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La policía de Hong Kong arrestó a un periodista y una activista por presunta sedición

Las autoridades detuvieron a Tang Ho-wing y Lee Ying-chi tras una concentración del 31 de agosto en Prince Edward, vinculada al recuerdo de una intervención de seguridad ocurrida durante las protestas prodemocracia de 2019

Dos organizadores de la vigilia de Tiananmen se declaran inocentes en el juicio por seguridad nacional de Hong Kong
Agentes del Departamento de Seguridad Nacional trasladaron a Tang tras un registro en su residencia bajo la ley de seguridad nacional de 2024 (AP Photo/Chan Long Hei)
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La Policía de Hong Kong arrestó el miércoles al periodista independiente Tang Ho-wing y a la activista Lee Ying-chi por presuntos actos de sedición vinculados con una concentración realizada el 31 de agosto frente a la estación de metro Prince Edward, donde se recordó una intervención policial ocurrida en 2019.

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional acudieron a primera hora a la residencia de Tang. Imágenes difundidas por la prensa local mostraron al periodista, conocido en internet como “Boomhead”, escoltado por policías con chalecos identificados con las siglas de esa división antes de ser trasladado en un vehículo oficial.

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La investigación se centró en los hechos del 31 de agosto, cuando varias personas se congregaron fuera de la estación Prince Edward con ramos de flores y corearon consignas relacionadas con esa fecha. La policía sostuvo que algunos participantes difundieron información falsa y utilizaron acusaciones contra el gobierno y las fuerzas de seguridad con el propósito de fomentar hostilidad hacia las autoridades.

El comunicado policial no precisó qué acciones atribuyó a Tang y Lee ni explicó de qué forma vinculó al periodista con los presuntos delitos. Ambos permanecieron bajo investigación mientras continúan las operaciones relacionadas con el caso. Seis personas más fueron arrestadas previamente por la misma acusación y luego quedaron en libertad bajo fianza.

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Las autoridades acusaron a los asistentes a la estación Prince Edward de difundir información falsa y fomentar la hostilidad hacia el gobierno (REUTERS/Lam Yik)
Las autoridades acusaron a los asistentes a la estación Prince Edward de difundir información falsa y fomentar la hostilidad hacia el gobierno (REUTERS/Lam Yik)

La jornada del 31 de agosto recordó el operativo desplegado siete años antes en la estación Prince Edward, durante las protestas prodemocracia que atravesaron Hong Kong en 2019. Aquella noche se produjeron enfrentamientos en distintos distritos de la ciudad y policías antidisturbios ingresaron en la estación para detener a manifestantes.

Las imágenes televisivas de aquel día mostraron a los agentes dentro de las instalaciones. Críticos de la policía aseguraron que los efectivos utilizaron porras y gas pimienta contra pasajeros, mientras circularon versiones sobre posibles muertes.

Tang fundó Boom News en 2020. El medio publica coberturas desde el lugar de los hechos y entrevistas a través de Facebook, Instagram, Threads y YouTube. Su cuenta de Instagram reúne alrededor de 66.000 seguidores, mientras que su página de Facebook alcanzó cerca de 87.000. Las publicaciones del medio abordaron asuntos políticos, sociales y de actualidad en Hong Kong.

Por su parte, bajo este contexto, la Asociación de Periodistas de Hong Kong indicó que la detención de Tang constituyó el primer arresto conocido públicamente de un periodista por una acusación de sedición bajo la ley de 2024. La entidad expresó preocupación por el alcance del caso y pidió a la policía que detallara las conductas concretas que atribuyó al reportero.

“Estas acusaciones provocaron una ansiedad considerable entre los periodistas que trabajan en la calle. Las transmisiones en directo sirven para informar los hechos a medida que ocurren sobre el terreno”, señaló la asociación.

(Con información de AFP y AP)

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