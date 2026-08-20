Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Prácticas agrícolas sostenibles buscan disminuir la contaminación de la Bahía de Parita, en Panamá

Avance de la agricultura y la urbanización en la región genera presión sobre los recursos naturales, advierten las autoridades de Ambiente

Generalmente se realizan labores de control y vigilancia dentro de los límites del área protegida de manglares que se encuentra en la bahía. (MiAmbiente)
Generalmente se realizan labores de control y vigilancia dentro de los límites del área protegida de manglares que se encuentra en la bahía. (MiAmbiente)
Guardar

Las recientes iniciativas para enfrentar la contaminación en la Bahía de Parita apuntan a modificar tanto el uso del suelo como las prácticas productivas en esta zona del Pacífico panameño.

El Ministerio de Ambiente de Panamá, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ha puesto en marcha un proyecto destinado a reducir la contaminación costera y fortalecer la resiliencia local.

La preocupación por el estado de la bahía se ha intensificado tras la confirmación de que la calidad del agua se deteriora por desechos arrastrados desde los ríos La Villa, Parita, Santa María, Río Grande y Antón.

PUBLICIDAD

Los estudios recientes han identificado que esta situación se vincula directamente con el avance de la agricultura y la urbanización en la región, lo que ha generado presión sobre los recursos naturales.

La Bahía de Parita sustenta una red de manglares y ecosistemas ribereños esenciales para la fauna migratoria y la subsistencia de numerosas familias.

Investigadores del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotecnias de la Universidad Tecnológica de Panamá realizan un estudio poblacional y estado del hábitat de cocodrilos en los ríos Santa María, La Villa y Parita. (MiAmbiente)
Investigadores del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotecnias de la Universidad Tecnológica de Panamá realizan un estudio poblacional y estado del hábitat de cocodrilos en los ríos Santa María, La Villa y Parita. (MiAmbiente)

Frente a este contexto, las autoridades panameñas y sus aliados internacionales buscan fortalecer el ordenamiento territorial y promover alternativas que permitan conservar el agua y los suelos sin comprometer la producción local.

El proyecto, bajo la ejecución del Centro Regional Ramsar para el Hemisferio Occidental (CREHO), pretende involucrar a productores, comunidades y autoridades en la búsqueda de soluciones conjuntas.

PUBLICIDAD

Entre las acciones previstas se encuentran estudios detallados sobre el estado de la bahía, campañas de educación ambiental y el desarrollo de herramientas para un uso responsable del territorio.

La intervención alcanzará directamente a 200 productores agropecuarios, de los cuales al menos el 30 % serán mujeres.

El enfoque está puesto en implementar prácticas más sostenibles que contribuyan a la conservación de los recursos y, al mismo tiempo, refuercen la economía local.

Para el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, la iniciativa es una muestra del compromiso por salvaguardar los ecosistemas costeros. (MiAmbiente)
Para el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, la iniciativa es una muestra del compromiso por salvaguardar los ecosistemas costeros. (MiAmbiente)

El viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, manifestó que la iniciativa es una muestra del compromiso nacional por salvaguardar los ecosistemas costeros.

Afirmó que la bahía representa un patrimonio natural y productivo, y que la colaboración entre autoridades, comunidades y el sector productivo es clave para asegurar su preservación para las próximas generaciones.

Desde CREHO, Sandy Mosquera resaltó que la protección de los mares comienza tierra adentro, con un manejo responsable de humedales y cuencas. Enfatizó que la cooperación entre productores, comunidades y gobiernos locales es fundamental para lograr una producción sostenible sin sacrificar la salud del agua, los suelos y la biodiversidad.

Investigaciones desarrolladas por CREHO y aliados internacionales han confirmado que el uso adecuado del suelo es uno de los factores más determinantes para mantener la integridad ecológica tanto de los ríos como de la bahía.

El proyecto contempla la creación de espacios de diálogo con sectores productivos y comunidades locales para recopilar experiencias, identificar oportunidades de mejora y diseñar estrategias que reduzcan la llegada de contaminantes a la bahía.

Proyecto cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. (MiAmbiente)
Proyecto cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. (MiAmbiente)

Además, se promueve una mayor articulación entre autoridades municipales, instituciones y la sociedad civil para garantizar la continuidad de las acciones más allá del corto plazo.

