Honduras

La violencia volvió a golpear a una familia en Honduras: asesinan a mujer de 35 años y deja cuatro hijos sin madre

El hecho que ha causado conmoción entre los vecinos debido a que ocurrió cerca de una posta policial y la víctima dejó a cuatro menores en la orfandad

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Bianca García fue asesinada durante la madrugada en la colonia Planeta de La Lima, Cortés.
Una hipótesis apunta a la pareja de la víctima en el crimen ocurrido en Cortés

Una mujer identificada como Bianca García fue asesinada durante la madrugada de este jueves en la colonia Planeta de La Lima, Cortés zona norte de Honduras.

La víctima, de aproximadamente 35 años, era madre de cuatro hijos y el crimen ocurrió cerca de una posta policial, mientras las autoridades investigan si estuvo vinculado a su pareja.

Las autoridades manejan de forma preliminar la posibilidad de que el crimen haya sido cometido por la pareja sentimental de la víctima, aunque hasta el momento no se confirmó la detención de alguna persona vinculada al caso ni se precisaron las circunstancias del ataque.

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García era madre de cuatro hijos: un adolescente de 16 años, una niña de 12, un niño de cinco y un bebé de ocho meses. Vecinos del sector relataron escenas de dolor por la presencia de los menores en el lugar, en medio de la pérdida de su madre.

Avance de la investigación

Familiares de la víctima también llegaron a la escena y esperaron información de las autoridades.

Tras el reporte del hecho, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para iniciar las primeras investigaciones y recopilar elementos que permitan esclarecer cómo ocurrió el crimen.

La Policía Nacional acordonó la escena del crimen en La Lima para iniciar las investigaciones sobre el asesinato.
La Policía Nacional acordonó la escena del crimen en La Lima para iniciar las investigaciones sobre el asesinato.

Personal de Medicina Forense fue requerido para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con los procedimientos de la investigación.

Hasta ahora, las autoridades no informaron sobre posibles capturas ni brindaron una versión oficial sobre el móvil del asesinato. La principal línea investigativa apunta a un posible caso de violencia dentro del entorno de pareja.

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Impunidad ronda muerte de mujeres

El asesinato de Bianca García se suma a otros casos de muertes violentas de mujeres en Honduras, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

De acuerdo con datos de dicha unidad más de 140 mujeres han perdido la vida de manera violenta en lo que va de 2026. Los registros señalan que, en promedio, una mujer muere de forma violenta cada 32 horas en el país, mientras la impunidad en estos casos sigue entre las principales preocupaciones.

Entre los sectores con mayor incidencia figuran zonas como el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma, donde autoridades y organizaciones sociales advirtieron sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, atención a víctimas y persecución de los responsables.

El caso de Bianca García se suma a la violencia contra las mujeres en Honduras, donde la UNAH reportó más de 140 muertes violentas de mujeres en 2026.
El caso de Bianca García se suma a la violencia contra las mujeres en Honduras, donde la UNAH reportó más de 140 muertes violentas de mujeres en 2026.

Los casos de violencia contra las mujeres suelen estar relacionados con distintos factores, entre ellos agresiones dentro del entorno familiar o de pareja, por lo que especialistas han insistido en la importancia de activar mecanismos de protección antes de que las amenazas o agresiones escalen a hechos irreversibles.

Mientras tanto, la investigación por la muerte de Bianca García continúa, el Ministerio Público mantiene procesos de persecución penal a través de sus fiscalías especializadas para llevar ante los tribunales a los responsables de delitos cometidos contra mujeres.

En 2025, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-Mujer) de San Pedro Sula reportó la presentación de 746 requerimientos fiscales y la obtención de 46 sentencias condenatorias por agresiones y delitos de violencia de género, como parte de las acciones para reducir la impunidad en estos casos.

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