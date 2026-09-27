Israel revocará el estatus diplomático de Países Bajos en Cisjordania por el veto a productos de los asentamientos

Israel retirará las credenciales diplomáticas de los representantes de Países Bajos en Ramala. (REUTERS/Borut Zivulovic)

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Israel anunció este domingo que retirará las credenciales y los privilegios diplomáticos de los representantes de Países Bajos que trabajan en Ramala, en Cisjordania, en represalia por la entrada en vigor de las restricciones comerciales neerlandesas contra productos procedentes de asentamientos israelíes. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, comunicó la medida y estableció un plazo de siete días para devolver la documentación emitida por las autoridades israelíes.

Una vez vencido ese período, Israel dejará sin efecto las inmunidades y prerrogativas asociadas a esas acreditaciones. Saar sostuvo que Países Bajos podrá continuar gestionando sus vínculos con los palestinos, pero desde zonas bajo administración de la Autoridad Palestina y no desde territorio israelí.

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“Si los Países Bajos desean continuar representando sus intereses con los palestinos, pueden hacerlo desde el territorio de la Autoridad Palestina”, escribió el funcionario.

La decisión israelí está vinculada con una nueva regulación neerlandesa que comenzó a aplicarse el pasado 22 de septiembre. La normativa impide introducir en el mercado de Países Bajos bienes originados en asentamientos israelíes situados en territorios ocupados. También prohíbe su compra y comercialización, además de los servicios de intermediación relacionados con esas operaciones y cualquier intento de eludir las restricciones.

El ministro Gideon Saar fijó un plazo de siete días para la devolución de los documentos oficiales antes de revocar las inmunidades. (REUTERS/Borut Zivulovic)

La medida neerlandesa no afecta a todos los productos procedentes de Israel. Las autoridades de Países Bajos precisaron que la prohibición se concentra en mercancías cuya procedencia sea un asentamiento considerado ilegal por su legislación y que la relación comercial con Israel dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente no cambia por esta decisión. El veto también alcanza productos adquiridos para uso personal, regalos y compras realizadas por internet.

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El gobierno neerlandés explicó que la regulación busca evitar que su actividad económica contribuya al mantenimiento de una situación que considera contraria al derecho internacional.

Para Saar, la respuesta israelí forma parte de una política de represalias frente a lo que calificó como acciones unilaterales contra Israel.

“Israel no ignorará las medidas destinadas a perjudicarlo”, afirmó, al tiempo que añadió que: “Cualquier país que actúe de manera hostil y unilateral contra Israel perderá influencia y relevancia en la región”.

El ministro también volvió a cuestionar al gobierno neerlandés por la situación del antisemitismo en Países Bajos. Según Saar, “el creciente antisemitismo y la incitación” deben ser abordados de manera urgente y sostuvo que las políticas adoptadas por La Haya hacia Israel están contribuyendo a alimentar ese fenómeno.

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La regulación neerlandesa prohíbe la comercialización e importación de productos originados en los asentamientos israelíes de Cisjordania. (REUTERS/Ammar Awad)

La disputa ya había provocado otra medida israelí contra Países Bajos. En agosto, Israel retiró a la delegación neerlandesa del centro internacional de apoyo y coordinación para Gaza ubicado en Kiryat Gat, después de que el gobierno de La Haya anunciara las restricciones comerciales. Saar recordó ahora esa decisión y señaló que las acciones israelíes contra la representación neerlandesa no comenzaron con la revocación de las credenciales en Ramala.

La escalada se produce además en un contexto de nuevas restricciones israelíes en Cisjordania. El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó un “cierre general” durante la festividad judía de Sucot, que se extiende hasta el 3 de octubre. La disposición impide durante ese período que trabajadores palestinos ingresen a los asentamientos, aunque contempla excepciones para trabajadores considerados esenciales y otras situaciones vinculadas con compromisos ante el Tribunal Supremo.

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Según datos correspondientes a 2025 citados por las autoridades israelíes, alrededor de 9.000 palestinos cuentan con permisos para trabajar en asentamientos o áreas industriales de Cisjordania. La medida anunciada para Sucot supone nuevas restricciones de movimiento en un territorio donde también se han reforzado los controles militares.

En paralelo, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, reclamó ampliar las operaciones militares en Cisjordania.

El Ministerio de Defensa impuso un cierre general en Cisjordania por la festividad de Sucot que restringe el paso a miles de trabajadores palestinos.

“Creo que hemos de ir a la guerra en Judea y Samaria, hacer lo que hicimos en Gaza y desmantelar a la Autoridad Palestina”, afirmó. También pidió que las Fuerzas de Defensa de Israel eliminen las estructuras armadas que, según él, operan en el territorio. “No habrá infraestructura terrorista en Judea y Samaria. No habrá terroristas, no habrá armas, no habrá túneles”, declaró.

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