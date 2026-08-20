Un legado de 60 millones de dólares enfrenta a Christie’s y Sotheby’s

Christie’s y Sotheby’s compiten por consignar unas 300 obras valoradas en torno a 60 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una parte de la colección del financiero y coleccionista Herbert Lust volvió al centro del mercado de arte. Las casas Christie’s y Sotheby’s disputan la consignación de unas 300 obras valoradas en torno a 60 millones de dólares, de acuerdo con información publicada por ARTnews.

Una colección que todavía moviliza al mercado

El lote en discusión reúne lo que queda de un conjunto mucho más amplio que Lust formó a lo largo de décadas entre Estados Unidos y Europa. Según ARTnews, la mayor parte de las piezas tiene una escala moderada y un valor apto para ventas diurnas, aunque cerca de 10 obras integran el segmento de mayor peso dentro de la oferta. Entre ellas figura una escultura de Alberto Giacometti, señalada como el lote con más posibilidades de alcanzar la cifra más alta.

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El mismo medio especializado indicó que la selección también incluye trabajos de Robert Indiana, Mary Bauermeister, Frank Stella y Hans Bellmer. Sobre este último, el artículo recordó que Lust llegó a reunir un conjunto de obras que él mismo consideraba superior al de varios museos. Esa concentración ayuda a explicar por qué la colección mantiene interés entre operadores, asesores y casas de subastas, aun después de años de donaciones y ventas parciales.

La selección combina piezas de escala moderada con cerca de 10 lotes de mayor peso comercial

El peso de Giacometti en la puja

Entre las piezas mencionadas, el núcleo de Giacometti aparece como el principal atractivo comercial. Las obras que podría salir al mercado es una edición de Figure, demie grandeur, una escultura realizada en 1964 en una edición de seis ejemplares, según la Giacometti Foundation. El artículo sitúa esa pieza dentro del entorno doméstico de Lust a partir de un documental producido por Sotheby’s sobre la residencia del coleccionista en Greenwich, Connecticut.

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La referencia de precios que aporta el reporte da una medida de esa expectativa. Una escultura de tamaño similar, Femme de Venise III de 1958, se vendió por algo más de 25 millones de dólares en Christie’s New York en 2022, de acuerdo con ARTnews. Recordó otras ventas del artista francés en el segmento alto de la escultura moderna, entre ellas Femme Leoni, adjudicada por 28,4 millones de dólares en Sotheby’s New York en 2023.

La colección incluye trabajos de Robert Indiana, Mary Bauermeister, Frank Stella y Hans Bellmer

Donaciones previas y una herencia todavía extensa

La dimensión del remanente también se entiende por el historial de cesiones que Lust realizó en vida. El Tel Aviv Museum of Art recibió a lo largo de los años una parte sustancial de ese patrimonio, con obras de Indiana, Man Ray, Bellmer y 200 piezas de Giacometti, según detalló el medio citado.

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El Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, en Washington, incorporó en 2020 más de 70 fotografías, entre ellas trabajos de Berenice Abbott, Henri Cartier-Bresson, Eugène Atget, Aaron Siskind y Eadweard Muybridge.

Aun con esas entregas, Lust conservaba un volumen importante de obras entre su casa de Greenwich y su departamento en Manhattan. El artículo indicó que, para el momento de entrevistas concedidas a Sotheby’s y a The New York Times, el coleccionista todavía tenía más de 1.000 objetos en su poder. Esa persistencia en el acopio refuerza la escala de una colección construida durante casi un siglo de vínculos personales, compras sostenidas y afinidades estéticas.

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El remanente de la herencia de Herbert Lust vuelve a concentrar el interés del mercado secundario del arte.

Christie’s y Sotheby’s, frente a otro duelo por consignaciones

La disputa por la herencia de Lust se inscribe en un momento del calendario en que las grandes casas afinan sus catálogos para las ventas de noviembre en Nueva York. Según ARTnews, esa competencia por asegurar obras relevantes continúa activa incluso durante el receso estacional del circuito. Ni Christie’s ni Sotheby’s hicieron comentarios públicos sobre las negociaciones, siempre de acuerdo con el reporte.

Las casas afinan sus catálogos para las ventas de noviembre en Nueva York mientras avanzan las conversaciones. (Sotheby's - Captura de pantalla)

El medio añadió que Sotheby’s podría contar con una relación previa más consolidada con el coleccionista. En 2017, la firma ofreció 27 obras de Indiana procedentes de su colección. Dos años después, también produjo un registro audiovisual de la vivienda de Lust, donde se observaban esculturas, móviles, pinturas y fotografías distribuidas en una acumulación que daba cuenta de la amplitud del conjunto.

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La venta todavía no tiene anuncio oficial, pero el volumen estimado y la calidad de algunas piezas colocan a esta herencia entre los movimientos a seguir en la próxima temporada de subastas en Nueva York. El remanente de Herbert Lust aparece así como una nueva prueba para medir hasta dónde llega la rivalidad entre las dos mayores casas del mercado secundario.