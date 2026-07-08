Panamá se enfrenta a un déficit de lluvias, al aumento de temperaturas y a una elevada sensación térmica

Una mujer con el rostro enrojecido y ropa sudada lee un periódico en una calle de Panamá, donde aumenta la sensación térmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones climáticas como déficit de lluvias a nivel nacional, así como el aumento de las temperaturas del aire y la elevación de la sensación térmica podrían reflejarse en Panamá entre julio a diciembre de 2026.

La información la dio la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, durante un informe presentado al Consejo de Gabinete en referencia al estado actual del fenómeno de El Niño.

En el informe de perspectiva climática, una nota de prensa oficial detalla que actualmente se mantiene la alerta de El Niño y que la mayoría de los modelos internacionales de pronóstico del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) indican una probabilidad superior al 95% de que estas condiciones se puedan mantener en los próximos meses.

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Actualmente, se pronostica para julio a diciembre de 2026 el predominio de déficit de lluvias a nivel nacional, con reducciones de hasta 55%.

Además, entre julio y principios de agosto podrían presentarse períodos secos asociados con calor y, donde la mayoría de los modelos estadísticos estiman que las temperaturas del aire presentarán un aumento entre 1 a 3 grados centígrados.

Luz Graciela de Calzadilla, directora del IMHPA, informó sobre el avance del fenómeno atmosférico de El Niño. (Cortesía)

De Calzadilla detalló que los años que han presentado un comportamiento similar en los patrones climáticos durante los meses de enero a junio de 2026 son 1997, 2002, 2023. En estos años, denominados análogos, los episodios de El Niño se declararon en el trimestre de abril-mayo-junio, alcanzando una intensidad de fuerte a muy fuerte durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.

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El IMHPA declaró el evento de El Niño el 12 de mayo de 2026. La NOAA lo declaró el 12 de junio del presente año.

El fenómeno atmosférico de El Niño cambia el clima en muchas regiones del planeta generando sequías en algunas zonas mientras que en otras provoca lluvias fuertes e inundaciones, así como el aumento de la temperatura global y el calor extremo.

La nota de prensa también señala que el Consejo de Gabinete autorizó la Resolución 55-26, que aprueba a la Zona Libre de Colón (ZLC) la contratación para la renovación de la infraestructura tecnológica y la prestación de los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de sus sistemas de misión crítica: la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE) y Colón Puerto Libre (CPL).

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Luisa Napolitano, gerente de la zona franca, sustentó, siempre de acuerdo a la información oficial, la solicitud de aprobación del procedimiento excepcional para celebrar este contrato con la empresa Sonda S.A., por la suma de $4,441,830.82.

La Zona Libre de Colón recibió el espaldarazo del Consejo de Gabinete para celebrar un contrato con la empresa Sonda S.A., por la suma de $4,441,830.82.

Con una actividad comercial que supera los $25 mil millones anuales, la Zona Libre de Colón depende de plataformas tecnológicas que permiten la trazabilidad, control, validación y gestión de los movimientos comerciales que realizan las empresas usuarias dentro del área segregada, por lo que la continuidad, disponibilidad, seguridad y confiabilidad de dichos sistemas constituye un componente esencial para la prestación ininterrumpida de los servicios institucionales.

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Napolitano indicó que el reemplazo de esta infraestructura tecnológica es urgente e indispensable para el futuro comercial de la ZLC, debido a que el sistema actual acumula 10 años de operación, carece de soporte del fabricante, es incompatible con las nuevas versiones del DMCE y resulta vulnerable a ciberataques.

Desde el 2007 la ZLC opera el sistema DMCE, una plataforma que automatiza y controla las importaciones, exportaciones, reexportaciones, traspasos y otras operaciones propias de las empresas usuarias, bajo un esquema de alta disponibilidad las 24 horas del día.

El Consejo de Gabinete de igual manera autorizó dos resoluciones que aprueban fondos a favor del Ministerio de Seguridad para fortalecer la lucha contra el crimen. La primera está destinada a la reactivación de la flota vehicular de la Policía Nacional, y la segunda, a la actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5.

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