Gobierno de Honduras confirma feriado de la Semana Morazánica del 5 al 9 de octubre para empleados públicos

El decreto concentró en una sola semana los feriados cívicos correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre. (FOTO: Infobae)

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El Gobierno de Honduras confirmó que los empleados de la Administración Pública tendrán asueto por la Semana Morazánica del lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización con base en el Decreto Legislativo No. 78-2015, que trasladó los feriados cívicos del 3, 12 y 21 de octubre a un solo período durante la primera semana de ese mes.

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Sin embargo, la disposición incluye una aclaración importante: los días 5 y 6 de octubre correrán por cuenta de vacaciones de los empleados públicos. Esto significa que no todo el período corresponde estrictamente a días feriados adicionales, sino que dos jornadas serán descontadas del período vacacional de cada trabajador.

Los empleados públicos tendrán asueto del lunes 5 al viernes 9 de octubre por la Semana Morazánica. (FOTO: Secretaría de Gobernación y Descentralización)

En la práctica, los empleados públicos tendrán libre desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre.

La diferencia está en la forma en que se contabilizan esos días.

De acuerdo con la comunicación oficial citada, el lunes 5 y el martes 6 se tomarán de las vacaciones acumuladas, mientras que el resto de la semana corresponde al asueto derivado de la Semana Morazánica.

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La medida permite concentrar en un solo bloque los feriados vinculados con las fechas cívicas de octubre y ha sido utilizada durante años para incentivar el turismo interno y facilitar un período prolongado de descanso.

La disposición no aplica de la misma manera para todas las dependencias del Estado.

Gobernación estableció excepciones para las instituciones que brindan servicios de emergencia, prevención y protección de la vida, especialmente aquellas que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

Estas entidades deberán mantener funcionando las áreas que sus titulares consideren indispensables.

Eso incluye personal relacionado con atención de emergencias, reducción de riesgos, vigilancia y respuesta ante situaciones que puedan poner en peligro a la población.

La decisión busca evitar que el asueto paralice servicios esenciales durante una semana en la que, además, suele aumentar considerablemente el movimiento de personas hacia destinos turísticos.

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Las instituciones encargadas de emergencias y prevención deberán mantener personal indispensable durante el asueto. (FOTO: La Prensa)

Para los empleados de la Administración Pública, la comunicación permite organizar con anticipación viajes, actividades familiares o períodos de descanso.

El detalle de los días 5 y 6 es especialmente relevante para quienes tengan pocos días de vacaciones disponibles, porque esas jornadas serán descontadas de ese saldo.

También significa que determinadas instituciones podrán establecer turnos especiales o personal de guardia, dependiendo de la naturaleza de sus funciones.

La comunicación difundida hasta ahora se refiere específicamente a empleados públicos. El texto proporcionado no establece en detalle cómo se aplicará el feriado al sector privado, por lo que ese punto requiere una disposición o comunicación específica para no asumir que ambos regímenes serán idénticos.

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La Semana Morazánica suele generar un incremento considerable del turismo y los desplazamientos internos. (FOTO: La Tribuna)

La Semana Morazánica se ha convertido en uno de los principales períodos de movilidad interna en Honduras.

Durante esos días suelen aumentar los desplazamientos hacia playas, pueblos turísticos, parques nacionales y otros destinos del país, al tiempo que las autoridades incrementan operativos de prevención en carreteras y zonas de alta afluencia.

Por eso, más allá del descanso administrativo, el período tiene impacto directo sobre turismo, transporte, comercio y seguridad vial.

La confirmación del Gobierno permite ahora a instituciones y empleados públicos organizar el calendario con una regla clara: cinco días fuera de labores ordinarias, pero dos de ellos cargados a vacaciones.

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