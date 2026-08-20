El Salvador elevó la inversión pública a USD 1.624,8 millones y redujo su déficit fiscal, según Hacienda

FOTO DE ARCHIVO: El informe del Ministerio de Hacienda detalla qué áreas concentraron recursos, cuáles quedaron atrás y cómo el financiamiento interno y externo marcó la ejecución entre junio de 2025 y mayo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

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El Salvador registró un aumento en la inversión pública y una mejora en sus indicadores fiscales durante el período 2025-2026, según el informe de labores presentado por el Ministerio de Hacienda para dicho periodo. Los datos muestran avances en recaudación tributaria, mayor asignación de fondos a áreas sociales y una reducción del déficit fiscal, junto con una mejora en la calificación de riesgo país.

La inversión pública durante 2025 sumó $1.569,7 millones, lo que representa el 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB), según la Dirección General de Inversión y Crédito Público. El 65,8% de estos recursos se destinó a desarrollo social, con énfasis en programas de educación y cultura ($328,3 millones), salud ($116,5 millones) y asistencia social ($6,2 millones). El sector de desarrollo económico concentró el 31,6% de la inversión, con el subsector transporte y almacenaje en $443 millones, equivalente al 28,2% del total.

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La tendencia se mantuvo entre junio de 2025 y mayo de 2026, período en el que la inversión pública ascendió a $1.624,8 millones. El sector social absorbió $1.022,3 millones, mientras que desarrollo económico utilizó $567,5 millones y el área de seguridad y justicia, $35 millones. Entre las instituciones con mayor ejecución figuran la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).

El Salvador registra una inversión pública de $1.569,7 millones en 2025 y avances fiscales con mejoras en recaudación y reducción del déficit en 2025-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Financiamiento y estructura de la inversión

La inversión pública se financió principalmente con fuentes internas: $997,9 millones provinieron de recursos nacionales, de los cuales el fondo general aportó $863,5 millones y los recursos propios, $112,9 millones. Las fuentes externas sumaron $626,9 millones, con préstamos externos por $615,7 millones y donaciones por $11,2 millones.

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El gobierno central ejecutó el 41,4% de la inversión, seguido por instituciones descentralizadas no empresariales (35,9%) y empresas públicas no financieras (10,3%). El resto correspondió a otras entidades ejecutoras de proyectos públicos.

Superávit primario y déficit fiscal

El saldo primario del Sector Público No Financiero (SPNF) cerró 2025 con un superávit de $705,6 millones, equivalente al 1,9% del PIB, en línea con los compromisos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El saldo fiscal global mostró un déficit de $1.050,3 millones (-2,9% del PIB), cifra que representa una disminución de $558,6 millones respecto de diciembre de 2024. La reducción del déficit equivale a 1,6 puntos porcentuales del PIB.

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Durante el período junio de 2025-mayo de 2026, el saldo global arrojó un déficit de $1.478,4 millones, mientras que el saldo primario se mantuvo positivo en $301,5 millones (0,8% del PIB), de acuerdo con el informe de la Dirección General de Tesorería.

Las finanzas de El Salvador muestran una reducción del déficit fiscal global a $1.050,3 millones y un superávit primario de $705,6 millones en 2025, lo que cumple acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recaudación tributaria

Los ingresos totales del SPNF en el mismo período se situaron en $10.271,5 millones, con un crecimiento del 10,2% respecto del año anterior. El informe atribuye este avance al aumento de los ingresos tributarios, favorecido por el crecimiento económico (3,9% en 2025) y la implementación de medidas administrativas en gestión tributaria y aduanera.

La recaudación tributaria sumó $8.544,5 millones, con una carga tributaria del 22,7% del PIB, superior en 1,1 puntos porcentuales al coeficiente de tributación de mayo de 2025. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó $4.011,8 millones (47,7% del total), mientras que el Impuesto sobre la Renta sumó $3.529,6 millones (41,9%). Los derechos arancelarios generaron $396,5 millones y los impuestos específicos al consumo, $252,4 millones.

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Los ingresos no tributarios del SPNF totalizaron $1.562,9 millones, con las empresas públicas no financieras reportando un superávit operativo de $146,5 millones.

Gasto público y subsidios

El gasto total del SPNF para el período junio de 2025-mayo de 2026 alcanzó $11.178,3 millones. Los gastos corrientes representaron $9.493,3 millones (25,2% del PIB), de los cuales los bienes de consumo sumaron $6.117,8 millones (16,3% del PIB). Las transferencias corrientes registraron $1.595,6 millones, con una baja interanual del 15,8%.

El Salvador registra repunte en inversión pública y reducción del déficit fiscal durante 2025-2026 (Crédito Colprensa)

Los gastos de capital ascendieron a $1.745,2 millones, equivalentes al 4,6% del PIB. El monto refleja una disminución respecto del año anterior, aunque la ejecución financiera de la inversión pública se mantuvo en $1.625 millones (4,2% del PIB), según registros del Ministerio de Hacienda.

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En 2025, los subsidios a servicios básicos sumaron $287,4 millones, con un aumento de $34,2 millones respecto de 2024. El subsidio al gas licuado alcanzó $127,3 millones, el apoyo a la energía eléctrica, $106,4 millones, y el subsidio al transporte público, $53,7 millones. Estas ayudas representaron el 0,8% del PIB.