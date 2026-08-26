Condenado por narcotráfico en EE.UU. y absuelto por lavado de activos en Honduras, así volvió “Chande” Ardón a Copán

“Chande” Ardón fue recibido con abrazos y muestras de emoción luego de recuperar su libertad. (Foto: Cortesía)

Guardar

Alexander “Chande” Ardón regresó a El Paraíso, Copán, convertido en protagonista de una escena que contrasta de forma contundente con algunos de los momentos más polémicos de su pasado.

El exalcalde llegó en helicóptero al municipio que gobernó durante años y encontró a cientos de personas esperándolo para expresarle su respaldo.

La llegada ocurrió apenas 24 horas después de su absolución en Honduras por el delito de lavado de activos. El fallo puso fin al proceso que mantenía al exfuncionario privado de libertad desde su regreso al país, después de haber cumplido una condena en Estados Unidos y colaborado con las autoridades de ese país.

PUBLICIDAD

Cuando la aeronave aterrizó, la recepción estuvo acompañada por globos blancos, aplausos, abrazos y lágrimas. Algunos de los presentes levantaron la voz para repetir “¡Dios es bueno!”, mientras Ardón avanzaba para saludar a quienes habían acudido a recibirlo.

El helicóptero que trasladó a Alexander Ardón aterrizó en medio de la expectativa de cientos de pobladores. (Foto: Cortesía)

La escena mostró un recibimiento muy diferente al que protagonizó años atrás en los tribunales estadounidenses.

En Nueva York, Ardón enfrentó cargos relacionados con narcotráfico, admitió su participación en actividades criminales y posteriormente brindó información a los fiscales que investigaban importantes estructuras del tráfico de drogas.

Su cooperación lo llevó a declarar como testigo de la Fiscalía de Nueva York en procesos judiciales de gran relevancia para Honduras.

Entre esos casos estuvieron los relacionados con Juan Antonio “Tony” Hernández y el expresidente Juan Orlando Hernández.

Durante sus declaraciones ante la justicia estadounidense, Ardón habló sobre sus actividades criminales y llegó a reconocer su participación en 56 asesinatos.

El exalcalde de El Paraíso dirigió un discurso de agradecimiento a las personas que acudieron a recibirlo. (Foto: Cortesía)

Sus testimonios fueron incorporados a procesos que buscaban establecer el funcionamiento de redes de narcotráfico y sus conexiones con figuras políticas hondureñas.

Después de enfrentar la justicia estadounidense, Ardón consiguió una reducción de su condena como consecuencia de su cooperación con las autoridades.

Su posterior salida de prisión permitió que regresara a Honduras, aunque todavía tenía pendiente un proceso judicial relacionado con el supuesto lavado de activos.

Al llegar al país, el exalcalde fue detenido por esa acusación y permaneció un año y cuatro meses en prisión. El expediente avanzó en los tribunales hondureños hasta llegar al juicio en el que finalmente fue declarado no culpable del delito que se le imputaba.

PUBLICIDAD

Alexander “Chande” Ardón regresó a El Paraíso, Copán, un día después de ser absuelto por lavado de activos en Honduras. (Foto: Cortesía)

La decisión judicial se produjo luego de que los jueces encontraran inconsistencias en una pericia financiera presentada por el Ministerio Público. Con ese fallo, Ardón quedó absuelto de la acusación de lavado de activos y recuperó su libertad.

Su primera aparición pública después de la resolución judicial ocurrió en su antiguo municipio. Allí, lejos de la formalidad de una sala de audiencias, se encontró con una multitud que celebró su regreso y que mostró abiertamente su respaldo.

Ardón aprovechó el encuentro para agradecer a quienes, según sus propias palabras, estuvieron pendientes de él durante su permanencia en prisión.

También dedicó parte de su mensaje a su esposa y sus hijos, a quienes reconoció por haberlo acompañado durante lo que calificó como un momento difícil.

PUBLICIDAD

Una multitud recibió con globos blancos y aplausos a “Chande” Ardón tras su llegada a El Paraíso. (Foto: Cortesía)

El exalcalde aseguró además que las personas humildes de su comunidad fueron una fuente de fortaleza durante su tiempo recluido.

Su discurso estuvo dirigido principalmente a los pobladores que se encontraban frente a él y que habían acudido para darle la bienvenida.

En medio de ese ambiente de celebración, Ardón también reconoció haber cometido errores en el pasado. Sin entrar en detalles sobre los delitos por los que fue juzgado en Estados Unidos, sostuvo que asumió las consecuencias de sus actos.

“Mis errores los cometí y no busco culpables, pagué y Dios me dio la oportunidad de estar aquí de vuelta”, manifestó durante su intervención ante los pobladores.

PUBLICIDAD

Después de agradecer el recibimiento, dirigió un mensaje hacia su comunidad y afirmó que mantiene su compromiso con la población de El Paraíso. Dijo que mientras tenga vida continuará trabajando por la gente del municipio si recibe la oportunidad de hacerlo.

El ambiente de la jornada terminó tomando un tono todavía más festivo cuando Ardón anunció que el sábado habrá una celebración para los habitantes de la zona. Según explicó, se tratará de un pequeño baile dirigido especialmente a los jóvenes.