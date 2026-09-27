Subió 200 veces una torre para alcanzar la altura del Everest: el desafío de un joven de 19 años contra el cáncer infantil

El deportista de Dijon acumuló 8.850 metros positivos mediante 200 recorridos de ida y vuelta por el monumento Philippe-le-Bon (video gentileza @alanzharikov_)

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Alan Zharikov, un joven de 19 años de Dijon, Francia, completó el equivalente en desnivel del Monte Everest escalando las escaleras de la torre Philippe-le-Bon en 23 horas y 50 minutos. El reto, llevado a cabo entre el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre de 2026, consistió en acumular 8.850 metros de desnivel positivo mediante 200 viajes de ida y vuelta por el interior del monumento histórico, según informó el medio francés Le Bien Public.

El desafío arrancó a las 7:30 y tuvo desde el principio un propósito solidario: recaudar fondos para Imagine for Margo, una asociación francesa dedicada a la lucha contra los cánceres pediátricos. El joven se trazó una meta precisa: replicar la altitud del pico más alto del mundo sin salir de una torre del siglo XV ubicada en el corazón de Dijon. Cuando alcanzó el desnivel objetivo antes de cumplir las 24 horas, no se detuvo: sumó los ascensos necesarios para llegar a la cifra redonda de 200.

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“Realicé lo que quería, estoy extremadamente orgulloso. Terminé en 23 horas y 50 minutos, pero continué para redondear a 200 subidas”, declaró el deportista a Le Bien Public al concluir la prueba.

Apenas 14 minutos de sueño durante toda la jornada

El deportista termina el reto en 23 horas y 50 minutos tras dormir solo 14 minutos (@alanzharikov_)

A lo largo de las más de 24 horas que duró la prueba, según el portal de noticias durmió únicamente 14 minutos, repartidos en dos pausas de 7 minutos cada una. El tramo más exigente llegó entrada la madrugada, cuando el cuerpo empezó a acusar el esfuerzo acumulado. “Tuve un bajón enorme hacia las 3 de la mañana. Mis piernas no querían avanzar y me sentía muy mal, pero logré superar ese momento”, relató en declaraciones recogidas por el diario regional.

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Para sostener el ritmo, el deportista se apoyó en un trabajo de reconocimiento previo realizado los días anteriores al reto. Recorrió la torre en varias ocasiones hasta incorporar cada tramo a su memoria muscular, lo que le permitió disociar mentalmente el esfuerzo de la percepción del espacio. “Para mí no eran escaleras, sino terreno plano. Era como una cinta de correr”, describió. Esa familiaridad con el monumento resultó determinante para completar los 200 ascensos sin interrupciones significativas.

El dijonnais acumula desafíos físicos en los espacios urbanos de la ciudad

La torre de Felipe el Bueno se eleva sobre el Palacio de los Duques y de los Estados de Borgoña en Dijon (Wikipedia)

La torre Philippe-le-Bon no fue el primer escenario de los retos físicos del joven. Con anterioridad, recorrió 150 kilómetros en bicicleta alrededor de la plaza Wilson y completó 4.500 zancadas a lo largo del lago Kir, dos referencias urbanas de la ciudad borgoñona. En todos los casos, el denominador común es la transformación de un espacio cotidiano en un circuito de resistencia extrema.

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El deportista ya tiene en mente sus próximas metas. Entre los proyectos que mencionó a Le Bien Public figura recorrer 42 kilómetros en el agua y la posibilidad de trasladar uno de sus retos a París, aunque sin fechas confirmadas. La variedad de disciplinas —ciclismo, marcha, escalada de escaleras y natación— muestra una búsqueda deliberada de nuevos formatos físicos con cada propuesta.

La campaña solidaria sigue activa y recibe donaciones en línea

Imagine for Margo financia investigaciones científicas y acompaña a familias afectadas por el cáncer infantil en toda Francia. La asociación fue fundada en 2011 tras la muerte de Margo Lhermitte, una niña de 14 años víctima de un tumor cerebral agresivo, y desde entonces canaliza donaciones hacia proyectos de investigación pediátrica a nivel europeo.

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Antes de la prueba en Philippe-le-Bon, el dijonnais también completó 4.500 zancadas junto al lago Kir, dentro de una serie de ejercicios de resistencia (@alanzharikov_)

La campaña de colecta vinculada al reto de Zharikov, difundida a través de redes sociales y medios locales durante la jornada, permanece activa en línea y continúa recibiendo aportes. La cobertura de los medios de comunicación contribuyó a ampliar el alcance de la iniciativa más allá del entorno inmediato del deportista.

El Everest mide 8.848,86 metros según la medición oficial acordada en 2020

El Monte Everest, ubicado en la frontera entre Nepal y la Región Autónoma del Tíbet, es la montaña más alta del mundo con una altitud oficial de 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. Esa cifra fue establecida el 8 de diciembre de 2020 mediante un relevamiento conjunto de ambos países que utilizó receptores GPS, gravímetros y radar de penetración terrestre. El resultado corrigió en 86 centímetros la medición anterior, vigente desde 1954 y fijada en 8.848 metros.

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La cifra de 8.848,86 metros resultó de un relevamiento con GPS, gravímetros y radar terrestre, que corrigió en 86 centímetros la referencia vigente desde 1954 (REUTERS/Purnima Shrestha)

La montaña se eleva a unos 5,5 kilómetros sobre el nivel del mar, lo que equivale, en términos de desnivel vertical, a la suma de los 200 trayectos que completó el joven dijonnais el pasado septiembre. La cima del Everest se asienta sobre la cordillera del Himalaya y asciende tectonicamente alrededor de 4 milímetros por año, por lo que ninguna medición se considera definitiva de forma permanente.