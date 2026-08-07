Gobierno de Asfura iniciará nuevo censo poblacional tras 13 años para actualizar datos demográficos

El levantamiento censal comenzará el próximo 10 de agosto en todo el territorio nacional. (FOTO: Hondudiario)

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Después de 13 años sin actualizar su información demográfica, Honduras iniciará el próximo 10 de agosto el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, un proceso que permitirá conocer cuántos habitantes tiene el país y servirá de base para planificar inversiones, servicios públicos y proyectos de desarrollo.

El Gobierno de Honduras, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), oficializó este miércoles el inicio del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, una herramienta considerada clave para actualizar la información estadística del país después de más de una década sin realizar un levantamiento poblacional.

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El lanzamiento se llevó a cabo en el Campo de Parada Marte, donde autoridades nacionales e integrantes de organismos internacionales destacaron la importancia de contar con datos actualizados para fortalecer la planificación del desarrollo y orientar las decisiones públicas.

El censo actualizará la información de todo el país

El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Honduras, Iván Castellanos, explicó que el proceso permitirá conocer la cantidad de habitantes en cada municipio y comunidad, además de recopilar información sobre las características de la población y las condiciones de las viviendas.

Según Castellanos, los datos facilitarán una mejor comprensión de la realidad demográfica del país y permitirán orientar las políticas públicas con información precisa.

El funcionario agregó que el UNFPA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brindan apoyo técnico y financiero para el desarrollo del censo y también acompañarán al Gobierno durante la etapa de análisis y utilización de la información obtenida.

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Asimismo, señaló que contar con estadísticas actualizadas permitirá que las inversiones públicas se realicen con base en evidencia y facilitará la planificación de escuelas, centros de salud y proyectos productivos en las diferentes regiones del país.

Las autoridades consideran que los datos fortalecerán la planificación del desarrollo nacional. (FOTO: Hondudiario)

El ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys, afirmó que la actualización de la información estadística también será un elemento importante para fortalecer la confianza de los inversionistas.

El funcionario explicó que las empresas requieren información confiable sobre la población, la distribución territorial, las condiciones de vivienda y otros indicadores antes de tomar decisiones relacionadas con nuevos proyectos.

“Han pasado 13 años de que no tenemos esta información, esta fuente de datos, y esto sí va a venir a contribuir muchísimo para dar una inspiración de confianza que la gente pueda invertir en nuestro país”, expresó Marinakys.

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Añadió que los nuevos datos fortalecerán el trabajo del Consejo Nacional de Inversiones, al permitir presentar información más actualizada y respaldar la promoción de nuevas inversiones.

Turismo también utilizará los nuevos datos

Por su parte, el ministro de Turismo, Andrés Ehrler, indicó que el censo tendrá un impacto importante en la planificación del crecimiento del sector turístico.

Según explicó, disponer de información actualizada permitirá identificar cómo evoluciona la población en las distintas regiones y planificar mejor las oportunidades de desarrollo económico vinculadas al turismo.

Ehrler consideró que durante los últimos años el país ha trabajado con información desactualizada y que el nuevo censo servirá como una herramienta para mejorar la toma de decisiones.

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El nuevo censo actualizará la información demográfica después de 13 años. (FOTO: Hondudiario)

Más de 15 mil empleos durante el proceso

El XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda comenzará oficialmente el 10 de agosto y, además de actualizar la base estadística nacional, contribuirá a fortalecer la planificación de políticas públicas y proyectos privados.

De acuerdo con información oficial, el proceso permitirá la generación de más de 15.000 empleos directos e indirectos y contará con respaldo técnico, metodológico y financiero de organismos internacionales.

El presidente Nasry Asfura destacó que la participación de la población será fundamental para obtener información confiable que permita construir un diagnóstico actualizado sobre las condiciones demográficas y sociales del país.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con los censistas y contribuir al éxito de un proceso considerado estratégico para el desarrollo nacional.

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