El Salvador

El café salvadoreño llegará a una cadena en Singapur

La Cancillería detalló el giro tras la apertura de un nuevo local y adelantó gestiones para conectar a la empresa con actores del comercio local, desde quienes tuestan hasta quienes atienden mostrador

Guardar
Google icon
El Salvador colocará café de especialidad en la cadena SLAB Specialty Coffee de Singapur (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Salvador colocará café de especialidad en la cadena SLAB Specialty Coffee de Singapur (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Salvador sumará café a la oferta de SLAB Specialty Coffee en Singapur, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que el acuerdo surgió tras una reunión entre el embajador salvadoreño Jaime López y el fundador de la cadena, Shane Lee, luego de la reciente apertura de un local de la marca en ese país.

Según la Cancillería, López se reunió este viernes con Lee y comunicó el resultado del encuentro: “Sostuve un encuentro con el señor Shane Lee, propietario y fundador de SLAB, quien acordó incorporar grano salvadoreño a la oferta de café de especialidad de la empresa”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el embajador, la firma puso el foco en el café de alta calidad que se cultiva en El Salvador y en su “prestigio internacional”, al considerar que tiene perfiles sensoriales que encajan con la experiencia que busca ofrecer a sus clientes.

Próximos contactos comerciales

La Embajada indicó que abrirá un proceso de acercamiento con productores nacionales y distribuidores en Singapur.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el fundador de SLAB Specialty Coffee, Shane Lee, aceptó integrar el producto nacional a su menú de especialidad tras un encuentro sostenido por el representante en ese mercado (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el fundador de SLAB Specialty Coffee, Shane Lee, aceptó integrar el producto nacional a su menú de especialidad tras un encuentro sostenido por el representante en ese mercado (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

“Como Embajada, vamos a facilitar los contactos y gestiones necesarias para ampliar el posicionamiento del grano en el mercado singapurense y otros conexos”, señaló el funcionario.

El perfil de la cadena

La Cancillería detalló que SLAB Specialty Coffee se ubica dentro del segmento de cafés de especialidad y que la incorporación del grano salvadoreño puede ampliar el reconocimiento del producto entre consumidores, baristas, tostadores y comerciantes vinculados al rubro.

PUBLICIDAD

En abril de este 2026, El Salvador presentó por primera vez su café Pacamara en Singapur durante The Singapore Coffee Experience, una apuesta con la que busca ampliar su presencia en un mercado asiático de 15 mil millones de dólares anuales en importaciones de alimentos y bebidas y abrir nuevas opciones de exportación para el sector cafetero.

La incursión ocurrió en uno de los encuentros más relevantes del café en el sudeste asiático, una región de más de 650 millones de habitantes que, según la Embajada de El Salvador en Asia desde la sede de Singapur, ofrece una demanda creciente de productos premium y café de especialidad.

El Salvador acordó sumar su grano a la oferta de SLAB Specialty Coffee en Singapur (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Salvador acordó sumar su grano a la oferta de SLAB Specialty Coffee en Singapur (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La participación salvadoreña incluyó una exhibición de país, degustaciones, preparación de café en el momento y coordinación con distribuidores locales, con respaldo del Instituto Salvadoreño del Café. La agenda también contempló una promoción enfocada en la variedad Pacamara y presencia en una competencia internacional de barismo realizada en el marco del evento.

La delegación promovió el Pacamara como una variedad originaria de El Salvador y utilizada en esa competencia internacional. Expertos y aficionados al café destacaron su aroma, su sabor y su alta calidad, según informó la representación diplomática.

La embajada sostuvo que Singapur ocupa una posición estratégica para la comercialización regional de alimentos y bebidas. Bajo esa lectura, la participación en The Singapore Coffee Experience no se limitó a la exhibición del producto, sino que apuntó a fortalecer vínculos con distribuidores locales y a formalizar relaciones comerciales con ese mercado y otros destinos del sudeste asiático.

La misma sede consular informó el mes anterior que Singapur evalúa incluir a El Salvador en su portafolio turístico internacional tras una reunión entre la National Association of Travel Agents Singapore y representantes salvadoreños. El acercamiento apunta a promover paquetes multidestino y ampliar la llegada de visitantes asiáticos.

Temas Relacionados

SingapurCaféExportacionesComercio ExteriorEl Salvadorcafé salvadoreño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

María Corina Machado asiste en Panamá a acto litúrgico en homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela

“Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca y este dolor nos ha unido en un solo espíritu”, dijo la premio Nobel de la Paz

María Corina Machado asiste en Panamá a acto litúrgico en homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela

Obispo nicaragüense Silvio Báez reclama mayor apoyo internacional ante la represión en Nicaragua

Desde una iglesia en Estados Unidos, el prelado exiliado alertó sobre la impotencia que se expande bajo estructuras de poder inflexibles y dijo que falta un liderazgo cercano al pueblo que contagie esperanza

Obispo nicaragüense Silvio Báez reclama mayor apoyo internacional ante la represión en Nicaragua

Ministerio de Salud advierte de brote de chikungunya en playa de Costa Rica

La institución reportó cuatro contagios verificados y 17 reportes bajo investigación en Santa Cruz, mientras sostiene acciones de vigilancia epidemiológica y control del mosquito para contener la transmisión en el sector turístico

Ministerio de Salud advierte de brote de chikungunya en playa de Costa Rica

Cámara de Comercio insta al gobierno de Mulino a potenciar sectores clave para reactivar la economía panameña y generar empleos

Afirma que llegó la hora de convertir los avances alcanzados en resultados visibles para la ciudadanía, el sector productivo y las comunidades

Cámara de Comercio insta al gobierno de Mulino a potenciar sectores clave para reactivar la economía panameña y generar empleos

Guatemala: ¿Quiénes eran las víctimas mortales del accidente aéreo en San Miguel Pochuta?

Los cuerpos de dos de las tres víctimas del accidente aéreo ya fueron recuperados. Todos eran empresarios.

Guatemala: ¿Quiénes eran las víctimas mortales del accidente aéreo en San Miguel Pochuta?

TECNO

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Si no viste una notificación en tu celular, este truco te ayudará a revisarla nuevamente

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland explicó un malentendido con Christopher Nolan durante el rodaje de ‘La Odisea’

Tom Holland explicó un malentendido con Christopher Nolan durante el rodaje de ‘La Odisea’

El elenco de ‘La Odisea’ recibió camisetas de la selección inglesa con los nombres de sus personajes rumbo al partido México vs Inglaterra

El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

MUNDO

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Zelensky deseó que en los próximos meses se den las condiciones para una paz “digna”: “Ya sea por la fuerza o por la diplomacia”

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio