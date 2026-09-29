Honduras

Josué, el niño hondureño con una condición cardíaca que ahora recibe atención especializada en El Salvador

Fue trasladado desde Honduras a El Salvador para ser evaluado por especialistas. Los médicos buscan determinar la condición exacta de su corazón y las alternativas disponibles para tratarlo

Josué Nehemías Cruz padece dextrocardia y una cardiopatía cardiopulmonar severa que motivó su traslado médico. (Cortesía:Redes Sociales)
Los médicos en Honduras explicaron que el corazón del menor no lograba bombear suficiente sangre hacia sus pulmones.
Guardar

Josué Nehemías Cruz, de 11 años, enfrenta una batalla médica que llevó su historia más allá de las fronteras de Honduras. El menor, diagnosticado con una cardiopatía cardiopulmonar severa y dextrocardia —condición en la que el corazón se ubica hacia el lado derecho del tórax—, fue trasladado a El Salvador para recibir atención especializada.

Su caso generó preocupación entre la población después de que la historia de su familia se difundiera en redes sociales, donde se conocieron las dificultades que enfrentaba el niño y la necesidad de encontrar alternativas para tratar su compleja condición cardíaca.

PUBLICIDAD

El traslado se concretó a través del punto fronterizo de El Poy, en Ocotepeque, donde una ambulancia de soporte vital avanzado del sistema de emergencias salvadoreño recibió al niño de manos de profesionales hondureños. Josué viajó acompañado de su madre rumbo a la capital salvadoreña.

La intervención del Gobierno de El Salvador se produjo después de que el caso adquiriera notoriedad pública. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, instruyó a su gabinete de salud para atender el caso, según la información difundida sobre el traslado.

El traslado representa un cambio importante en el proceso que atraviesa la familia, que hasta entonces había enfrentado dificultades para encontrar opciones terapéuticas ante la complejidad del diagnóstico.

PUBLICIDAD

Estudios para tratar el caso

Llegar a un hospital especializado no significa que la batalla médica haya terminado. El ingreso de Josué a El Salvador marca el comienzo de una etapa determinante: conocer con precisión la anatomía de su corazón y establecer qué alternativas existen para mejorar su condición.

Un equipo multidisciplinario, integrado por cardiólogos pediatras y especialistas cardiovasculares, comenzó a realizar estudios para determinar las características específicas de la cardiopatía del menor.

Entre las evaluaciones previstas se encuentran estudios de imagen, ecocardiogramas y procedimientos diagnósticos destinados a obtener un mapa detallado de la anatomía cardíaca. El objetivo es establecer qué tan comprometida está la función del corazón y qué opciones pueden ofrecer los especialistas.

La dextrocardia es una condición congénita en la que el corazón se ubica predominantemente hacia el lado derecho del tórax, en lugar de ocupar su posición habitual.

La presencia del corazón en ese lado no determina por sí sola la gravedad del cuadro: la complejidad depende de si existen otras alteraciones estructurales del corazón o de otros órganos, y de cómo estas afectan el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Caso complejo

En el caso de Josué, sus médicos han señalado que enfrenta una cardiopatía de mayor complejidad, por lo que los especialistas en El Salvador necesitan realizar una evaluación detallada antes de definir un tratamiento.

Josué Nehemías Cruz padece dextrocardia y una cardiopatía cardiopulmonar severa que motivó su traslado médico. (Cortesía:Redes Sociales)
La familia de Josué agradeció la asistencia recibida mientras aguarda los resultados de las evaluaciones especializadas.

Las autoridades sanitarias salvadoreñas han mantenido cautela y no han establecido públicamente que el menor deba someterse a una cirugía de corazón abierto. Los estudios serán los que permitan determinar si existe una alternativa quirúrgica, un tratamiento médico u otra intervención que pueda mejorar su condición.

Para la familia, cada estudio representa también una oportunidad de conocer con mayor claridad qué puede hacerse.

Josué Nehemías Cruz padece dextrocardia y una cardiopatía cardiopulmonar severa que motivó su traslado médico. (Cortesía:Redes Sociales)
El presidente Nayib Bukele ordena atender en El Salvador al menor hondureño con cardiopatía severa. (Cortesía:Redes Sociales)

La historia de la familia

Antes del traslado, los padres de Josué habían recibido información médica que apuntaba a las dificultades que enfrentaba el menor. Los médicos en Honduras les explicaron que el corazón del niño no lograba bombear suficiente sangre hacia los pulmones y el resto del organismo, una situación asociada a su estado de salud y a la fatiga que presentaba.

