Josué, el niño hondureño con una condición cardíaca que ahora recibe atención especializada en El Salvador

Los médicos en Honduras explicaron que el corazón del menor no lograba bombear suficiente sangre hacia sus pulmones.

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Josué Nehemías Cruz, de 11 años, enfrenta una batalla médica que llevó su historia más allá de las fronteras de Honduras. El menor, diagnosticado con una cardiopatía cardiopulmonar severa y dextrocardia —condición en la que el corazón se ubica hacia el lado derecho del tórax—, fue trasladado a El Salvador para recibir atención especializada.

Su caso generó preocupación entre la población después de que la historia de su familia se difundiera en redes sociales, donde se conocieron las dificultades que enfrentaba el niño y la necesidad de encontrar alternativas para tratar su compleja condición cardíaca.

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El traslado se concretó a través del punto fronterizo de El Poy, en Ocotepeque, donde una ambulancia de soporte vital avanzado del sistema de emergencias salvadoreño recibió al niño de manos de profesionales hondureños. Josué viajó acompañado de su madre rumbo a la capital salvadoreña.

La intervención del Gobierno de El Salvador se produjo después de que el caso adquiriera notoriedad pública. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, instruyó a su gabinete de salud para atender el caso, según la información difundida sobre el traslado.

El traslado representa un cambio importante en el proceso que atraviesa la familia, que hasta entonces había enfrentado dificultades para encontrar opciones terapéuticas ante la complejidad del diagnóstico.

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Estudios para tratar el caso

Llegar a un hospital especializado no significa que la batalla médica haya terminado. El ingreso de Josué a El Salvador marca el comienzo de una etapa determinante: conocer con precisión la anatomía de su corazón y establecer qué alternativas existen para mejorar su condición.

Un equipo multidisciplinario, integrado por cardiólogos pediatras y especialistas cardiovasculares, comenzó a realizar estudios para determinar las características específicas de la cardiopatía del menor.

Entre las evaluaciones previstas se encuentran estudios de imagen, ecocardiogramas y procedimientos diagnósticos destinados a obtener un mapa detallado de la anatomía cardíaca. El objetivo es establecer qué tan comprometida está la función del corazón y qué opciones pueden ofrecer los especialistas.

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La dextrocardia es una condición congénita en la que el corazón se ubica predominantemente hacia el lado derecho del tórax, en lugar de ocupar su posición habitual.

La presencia del corazón en ese lado no determina por sí sola la gravedad del cuadro: la complejidad depende de si existen otras alteraciones estructurales del corazón o de otros órganos, y de cómo estas afectan el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Caso complejo

En el caso de Josué, sus médicos han señalado que enfrenta una cardiopatía de mayor complejidad, por lo que los especialistas en El Salvador necesitan realizar una evaluación detallada antes de definir un tratamiento.

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La familia de Josué agradeció la asistencia recibida mientras aguarda los resultados de las evaluaciones especializadas.

Las autoridades sanitarias salvadoreñas han mantenido cautela y no han establecido públicamente que el menor deba someterse a una cirugía de corazón abierto. Los estudios serán los que permitan determinar si existe una alternativa quirúrgica, un tratamiento médico u otra intervención que pueda mejorar su condición.

Para la familia, cada estudio representa también una oportunidad de conocer con mayor claridad qué puede hacerse.

El presidente Nayib Bukele ordena atender en El Salvador al menor hondureño con cardiopatía severa. (Cortesía:Redes Sociales)

La historia de la familia

Antes del traslado, los padres de Josué habían recibido información médica que apuntaba a las dificultades que enfrentaba el menor. Los médicos en Honduras les explicaron que el corazón del niño no lograba bombear suficiente sangre hacia los pulmones y el resto del organismo, una situación asociada a su estado de salud y a la fatiga que presentaba.

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Ante la falta de alternativas terapéuticas disponibles en el país para un caso de esta complejidad, la familia buscó ayuda y su historia comenzó a difundirse ampliamente.

La familia ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y entiende que el traslado no significa que el problema esté resuelto.

Por el momento, no se ha determinado si necesitará una cirugía compleja o si podrá ser tratado mediante otra alternativa médica. La familia permanece a la espera de esas respuestas mientras el equipo especializado realiza los estudios correspondientes.