Esta intervención forma parte del programa internacional GEF Clean and Healthy Ocean Integrated Program, que reúne inversiones de hasta $115 millones y cuenta con el liderazgo de organismos como la FAO, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, la CAF y la COI/UNESCO.

El programa abarca países de Asia, América y el Caribe, y busca reducir la contaminación marina derivada de aguas residuales, agroquímicos y desechos industriales.

La ejecución de este proyecto en la Bahía de Parita representa un esfuerzo articulado para frenar el deterioro ambiental, mejorar la gestión del suelo y fomentar prácticas productivas que no solo beneficien a quienes dependen de la región, sino que también protejan la riqueza natural panameña para el futuro.

Temas Relacionados

PanamáParitaBahíaPrácticasAgrícolasPresiónUrbanizaciónRecursosNaturalesMiAmbienteSostenibles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador elevó la inversión pública a USD 1.624,8 millones y redujo su déficit fiscal, según Hacienda

El informe oficial reporta que la ejecución de proyectos representó 4,2% del Producto Interno Bruto entre junio de 2025 y mayo de 2026, mientras el saldo primario se mantuvo positivo en USD 301,5 millones

El Salvador elevó la inversión pública a USD 1.624,8 millones y redujo su déficit fiscal, según Hacienda

Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador

El tributo vinculado a operaciones inmobiliarias logró un 33.6% sobre la proyección oficial, en un contexto de mayor dinamismo del mercado y de aumento en los registros formales durante 2026

Cigarrillos, bienes raíces y cerveza impulsan la recaudación de impuestos selectivos en El Salvador

El récord crediticio podrá consultarse de manera gratuita cada cuatro meses en El Salvador

La nueva herramienta lanzada por la Defensoría del Consumidor explica cómo pedir el reporte a las agencias autorizadas y ayuda a detectar fallas que pueden complicar créditos, servicios básicos o nuevas oportunidades financieras.

El récord crediticio podrá consultarse de manera gratuita cada cuatro meses en El Salvador

Canal de Panamá evalúa disminuir el paso diario de buques para preservar sus reservas de agua

La administración asegura que actualmente no existe congestión pese al mayor volumen de embarcaciones y defiende la confiabilidad de la ruta como prioridad del negocio.

Canal de Panamá evalúa disminuir el paso diario de buques para preservar sus reservas de agua

Los fraudes informáticos se disparan en Panamá: los casos aumentaron 313% en un año

El Ministerio Público contabilizó 3.970 denuncias por delitos patrimoniales de este tipo entre enero y julio, 488 más que durante igual período de 2025.

Los fraudes informáticos se disparan en Panamá: los casos aumentaron 313% en un año

TECNO

Memoria USB vs almacenamiento en la nube: ventajas y desventajas de cada tecnología

Memoria USB vs almacenamiento en la nube: ventajas y desventajas de cada tecnología

Papelera de WhatsApp y más herramientas para eliminar archivos para liberar espacio del celular

iPhone 18 Pro Max tendría por primera vez en la historia una función física para su cámara profesional

Cómo reclamar más de 50 dólares en contenido gratis en Epic Games: regalo en PC

Xuper Hydra APK 6.5.7 Descargar Gratis para Android, Smart TV: la búsqueda en Google que pone en riesgo tu información

ENTRETENIMIENTO

Estrella de OnlyFans reveló que espera su segundo bebé con su hermanastro

Estrella de OnlyFans reveló que espera su segundo bebé con su hermanastro

Quién es Stoney Blue, el octavo miembro de BTS que forma parte del equipo durante Arirang World Tour

Una banda de metal cristiano ha demandado a Netflix por el nombre de ‘Kpop Demon Hunters’

El diseñador Marc Jacobs se ofrece a vestir a Luigi Mangione en su juicio por asesinato

Costó apenas unos cientos de dólares producirse y ya recaudó más de 4 millones en cines: la insólita película que se ha vuelto un fenómeno viral

MUNDO

El calor récord en Francia pone en riesgo los jardines de Monet en Giverny

El calor récord en Francia pone en riesgo los jardines de Monet en Giverny

El portaaviones nuclear George Washington ya está en Medio Oriente para actuar en la zona de operaciones de EEUU contra Irán

Un legado de 60 millones de dólares enfrenta a Christie’s y Sotheby’s

Líbano extraditó por primera vez a Siria a un general del régimen de Al Assad

Las guerras de las que nadie habla: HRW denunció la ejecución de nueve civiles en Mali y acusó a los “Africa Corps” de Putin