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Incendio consume seis viviendas en Honduras y deja cuatro personas afectadas

El Cuerpo de Bomberos de Honduras desplegó varias unidades y decenas de efectivos para controlar la emergencia y evitar que las llamas alcanzaran otras casas del populoso sector.

Los bomberos iniciaron labores de extinción y contuvieron la propagación del fuego hacia otras casas cercanas en la colonia San Martín.
Salvador Rodríguez, de 72 años, sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo izquierdo, la espalda y la cabeza durante el incendio.
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La tranquilidad de la madrugada se vio interrumpida por un incendio en la colonia San Martín, sector dos, en Tegucigalpa, Honduras, que arrasó seis viviendas de construcción mixta y dejó cuatro personas heridas. La emergencia obligó a una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Honduras para contener el avance del fuego.

De acuerdo con la información oficial, la emergencia fue reportada a la 1:35 de la madrugada, momento en que se activó el protocolo de respuesta y fueron enviadas al lugar varias unidades.

A su llegada, los bomberos encontraron varias viviendas envueltas en llamas, por lo que iniciaron de inmediato las labores de extinción. También buscaron impedir que el incendio se propagara hacia otras casas cercanas, debido a la proximidad entre las estructuras.

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Heridos y daños

Como resultado del siniestro, cuatro personas sufrieron quemaduras y requirieron atención médica. Entre los afectados se encuentra Salvador Rodríguez, de 72 años, quien presentó quemaduras de segundo grado en el brazo izquierdo, la espalda y la cabeza. También resultó lesionado Arnulfo Pérez Rodríguez, de 84 años, con quemaduras de primer grado en distintas partes del cuerpo.

José Amador Fiallos, de 21 años, sufrió quemaduras de primer grado en el brazo derecho. Una cuarta persona también fue afectada durante la emergencia y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención especializada, aunque las autoridades no han brindado mayores detalles sobre su identidad o estado de salud.

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El informe preliminar del Cuerpo de Bomberos establece que el fuego consumió por completo seis viviendas de construcción mixta, mientras que inmuebles aledaños también registraron daños debido a la intensidad del calor y las llamas.

Los bomberos iniciaron labores de extinción y contuvieron la propagación del fuego hacia otras casas cercanas en la colonia San Martín.
El informe preliminar del Cuerpo de Bomberos indicó que el fuego consumió seis viviendas de construcción mixta y dañó inmuebles aledaños.

Para controlar la emergencia fue necesaria la participación de aproximadamente 30 elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron durante varias horas hasta extinguir el incendio y eliminar cualquier riesgo de reignición.

Investigan las causas del siniestro

Tras controlar la situación, las autoridades acordonaron el área para facilitar las inspecciones técnicas que permitan establecer el origen del incendio. Equipos especializados realizarán las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el siniestro y elaborar el avalúo de las pérdidas materiales ocasionadas.

Hasta el momento, el informe técnico del Cuerpo de Bomberos no ha confirmado las causas que originaron el fuego, por lo que las pesquisas continúan.

En las próximas horas, las autoridades continuarán con las inspecciones técnicas en el lugar del siniestro para establecer con precisión las circunstancias en las que se originó el incendio. Los resultados de estas diligencias permitirán determinar si el fuego fue provocado por una falla eléctrica, un accidente doméstico u otra causa, además de servir como base para el informe oficial sobre las pérdidas materiales y los daños ocasionados a las familias afectadas.

Los bomberos iniciaron labores de extinción y contuvieron la propagación del fuego hacia otras casas cercanas en la colonia San Martín.
Unos 30 elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron el incendio y las autoridades investigan el origen del fuego y las pérdidas materiales.

Mientras tanto, los habitantes de la colonia San Martín intentan recuperarse del impacto que dejó la emergencia, luego de que varias familias perdieran gran parte de su patrimonio en cuestión de minutos.

El hecho vuelve a poner de relieve la importancia de fortalecer las medidas de prevención de incendios y mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y de gas, con el fin de reducir el riesgo de tragedias similares y proteger tanto la vida de las personas.

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