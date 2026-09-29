Honduras fortalece su producción de cacao y amplía presencia en mercados internacionales

La zona noroccidental concentra una parte importante de la producción cacaotera de Honduras.

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El cacao se cultiva en nueve departamentos de Honduras y genera ingresos para miles de familias productoras. La cadena abarca desde la producción primaria hasta la transformación y la exportación internacional, con ventas que en lo que va de 2026 alcanzan aproximadamente 630 toneladas y USD 2,8 millones.

La producción nacional se mantiene entre 1,700 y 2,000 toneladas anuales. Además de abastecer el mercado regional, una parte del grano hondureño llega a destinos fuera de Centroamérica.

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Los nueve departamentos donde se extiende el cultivo son Cortés, Yoro, Atlántida, Colón, Olancho, Santa Bárbara, Copán, El Paraíso y Gracias a Dios.

El precio de referencia del cacao ronda los USD 5,900 por tonelada, aunque el valor final que obtienen productores y comercializadores varía según las características del grano y las condiciones de cada mercado.

En el caso del cacao fino y de aroma, las propiedades del producto son determinantes para acceder a segmentos comerciales específicos. Por eso, las prácticas aplicadas durante el cultivo y el manejo de la cosecha inciden directamente en las características que demanda el mercado.

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Centroamérica concentra el 80% de las exportaciones

Los países centroamericanos son el principal destino del cacao hondureño. Alrededor del 80% de la producción exportada se comercializa en la región, con Guatemala y El Salvador entre los mercados más importantes. El 20% restante tiene como destino Suiza, lo que extiende la presencia del producto fuera de Centroamérica.

Bloques de chocolate negro reposan sobre una tabla de pizarra junto a semillas de cacao y un hilo de cobertura líquida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta distribución permite al sector mantener vínculos con compradores cercanos y, al mismo tiempo, participar en mercados que demandan productos diferenciados.

Dentro del mapa productivo nacional, la zona noroccidental concentra a aproximadamente 1,590 productores que trabajan unas 1.800 manzanas dedicadas al cacao. De ese total, alrededor de 1.200 forman parte de asociaciones, lo que facilita la coordinación entre agricultores y la búsqueda de oportunidades para mejorar la producción y la comercialización.

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La organización también puede contribuir a que los productores accedan a capacitación, asistencia técnica y alternativas para el manejo de sus cultivos.

Honduras también registra crecimiento en las actividades de transformación, proceso que permite generar productos con mayor valor agregado. Funcionan actualmente alrededor de 70 empresas vinculadas con la transformación del cacao; cerca del 60% están ubicadas en la zona noroccidental.

Estas empresas participan además en eventos nacionales e internacionales, espacios que les permiten mostrar productos derivados del cacao y establecer contactos comerciales.

Investigaciones sobre fertilización orgánica

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Pronagro), sostuvo reuniones con representantes de asociaciones productoras de cacao en las que presentó avances de investigaciones sobre el uso de fertilizantes orgánicos.

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El cacao hondureño se cultiva en nueve departamentos del país y se posiciona como un producto de exportación EFE/Rikolto / Daniela Rivera

El objetivo es evaluar prácticas que puedan mejorar los resultados productivos. Para los productores, contar con información técnica sobre distintas prácticas agrícolas facilita la toma de decisiones en sus parcelas.

El comportamiento de la actividad cacaotera muestra que Honduras cuenta con una cadena que abarca desde la producción primaria hasta la transformación y la comercialización internacional.

Mejorar el rendimiento de las plantaciones, conservar la calidad del grano, ampliar los procesos de transformación y mantener vínculos con compradores nacionales e internacionales son los elementos que definen las oportunidades del sector en los próximos años.