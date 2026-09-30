India confirmó que el capitán atacado en el vuelo de Flydubai sigue internado en Arabia Saudita

A plane, carrying passengers who were on the FlyDubai aircraft bound for Israel from the United Arab Emirates, which was diverted to Saudi Arabia following an emergency signal, on the tarmac as it arrives at the Ben Gurion International Airport, in Lod, near Tel Aviv, Israel, September 30, 2026. REUTERS/Ammar Awad

Guardar

La Embajada de la India en Riad informó este miércoles de que el capitán Smit Machchhar, piloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, se encuentra en condición estable. Según el comunicado, difundido en redes sociales, el piloto está ingresado en un hospital de la ciudad saudí de Tabuk y recibe atención médica.

La legación, que sigue el caso junto al Consulado de la India en Yeda, precisó que aguarda un parte completo sobre su salud. Añadió que mantiene contacto con la familia del piloto y que seguirá el caso con las autoridades saudíes para prestarle toda la asistencia posible.

PUBLICIDAD

“Nuestra Embajada en Riad y el Consulado en Yeda han estado siguiendo el estado de salud del Sr. Smit Machchhar, el valiente piloto indio del vuelo de Flydubai que fue desviado hoy a Tabuk”, tuiteó la embajada.

El aparato, un Boeing 737 MAX 8, cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv cuando perdió altitud de forma brusca y se desvió a Tabuk, según los datos de seguimiento. en el avión viajaban a bordo más de 170 pasajeros, en su mayoría israelíes. El avión aterrizó sin más heridos.

El aeropuerto de Tabuk confirmó que el capitán y el copiloto sufrieron heridas y fueron hospitalizados. Flydubai habló de una “disputa” en la cabina. Aseguró que tripulantes en servicio que viajaban en el vuelo controlaron el aparato, lo desviaron y lo aterrizaron, y que todos los pasajeros están a salvo.

PUBLICIDAD

Yaniv Hayun, uno de los hombres que ayudó a reducir al atacante en el avión de FlyDubai que se dirigía a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos, sostiene una bandera israelí al comparecer ante los medios de comunicación tras su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Lod, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026 REUTERS/Ammar Awad

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en un comunicado que uno de los pilotos apuñaló al otro y que, al parecer, intentó estrellar el avión. Dijo que las autoridades saudíes arrestaron al sospechoso tras el aterrizaje y que lo interrogan. Un funcionario israelí lo identificó como el copiloto y dijo que es omaní, según Reuters.

Según esos funcionarios, el capitán herido activó el mecanismo de apertura de la puerta de la cabina. Pasajeros y un tripulante entraron entonces y redujeron al copiloto. Los ministros israelíes Itamar Ben Gvir e Israel Katz calificaron el episodio de intento de atentado.

PUBLICIDAD

Nada de esto ha sido confirmado por Flydubai ni por las autoridades saudíes, que, según la cobertura disponible, no han detallado la agresión ni anunciado cargos. Hay además una discrepancia sobre quién aterrizó el avión. Las fuentes israelíes atribuyen el control del aparato a pasajeros y tripulación, mientras la aerolínea alude solo a tripulantes en servicio.

Machchhar se incorporó a flydubai en 2022 tras 11 años en la aerolínea india SpiceJet, según el diario israelí Ynet. Este medio le atribuye más de 9.750 horas de vuelo en Boeing 737 y la condición de capitán instructor. Tanto en la India como en Israel ha sido señalado como el piloto herido en el incidente.

PUBLICIDAD

El piloto herido activó el mecanismo de apertura de la cabina para permitir la intervención de los tripulantes.

Flydubai, aerolínea de bajo coste con sede en Dubái, opera vuelos a Israel desde que los Emiratos Árabes Unidos normalizaron relaciones con ese país en 2020, en el marco de los Acuerdos de Abraham. La ruta une a dos Estados con vínculos formales, pero atraviesa una región donde la mayoría de los vecinos no reconoce a Israel. Omán, de donde sería el copiloto según Israel, tampoco tiene relaciones diplomáticas con Tel Aviv.

La India tiene un interés directo en el caso. Miles de pilotos y tripulantes indios trabajan en aerolíneas del Golfo, y el caso exige una relación fluida de Nueva Delhi con las autoridades saudíes, que son quienes tienen custodiado al sospechoso y controlan la investigación.

PUBLICIDAD

El móvil, la posible premeditación y los cargos siguen sin conocerse. Tampoco hay información pública sobre la gravedad de las lesiones del capitán ni sobre el plazo de su recuperación.

Lo que informe Riad sobre el interrogatorio, y el parte médico que espera la embajada, marcarán la lectura del caso. Se conocerá entonces si fue un episodio aislado de violencia en cabina o un ataque dirigido, con consecuencias para una ruta cuya normalidad depende de una diplomacia todavía frágil.