Ante la falta de alternativas terapéuticas disponibles en el país para un caso de esta complejidad, la familia buscó ayuda y su historia comenzó a difundirse ampliamente.

La familia ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y entiende que el traslado no significa que el problema esté resuelto.

Por el momento, no se ha determinado si necesitará una cirugía compleja o si podrá ser tratado mediante otra alternativa médica. La familia permanece a la espera de esas respuestas mientras el equipo especializado realiza los estudios correspondientes.

Temas Relacionados

HondurasEl SalvadorJosuésaludoperación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi un mes de conflicto médico en Honduras: pacientes siguen esperando atención y citas

Pacientes como Jorge Barrientos y Rosa Zavala aseguran enfrentar retrasos para recibir atención. El gremio mantiene sus asambleas informativas y exige al Gobierno resolver compromisos pendientes

Casi un mes de conflicto médico en Honduras: pacientes siguen esperando atención y citas

Organizaciones piden incorporar los derechos campesinos en las políticas públicas y la justicia en Honduras

Organizaciones sociales y especialistas plantearon la necesidad de que estos derechos sean considerados en las políticas públicas, la legislación y las decisiones de las instituciones hondureñas

Organizaciones piden incorporar los derechos campesinos en las políticas públicas y la justicia en Honduras

Lluvias dejan cinco muertos y mantienen bajo amenaza a varias regiones de Honduras

Las inundaciones y crecidas de ríos mantienen en alerta a varias comunidades, mientras unas 90 a 110 familias permanecen aisladas

Lluvias dejan cinco muertos y mantienen bajo amenaza a varias regiones de Honduras

Honduras enfrenta mayor presión sobre el empleo ante el aumento de desempleados y nuevos trabajadores

FOSDEH dvirtió que el mercado laboral deberá absorber a más personas en busca de oportunidades, entre ellas nuevos graduados y hondureños deportados

Honduras enfrenta mayor presión sobre el empleo ante el aumento de desempleados y nuevos trabajadores

Honduras ampliará la persecución de estructuras criminales bajo la estrategia regional del Escudo de las Américas

Entre ellas el Tren de Aragua y cárteles del narcotráfico, al esquema de estructuras consideradas terroristas dentro de la cooperación regional

Honduras ampliará la persecución de estructuras criminales bajo la estrategia regional del Escudo de las Américas

TECNO

Seis asesores independientes renunciaron al organismo contra el terrorismo online que preside Meta

Seis asesores independientes renunciaron al organismo contra el terrorismo online que preside Meta

Tesla ya fabrica cientos de Optimus a la semana, pero la IA se queda atrás

Apple planearía cobrar por Siri, funciones de cámara y más servicios de inteligencia artificial en iPhone

OpenAI frena el debut de GPT-6.1 Astra en medio de dudas sobre su seguridad

Crean un centro de robótica humanoide para enseñar a las máquinas a sortear obstáculos y servicio al cliente

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

Bono estaba nervioso por pedirle a Rosalía permiso para publicar una canción sobre ella: “Parecería un acosador”

La exnovia de Paul McCartney, Jane Asher, se niega a ver las películas de The Beatles que recrearán su relación con el músico

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, habla sobre su futuro en los concursos de belleza tras la caída que cambió en Miss Universo 2025

Sylvester Stallone recuerda la culpa que sintió en el momento en que supo que su hijo había muerto: “Nunca lo olvidaré”

MUNDO

Guerra en Yemen: el Parlamento declaró la “movilización general” para frenar la ofensiva de los hutíes y recuperar el control del país

Guerra en Yemen: el Parlamento declaró la “movilización general” para frenar la ofensiva de los hutíes y recuperar el control del país

El régimen de Kim Jong-un elevó las tensiones con Estados Unidos, Corea del Sur y Japón: descartó abandonar su arsenal nuclear

Zelensky aseguró que Corea del Norte enviará otros 10.000 militares a pelear para Rusia

Andersson fracasó en su intento de formar gobierno en Suecia y la decisión pasó al presidente del Parlamento

Etiopía recuperó una ciudad estratégica en el norte del país mientras se extienden los combates con los rebeldes de Tigré