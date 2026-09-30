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El petróleo cerró septiembre con ganancias mensuales ante el estancamiento entre Estados Unidos e Irán

El Brent para noviembre subió 0,91 dólares y terminó en 103,53 dólares por barril; en el balance del mes acumuló un alza superior al 14%, la mayor desde julio, mientras el WTI avanzó 4%

Wall Street cerró la jornada con resultados dispares mientras el índice Nasdaq avanzó impulsado por el sector tecnológico. (REUTERS/Jeenah Moon)
Wall Street cerró la jornada con resultados dispares mientras el índice Nasdaq avanzó impulsado por el sector tecnológico. (REUTERS/Jeenah Moon)
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Wall Street cerró este miércoles con resultados dispares, mientras el petróleo terminó septiembre con fuertes ganancias mensuales ante el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El Dow Jones y el S&P 500 retrocedieron, en tanto el Nasdaq avanzó impulsado por el sector tecnológico, según se informó.

Los mercados europeos, por su parte, cerraron en terreno negativo después de que Francia, Alemania e Italia revelaran un repunte de la inflación, con mayor intensidad en los precios de los combustibles.

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El Departamento de Comercio de Estados Unidos revisó al alza su estimación del crecimiento del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre, con un ajuste de 0,7 puntos porcentuales hasta 2,2%. Analistas señalaron que el auge de las inversiones en inteligencia artificial contribuyó a sostener ese desempeño.

Otro indicador difundido en la jornada mostró que el índice de inflación preferido por la Reserva Federal se ubicó en 3,4% interanual en agosto, sin variaciones respecto del mes anterior. A su vez, la firma de nóminas privadas ADP reportó un crecimiento del empleo superior al esperado en septiembre.

Pese a estos datos, los rendimientos de los bonos de largo plazo se mantuvieron elevados, lo que añadió presión sobre el ánimo inversor. El analista de CFRA Research Arun Sundaram explicó que ese repunte “probablemente refleja expectativas de crecimiento económico más sólidas, impulsadas en parte por el auge de la inteligencia artificial, que está alimentando un gasto de capital récord y debería aportar ganancias de productividad significativas con el tiempo”. Sundaram agregó: “La pregunta que se hacen los inversores es si los rendimientos más altos terminarán por quebrar el mercado de acciones”.

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Arabia Saudita reanudó la carga de petroleros en el puerto de Yanbu tras reactivar el funcionamiento del oleoducto Este-Oeste. (REUTERS/Arathy Somasekhar/File Photo)
Arabia Saudita reanudó la carga de petroleros en el puerto de Yanbu tras reactivar el funcionamiento del oleoducto Este-Oeste. (REUTERS/Arathy Somasekhar/File Photo)

Los rendimientos elevados de los bonos estadounidenses reflejan hoy expectativas de un crecimiento económico más firme, en buena medida vinculado a la inversión masiva en inteligencia artificial. Esa dinámica genera un dilema para los mercados: mientras impulsa el gasto de capital y promete mejoras de productividad, también eleva el costo del financiamiento y presiona a la baja las acciones de sectores más sensibles a las tasas.

Los principales mercados bursátiles europeos cerraron con pérdidas luego de que los datos oficiales de Francia, Alemania e Italia confirmaran una aceleración de los precios, en particular en los surtidores de combustible. El analista de Forex Fawad Razaqzada sostuvo: “Los indicadores económicos difundidos esta mañana en la eurozona han hecho poco por mejorar las perspectivas, con una combinación de inflación en alza y debilitamiento del ánimo que refuerza los temores de estanflación”.

El FTSE 100 de Londres también terminó la sesión a la baja, luego de una recuperación inicial impulsada por datos que mostraron que la economía del Reino Unido creció más de lo estimado originalmente en el segundo trimestre.

Los precios del petróleo avanzaron en septiembre debido al estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Todd Korol)
Los precios del petróleo avanzaron en septiembre debido al estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Todd Korol)

Las empresas mineras que cotizan en Londres habían subido gracias a cifras de China, uno de los mayores consumidores de metales industriales, que mostraron que la actividad fabril del país creció este mes por primera vez desde junio. Esa noticia también impulsó a las bolsas de Hong Kong y Shanghái, que cerraron con leves alzas, al igual que Tokio.

Los precios del crudo avanzaron alrededor de un dólar el miércoles y cerraron septiembre con un incremento mensual pronunciado, atribuido al estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y a la escasez en los mercados de combustible.

Los futuros del Brent para noviembre, que vencieron ese mismo día, subieron 0,91 dólares (0,92%) y cerraron en 103,53 dólares por barril en el mercado de Londres. El contrato de diciembre, más activo, ganó 1,87 dólares (1,9%) hasta 97,10 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 1,40 dólares (1,2%) hasta 90,42 dólares.

En el balance mensual, el Brent acumuló una suba superior al 14%, la mayor desde julio, mientras que el WTI subió cerca de un 4%. El crudo europeo había comenzado septiembre apenas por encima de los 90 dólares, antes de que la situación geopolítica en Medio Oriente impulsara el repunte.

Qatar afirmó el martes que confía en que la diplomacia itinerante entre Teherán y Washington pueda producir un avance decisivo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió informaciones de Axios y CNN que, citando a funcionarios estadounidenses, habían señalado que Washington estaría dispuesto a aliviar las sanciones a Irán y desbloquear fondos congelados a cambio de medidas “concretas” sobre su programa nuclear.

El mercado parece asumir que no habrá avances diplomáticos hasta después de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

En paralelo, Arabia Saudita reanudó el martes las cargas de petroleros desde su puerto de Yanbu, en el mar Rojo, tras retomar las operaciones de su oleoducto Este-Oeste. Goldman Sachs estimó, en una nota del martes, que las exportaciones de petróleo del Golfo se recuperaron hasta los 23,3 millones de barriles diarios durante la última semana, un nivel acorde con su promedio para 2025, luego de que esos envíos se duplicaran en septiembre. Según estimaciones de JPMorgan, en los últimos cinco días el promedio móvil de diez días de las exportaciones totales de petróleo se mantuvo en 20,5 millones de barriles diarios, equivalente al 89% de los niveles de 2025.

Una encuesta de Reuters difundida este miércoles ubicó al Brent en un promedio de 89,05 dólares por barril para 2026, frente a los 85,08 dólares proyectados apenas un mes atrás. El ajuste responde, entre otros factores, a la interrupción vigente del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

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