jurídica específica de la Carta Democrática Interamericana, sino a una caracterización política empleada por la embajadora.

En términos prácticos, apunta a escenarios en los que las instituciones continúan formalmente funcionando, pero los controles entre poderes, la independencia institucional o la competencia política pueden verse debilitados.

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La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este septiembre que en el hemisferio existen procesos de “debilitamiento gradual” de elementos esenciales de la democracia representativa y pidió a los Estados proteger la independencia de autoridades judiciales, fiscales y electorales, así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Eso no significa que la CIDH haya utilizado el término de López ni que haya señalado específicamente a Honduras en ese pronunciamiento. Se trata de un diagnóstico regional distinto que ayuda a contextualizar el debate.

La expresión utilizada por López no constituye una categoría jurídica de la OEA, sino una caracterización política sobre procesos de deterioro institucional. (FOTO: La Prensa)

López-Osorio asumió formalmente como representante permanente de Honduras ante la OEA el 9 de septiembre de 2026. Durante la presentación de sus credenciales aseguró que Honduras buscaría mantener una relación “abierta y constructiva” con el organismo y participar activamente en la construcción de consensos hemisféricos.

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Su agenda reciente ha incluido democracia, derechos humanos, seguridad regional y cooperación institucional.

La intervención sobre el “secuestro institucional” encaja dentro de ese enfoque, aunque los reportes disponibles no detallan países concretos a los que López estuviera atribuyendo esa situación.

Por ello, la frase debe entenderse como una advertencia general sobre riesgos democráticos, no como una acusación comprobada contra un gobierno específico.

La representante hondureña también participó en discusiones relacionadas con la violencia digital contra mujeres y niñas.

La OEA presentó recientemente la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, diseñada para orientar a los Estados en la creación o adaptación de marcos legales y políticas públicas.

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El instrumento aborda fenómenos como agresiones digitales, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hostigamiento en línea y otras formas de violencia que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas.

Su aplicación depende, sin embargo, de que cada Estado traduzca esas recomendaciones en legislación, mecanismos de investigación y políticas públicas nacionales.

Honduras ha planteado ante la OEA una agenda centrada en democracia, derechos humanos, seguridad y cooperación regional. (FOTO: OEA)

La discusión planteada en Washington vuelve a colocar en el centro una pregunta recurrente para las democracias de la región: cómo impedir que las instituciones se debiliten desde dentro sin que exista una ruptura formal del orden constitucional.

La Carta Democrática establece que la democracia no se limita a celebrar elecciones. Incluye también elementos como respeto a los derechos humanos, acceso al poder conforme al Estado de derecho, pluralismo partidario y separación e independencia de los poderes públicos.

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Ese es precisamente el terreno en el que se ubica la advertencia de Cossette López.

Su mensaje ante la OEA apunta a que los riesgos contemporáneos para la democracia pueden ser menos visibles que un golpe de Estado tradicional: pueden surgir mediante erosiones progresivas de controles, instituciones y espacios de participación política.