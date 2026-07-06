El café salvadoreño llegará a una cadena en Singapur

El Salvador colocará café de especialidad en la cadena SLAB Specialty Coffee de Singapur (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Salvador sumará café a la oferta de SLAB Specialty Coffee en Singapur, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que el acuerdo surgió tras una reunión entre el embajador salvadoreño Jaime López y el fundador de la cadena, Shane Lee, luego de la reciente apertura de un local de la marca en ese país.

Según la Cancillería, López se reunió este viernes con Lee y comunicó el resultado del encuentro: “Sostuve un encuentro con el señor Shane Lee, propietario y fundador de SLAB, quien acordó incorporar grano salvadoreño a la oferta de café de especialidad de la empresa”.

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De acuerdo con el embajador, la firma puso el foco en el café de alta calidad que se cultiva en El Salvador y en su “prestigio internacional”, al considerar que tiene perfiles sensoriales que encajan con la experiencia que busca ofrecer a sus clientes.

La Embajada indicó que abrirá un proceso de acercamiento con productores nacionales y distribuidores en Singapur.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el fundador de SLAB Specialty Coffee, Shane Lee, aceptó integrar el producto nacional a su menú de especialidad tras un encuentro sostenido por el representante en ese mercado (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

“Como Embajada, vamos a facilitar los contactos y gestiones necesarias para ampliar el posicionamiento del grano en el mercado singapurense y otros conexos”, señaló el funcionario.

El perfil de la cadena

La Cancillería detalló que SLAB Specialty Coffee se ubica dentro del segmento de cafés de especialidad y que la incorporación del grano salvadoreño puede ampliar el reconocimiento del producto entre consumidores, baristas, tostadores y comerciantes vinculados al rubro.

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En abril de este 2026, El Salvador presentó por primera vez su café Pacamara en Singapur durante The Singapore Coffee Experience, una apuesta con la que busca ampliar su presencia en un mercado asiático de 15 mil millones de dólares anuales en importaciones de alimentos y bebidas y abrir nuevas opciones de exportación para el sector cafetero.

La incursión ocurrió en uno de los encuentros más relevantes del café en el sudeste asiático, una región de más de 650 millones de habitantes que, según la Embajada de El Salvador en Asia desde la sede de Singapur, ofrece una demanda creciente de productos premium y café de especialidad.

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El Salvador acordó sumar su grano a la oferta de SLAB Specialty Coffee en Singapur (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La participación salvadoreña incluyó una exhibición de país, degustaciones, preparación de café en el momento y coordinación con distribuidores locales, con respaldo del Instituto Salvadoreño del Café. La agenda también contempló una promoción enfocada en la variedad Pacamara y presencia en una competencia internacional de barismo realizada en el marco del evento.

La delegación promovió el Pacamara como una variedad originaria de El Salvador y utilizada en esa competencia internacional. Expertos y aficionados al café destacaron su aroma, su sabor y su alta calidad, según informó la representación diplomática.

La embajada sostuvo que Singapur ocupa una posición estratégica para la comercialización regional de alimentos y bebidas. Bajo esa lectura, la participación en The Singapore Coffee Experience no se limitó a la exhibición del producto, sino que apuntó a fortalecer vínculos con distribuidores locales y a formalizar relaciones comerciales con ese mercado y otros destinos del sudeste asiático.

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La misma sede consular informó el mes anterior que Singapur evalúa incluir a El Salvador en su portafolio turístico internacional tras una reunión entre la National Association of Travel Agents Singapore y representantes salvadoreños. El acercamiento apunta a promover paquetes multidestino y ampliar la llegada de visitantes asiáticos.