A 57 años de las ‘Cien Horas’: Viento en contra, rescata las voces silenciadas del conflicto entre Honduras y El Salvador

Viento en contra retrata la dura realidad vivida por soldados y civiles centroamericanos en el frente de batalla durante la "Guerra de las 100 horas".

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El cine centroamericano se prepara para uno de los proyectos más ambiciosos de su historia reciente. La casa productora New Walk Productions confirmó formalmente que el esperado largometraje de época, acción y drama histórico, Viento en contra, llegará a las salas de cine de Honduras el próximo 3 de septiembre de 2026.

Inspirada en los trágicos acontecimientos del conflicto armado de 1969 entre Honduras y El Salvador, la película busca rescatar la memoria histórica del país mediante una ambiciosa propuesta técnica e ideológica centrada en la reconciliación regional.

El largometraje se adentra en las vivencias humanas que se entrelazaron en medio de las fuertes tensiones migratorias y políticas de aquel año. La historia explora la perspectiva de soldados, pilotos de la Fuerza Aérea y civiles que se vieron forzados a defender la soberanía nacional tras el estallido de las hostilidades.

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Sin embargo, lejos de encender antiguos rencores o alimentar un patriotismo belicista, la trama utiliza el dolor del pasado como un canal para encontrar redención y hermandad entre dos pueblos históricamente unidos por lazos culturales y sociales.

El drama humano de la guerra de 1969 cobra vida en Viento en contra, producida por New Walk Productions y grabada en escenarios reales de conflicto.

Lo que refleja esta película en el ámbito actual y lo que pasó en ese conflicto

Para comprender el impacto de esta obra cinematográfica, es indispensable analizar tanto los hechos históricos de 1969 como el mensaje que la cinta proyecta hacia el presente de la región.

El conflicto armado de 1969, popularizado erróneamente en el ámbito internacional bajo el término de “La Guerra del Fútbol”, debido a que coincidió con la eliminatoria para el Mundial de México 1970, tuvo sus verdaderas raíces en complejas tensiones agrarias, políticas y migratorias.

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Durante décadas, miles de campesinos salvadoreños se habían establecido en territorio hondureño. Con la aplicación de reformas agrarias y el incremento del malestar social en ambos lados de la frontera, el clima político se degeneró rápidamente hasta que las fuerzas militares se enfrentaron entre el 14 y el 18 de julio de 1969, dejando un saldo doloroso de miles de muertos, desplazados y cicatrices profundas en el istmo.

Entre el estruendo de las bombas y la tensión del campo de batalla, se tejieron historias de valor, miedo y una pérdida incalculable. Este es el tráiler oficial de 'Viento en Contra', una película que explora el lado humano del conflicto de 1969, recordándonos el alto costo de la guerra.

En el contexto actual, Viento en contra busca redefinir la forma en que Centroamérica observa su propia historia. Álvaro Matute, productor ejecutivo del filme, destacó en declaraciones para El Heraldo que el motor principal del largometraje es corregir las narrativas erróneas que han circulado con los años.

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En una región que hoy busca la integración socioeconómica y la paz social, la película se erige como un puente cultural. Reflexiona sobre cómo las decisiones de las élites y los malentendidos diplomáticos terminaron enfrentando a pueblos hermanos que compartían un mismo destino.

Un rigor histórico respaldado por más de dos años de investigación y testimonios reales

La veracidad y el respeto por los hechos fueron pilares fundamentales en la construcción del guion de Viento en contra. El equipo de producción llevó a cabo una exhaustiva investigación histórica que se extendió por más de dos años.

Durante este periodo, los cineastas entrevistaron a destacados historiadores especialistas en el conflicto, así como a veteranos de guerra y civiles que sobrevivieron a las batallas. Recopilar sus testimonios directos permitió estructurar un relato genuino, alejado de caricaturizaciones y enfocado en la dimensión humana de la tragedia.

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Esta rigurosidad se tradujo también en un valor de producción sin precedentes para el cine nacional. Al tratarse de una película de época, el esfuerzo logístico abarcó el uso de vestuario militar exacto, armas de la época y un imponente despliegue técnico. Para las secuencias de combate aéreo y terrestre, la producción combinó aeronaves reales, aviones a escala, maquetas meticulosamente construidas y tecnologías CGI (imágenes generadas por computadora).

Maximiliano Arita, veterano de la guerra de las 100 entre Honduras y El Salvador, comparte su crudo testimonio desde el frente de batalla en Ocotepeque. Un relato sobre el dolor, la pérdida y un poderoso mensaje a las nuevas generaciones para evitar la guerra.

Además, la filmación se llevó a cabo directamente en las ubicaciones históricas donde ocurrieron los enfrentamientos hace 57 años. El equipo se desplazó por zonas fronterizas clave como El Portillo y Ocotepeque; San Rafael de las Mataras; y Guarita, Lempira. De igual forma, se grabaron escenas cruciales en la base aérea hondureña donde tuvo lugar el primer bombardeo el 14 de julio de 1969, recurriendo a instalaciones militares y batallones para garantizar la seguridad durante el manejo de explosivos de utilería.

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Con esta sólida combinación de investigación histórica, respeto por los testimonios de los involucrados y un estándar técnico de gran escala, Viento en contra promete convertirse en un hito del cine de memoria histórica en la región a partir del próximo 3 de septiembre.