Honduras: “Nunca vamos a ser amigos”: Pepe Lobo marca distancia de Juan Orlando Hernández

El exgobernante evitó hablar de los procesos judiciales de JOH. (FOTO: La Prensa)

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, aseguró este lunes que no mantiene ninguna relación personal con el exmandatario Juan Orlando Hernández y afirmó que nunca existirá una amistad entre ambos debido a situaciones del pasado que, según dijo, afectaron a su familia.

Las declaraciones de Lobo surgen luego del debate generado por el posible regreso de Hernández al país y las reacciones políticas que han provocado las recientes declaraciones sobre su situación judicial.

“En lo personal no es amigo mío, nunca vamos a ser amigos, jamás. Él le hizo mucho daño a mi familia”, expresó el exgobernante durante declaraciones brindadas a medios de comunicación.

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Pepe Lobo afirmó que nunca será amigo de Juan Orlando Hernández. (FOTO: CCTV)

Distancia personal y política

Lobo dejó claro que su postura responde a asuntos personales y que no tiene interés en retomar ninguna relación con el expresidente.

El exmandatario señaló que existen situaciones del pasado que marcaron definitivamente su relación con Hernández, aunque evitó profundizar en detalles específicos.

Asimismo, manifestó que el tema ha recibido demasiada atención pública y consideró que existen otros asuntos de mayor importancia para el país.

“Es un asunto que a mí, en lo personal, no me interesa”, reiteró.

El expresidente aseguró que JOH causó daño a su familia. (FOTO: HCH)

Las declaraciones del exgobernante evidencian la distancia que existe actualmente entre dos de las figuras más influyentes del Partido Nacional durante las últimas décadas.

Evita confrontaciones públicas

Porfirio Lobo indicó que no desea entrar en debates o confrontaciones mediáticas relacionadas con el expresidente Hernández.

Según explicó, prefiere mantenerse alejado de las discusiones políticas y de cualquier escenario que pueda generar nuevas controversias.

El exmandatario aseguró que su prioridad es mantenerse al margen de los temas vinculados al entorno político de Hernández y a las disputas internas dentro del nacionalismo.

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“Pepe” Lobo también afirmó que no tiene interés en participar en discusiones públicas relacionadas con el futuro político del exgobernante.

Sin valoración sobre procesos judiciales

Consultado sobre los procesos judiciales que enfrenta Juan Orlando Hernández, Lobo evitó emitir opiniones directas sobre los casos.

No obstante, señaló que el contexto político puede influir en la forma en que se desarrollan ciertos procesos judiciales.

Lobo reiteró su distancia personal y política del exmandatario. (FOTO: La Prensa)

El exmandatario optó por no profundizar en el tema y reiteró que no desea involucrarse en asuntos relacionados con Hernández.

Durante la entrevista, insistió en que mantiene una posición de total distancia respecto al expresidente y a su círculo político.

Dos figuras del nacionalismo

Porfirio Lobo gobernó Honduras entre 2010 y 2014, mientras que Juan Orlando Hernández ocupó la Presidencia durante los períodos 2014-2018 y 2018-2022.

Ambos dirigentes formaron parte del liderazgo del Partido Nacional durante varios años; sin embargo, las declaraciones de Lobo reflejan el distanciamiento que existe actualmente entre ambos exmandatarios.

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El tema vuelve a colocar sobre la mesa las divisiones internas dentro del nacionalismo y las diferencias que persisten entre algunas de sus principales figuras.

Lobo concluyó señalando que su postura es definitiva y que no existe ningún interés de reconstruir una relación personal con Hernández.

“Nunca vamos a ser amigos”, reiteró el expresidente.

Las declaraciones de Lobo se producen en un momento en que el eventual regreso de Juan Orlando Hernández al país ha vuelto a generar debate dentro del ámbito político nacional.

Diversos sectores han reaccionado a la posibilidad de su retorno, mientras figuras del Partido Nacional han comenzado a fijar posturas sobre el papel que podría desempeñar el exmandatario en el escenario político hondureño.

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