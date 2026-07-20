Campesinos en Honduras protestan exigiendo derogar leyes que consideran perjudiciales

La carretera afectada conecta la zona norte con el centro y occidente del país y es clave para el transporte de mercancías desde Puerto Cortés. (Cortesía: Canal 11)

En Honduras, campesinos bloquearon este lunes el puente de Quebrada Seca, en El Progreso,departamento de Yoro e interrumpieron el tránsito en ambos sentidos. La protesta busca presionar al Congreso Nacional para derogar lo que los manifestantes califican como “leyes nefastas para el pueblo hondureño” y mantenía varados a vehículos de carga, transporte público y particulares.

La protesta provocó filas de automóviles, autobuses, rastras y camiones de carga que permanecieron inmovilizados durante varias horas.

La vía donde se desarrolla la manifestación conecta la zona norte con el centro, occidente y otras regiones del país. También facilita el transporte de mercancías desde Puerto Cortés hacia distintas ciudades y fronteras terrestres de Centroamérica.

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Los manifestantes explicaron que la movilización tiene como objetivo exigir al Congreso Nacional la derogación de normas que, según sostienen, afectan a distintos sectores de la población, en especial a quienes dependen de la producción agrícola y de actividades vinculadas al campo.

Durante la protesta, señalaron que la movilización busca ejercer presión sobre los diputados para que revisen el marco legal vigente y atiendan demandas que, aseguran, han sido ignoradas durante varios meses.

Hasta el momento, los organizadores no han informado públicamente cuáles son las leyes específicas cuya derogación solicitan, aunque insistieron en que representan un perjuicio para miles de familias hondureñas.

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Efectos del bloqueo en la circulación

El cierre de la carretera generó complicaciones para miles de personas que utilizan diariamente esta vía. Conductores de transporte pesado informaron retrasos en la distribución de mercancías, mientras pasajeros del transporte público permanecieron durante horas a la espera de que la circulación fuera restablecida.

También resultaron afectados comerciantes, trabajadores y ciudadanos que tenían previsto desplazarse entre San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, Tela y otras ciudades del norte hondureño.

Las organizaciones campesinas afirmaron que mantendrán la toma de la carretera hasta recibir una respuesta concreta del Congreso Nacional y abrir un proceso de diálogo.(Cortesía: Canal 11)

Hasta el momento de la protesta, las autoridades no habían informado sobre la habilitación de rutas alternas para disminuir el impacto del bloqueo.

La ausencia de vías inmediatas para desviar el tránsito incrementó las dificultades para los conductores, en especial para quienes transportaban productos perecederos o cumplían itinerarios comerciales.

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Las autoridades de tránsito mantuvieron monitoreo permanente de la situación y recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados sobre la evolución de la protesta.

Protestas continuarán

Los representantes de las organizaciones campesinas afirmaron que la toma continuará hasta obtener una respuesta concreta por parte del Congreso Nacional.

Indicaron que no abandonarán la carretera mientras no exista un compromiso oficial para revisar sus planteamientos y discutir las reformas legales que consideran necesarias.

Al mismo tiempo, hicieron un llamado a las autoridades para abrir un proceso de diálogo que permita alcanzar acuerdos sin recurrir a mayores medidas de presión.

Frente al bloqueo, diferentes instituciones gubernamentales llamaron a privilegiar el diálogo para evitar nuevas afectaciones a los ciudadanos.

Aunque hasta ahora no se ha informado sobre la instalación de una mesa formal de negociación, las autoridades mantienen comunicación con representantes de los manifestantes con el objetivo de encontrar una salida que permita restablecer la circulación.

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Impacto sobre el transporte y el comercio

El sector empresarial ha reiterado en diversas ocasiones que las interrupciones en corredores estratégicos generan consecuencias inmediatas para la economía nacional.

Los retrasos afectan el transporte de alimentos, combustibles, materias primas y productos de exportación, además de incrementar los costos operativos para las empresas de transporte y distribución.

En una economía donde buena parte del intercambio comercial depende del transporte terrestre, el cierre de carreteras también repercute en pequeños comerciantes, productores agrícolas y consumidores finales.

Los campesinos bloquean el puente de Quebrada Seca y paralizan el tránsito en El Progreso. (Cortesía: Canal 11)

Las organizaciones campesinas han protagonizado diversas movilizaciones para reclamar acceso a tierras, mejores condiciones para la producción agrícola, financiamiento, seguridad jurídica y reformas en políticas públicas relacionadas con el sector rural.

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En los últimos años, también han incorporado demandas vinculadas a decisiones legislativas, programas gubernamentales y medidas económicas que consideran afectan directamente a las comunidades campesinas.

De momento el puente de Quebrada Seca permanecía bloqueado por los manifestantes, mientras cientos de vehículos seguían varados a la espera de una solución.