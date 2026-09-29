Honduras

Un secuestro frustrado, hijos en carriola y 1,500 kilómetros por delante: las historias que mueven a la caravana de migrantes que cruza Centroamérica

Una madre guatemalteca cambió de ruta tras una amenaza que la obligó a replantear todo. Un ecuatoriano lleva dos meses varado sin avances en sus trámites. Sus caminos se cruzaron en una caravana que avanza sin líderes, solo con urgencia

MEX3614. TAPACHULA (MÉXICO), 25/09/2026.- Migrantes procedentes de Centroamérica caminan en caravana este viernes, en Tapachula, estado de Chiapas (México). Una caravana integrada por unos 300 migrantes, en su mayoría hondureños, ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país, aunque entre sus integrantes hay quienes buscan llegar a Estados Unidos y otros que contemplan permanecer en territorio mexicano. EFE/Juan Manuel Blanco
MEX3614. TAPACHULA (MÉXICO), 25/09/2026.- Migrantes procedentes de Centroamérica caminan en caravana este viernes, en Tapachula, estado de Chiapas (México). Una caravana integrada por unos 300 migrantes, en su mayoría hondureños, ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país, aunque entre sus integrantes hay quienes buscan llegar a Estados Unidos y otros que contemplan permanecer en territorio mexicano. EFE/Juan Manuel Blanco
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Más de 600 migrantes volvieron a caminar bajo la lluvia por el sureste mexicano en la noche del domingo y madrugada de este lunes, con un solo destino en la cabeza: la frontera con Estados Unidos.

La caravana bautizada Fe y Esperanza salió el domingo del parque Bicentenario de Tapachula pese a las precipitaciones que dejaban los efectos de la tormenta Rachel sobre el Pacífico mexicano, según informó la agencia EFE.

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El grupo, que llegó a la ciudad fronteriza el jueves pasado con unas 300 personas, casi duplicó su tamaño en pocos días. Se sumaron migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos y haitianos que permanecían varados en la frontera sur.

El endurecimiento migratorio de Trump empuja a moverse en grupo

La decisión de avanzar en caravana no es casual. El endurecimiento de las políticas antimigratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, y las deportaciones masivas hacia territorio mexicano llevaron a cientos de personas a buscar seguridad en el número, de acuerdo con el relato recogido por EFE.

MEX3614. TAPACHULA (MÉXICO), 25/09/2026.- Migrantes procedentes de Centroamérica caminan en caravana este viernes, en Tapachula, estado de Chiapas (México). Una caravana integrada por unos 300 migrantes, en su mayoría hondureños, ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país, aunque entre sus integrantes hay quienes buscan llegar a Estados Unidos y otros que contemplan permanecer en territorio mexicano. EFE/Juan Manuel Blanco
MEX3614. TAPACHULA (MÉXICO), 25/09/2026.- Migrantes procedentes de Centroamérica caminan en caravana este viernes, en Tapachula, estado de Chiapas (México). Una caravana integrada por unos 300 migrantes, en su mayoría hondureños, ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país, aunque entre sus integrantes hay quienes buscan llegar a Estados Unidos y otros que contemplan permanecer en territorio mexicano. EFE/Juan Manuel Blanco

Una investigación reciente del consorcio Forbidden Stories, conocida como El Proyecto Deportación, documentó que entre enero de 2025 y agosto de este año Estados Unidos expulsó a al menos 25,427 personas hacia terceros países. Casi 20,000 de ellas, cerca del 80%, terminaron en México, la mayoría trasladadas en autobús hasta Chiapas y Tabasco, según ese informe.

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En ese contexto de presión fronteriza y traslados forzados, avanzar como contingente numeroso se volvió, para muchos, la única alternativa viable frente a la demora de los trámites migratorios individuales.

Un padre hondureño camina para ayudar a la familia que dejó atrás

El hondureño José Zelaya, de San Pedro Sula, salió el domingo 20 de septiembre junto a siete integrantes de su familia. Contó a EFE que su meta es llegar a Estados Unidos para después enviar ayuda económica a los suyos.

El Mingob y la PNC de Guatemala activaron un operativo preventivo ante el posible ingreso de una caravana migrante procedente de Honduras.
El Mingob y la PNC de Guatemala activaron un operativo preventivo ante el posible ingreso de una caravana migrante procedente de Honduras. (Cortesía Infobae América)

“En mi persona quiero llegar a los Estados Unidos, tengo hijos que dejé en mi país, tengo a mi mamá y a mi familia y la idea es seguir para adelante con la ayuda del pueblo mexicano”, dijo en entrevista con la agencia.

Zelaya explicó que en la caravana no hay líderes más allá “del hambre, la necesidad”. Advirtió que los niños y las mujeres del grupo llegarán hasta donde el cuerpo aguante.

La demora en los trámites empuja a la ruta masiva

¿Por qué los migrantes eligen caminar en grupo en lugar de esperar sus papeles? Porque la tramitación individual en México puede tardar meses sin respuesta, mientras que avanzar en caravana ofrece protección numérica frente a asaltos y controles migratorios, según el testimonio recogido por la agencia.

El ecuatoriano Vinicio Obonaga representa ese caso. Lleva dos meses en Tapachula sin novedades en sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ni en su solicitud de visa humanitaria ante el Instituto Nacional de Migración.

“Pienso que esta es la oportunidad porque si no, no podemos avanzar”, señaló Obonaga a la agencia. “Estamos en espera y espera”, agregó.

A diferencia de Zelaya, Obonaga no busca cruzar a Estados Unidos. Viaja con tres hijos, uno de ellos en una carriola, y su objetivo es llegar hasta Monterrey, Nuevo León, para tramitar allí su residencia permanente y establecerse a trabajar.

Una madre guatemalteca cambió de ruta tras un intento de secuestro

Entre los integrantes del contingente también camina una madre guatemalteca que prefirió no revelar su identidad por seguridad. Su plan original era distinto: llegar al centro de México y quedarse allí.

Ese plan cambió cuando, según su propio relato a EFE, sufrió un intento de secuestro que la hizo reconsiderar el rumbo. Decidió entonces sumarse a la caravana hacia Estados Unidos.

“Es mucho mejor, más rápido y no lo agarra migración”, explicó la mujer. “Es la forma más fácil de llegar a su destino”, concluyó.

El Mingob y la PNC de Guatemala activaron un operativo preventivo ante el posible ingreso de una caravana migrante procedente de Honduras.
La caravana migrante reúne a al menos 400 personas que partieron de San Pedro Sula con destino a Estados Unidos, a través de Guatemala y México. (Diario El Portal)

El trayecto por Chiapas ya desgastó a caravanas anteriores

El recorrido no es sencillo. Los integrantes de Fe y Esperanza envolvieron sus pocas pertenencias en bolsas plásticas negras antes de partir del parque Bicentenario, un gesto que anticipa las condiciones del camino que les espera.

La ruta atraviesa la carretera costera de Chiapas, un tramo donde el calor, la lluvia y las ampollas ya frenaron a caravanas similares en el pasado.

La última, según reportes posteriores a la salida de este grupo, terminó por disolverse en la región tras unas tres semanas, cuando sus integrantes aceptaron una oferta del Instituto Nacional de Migración mexicano.

La distancia hasta los cruces fronterizos con Estados Unidos supera los 1,500 kilómetros por carretera. Con la frontera prácticamente cerrada a nuevos ingresos y las autoridades mexicanas desarticulando contingentes previos en cuestión de semanas, el desenlace de esta nueva caravana permanece abierto.

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