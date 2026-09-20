Honduras mantiene bajo alerta tres municipios tras inundaciones, evacuaciones y deslizamientos

Las incidencias en Tegucigalpa incluyeron la caída de un árbol en La Joya, un socavón en Residencial Honduras y un deslizamiento en la salida al sur.

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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene alerta amarilla en tres municipios del país debido a las afectaciones provocadas por las lluvias registradas durante las últimas horas.

La medida comprende Las Vegas, en Santa Bárbara; Santa Cruz de Yojoa, en Cortés; y el Distrito Central, en Francisco Morazán, y tiene una duración de 48 horas a partir de las 11:00 de la noche del sábado 19 de septiembre.

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El resto de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés permanece bajo alerta verde, mientras los equipos de emergencia mantienen vigilancia sobre las zonas afectadas por las precipitaciones.

En Las Vegas se reportaron inundaciones y un incremento en los niveles de los ríos, situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades por el riesgo para las comunidades ubicadas en sectores vulnerables. En Santa Cruz de Yojoa, las lluvias provocaron inundaciones y crecidas de quebradas. Algunas familias fueron evacuadas de manera preventiva ante el riesgo generado por el aumento del caudal.

Tegucigalpa concentra varias incidencias

El Distrito Central también quedó incluido en la alerta amarilla luego de que las lluvias provocaran inundaciones repentinas, deslizamientos y otros incidentes en diferentes sectores de la capital.

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El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos contabilizó 11 eventos, principalmente en La Cañada, Kennedy, Bella Oriente, San Ángel, el bulevar Centroamérica y distintos puntos del Anillo Periférico.

Estos incidentes se suman a las dificultades que generó la acumulación de agua en varias de las principales vías de Tegucigalpa, donde las precipitaciones complicaron temporalmente la circulación vehicular.

Aunque las precipitaciones pueden presentar períodos de disminución, las autoridades mantienen el llamado a no bajar la guardia en las zonas que ya han sufrido inundaciones o movimientos de tierra.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con las crecidas repentinas de ríos y quebradas, cuyos niveles pueden aumentar rápidamente tras nuevos episodios de lluvia.

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COPECO también advierte sobre el riesgo de derrumbes, deslaves y hundimientos, en particular en sectores donde las condiciones del terreno pueden verse afectadas por la acumulación de humedad.

El pronóstico de Cenaos-Copeco prevé más chubascos y tormentas eléctricas este domingo

Más lluvias previstas para este domingo

El panorama meteorológico mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones para este domingo 20 de septiembre. De acuerdo con el pronóstico de Cenaos-Copeco, la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y del océano Pacífico continuará favoreciendo lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica.

Las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad de manera localizada en las regiones sur, suroccidental, central y oriental del territorio hondureño.

El desplazamiento de una onda tropical también favorecerá la presencia de lluvias y tormentas en distintas regiones del país, por lo que las autoridades mantienen bajo vigilancia las zonas donde ya se han registrado afectaciones.

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Llamado a extremar precauciones

Copeco recomendó a las personas que viven en sectores vulnerables mantenerse atentas a los comunicados oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales y de los organismos de primera respuesta.

El Distrito Central registró 11 eventos por lluvias, con inundaciones repentinas, deslizamientos y acumulación de agua en varias vías de Tegucigalpa.

La institución pidió no intentar cruzar ríos, quebradas, vados o cualquier corriente que presente un aumento en su caudal, incluso cuando aparentemente el nivel del agua permita el paso.

También recomendó mantener limpios los tragantes, cunetas y alcantarillas para facilitar el drenaje del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas en las zonas urbanas.

Mientras permanece activa la alerta amarilla, las autoridades continuarán evaluando la evolución de las condiciones meteorológicas y las posibles afectaciones en los municipios bajo vigilancia.

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