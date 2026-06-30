Honduras

Honduras: “Nunca vamos a ser amigos”: Pepe Lobo marca distancia de Juan Orlando Hernández

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, afirmó que nunca tendrá una relación de amistad con el también exmandatario Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizó de haber causado daño a su familia

Guardar
Google icon
El exgobernante evitó hablar de los procesos judiciales de JOH. (FOTO: La Prensa)
El exgobernante evitó hablar de los procesos judiciales de JOH. (FOTO: La Prensa)

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, aseguró este lunes que no mantiene ninguna relación personal con el exmandatario Juan Orlando Hernández y afirmó que nunca existirá una amistad entre ambos debido a situaciones del pasado que, según dijo, afectaron a su familia.

Las declaraciones de Lobo surgen luego del debate generado por el posible regreso de Hernández al país y las reacciones políticas que han provocado las recientes declaraciones sobre su situación judicial.

“En lo personal no es amigo mío, nunca vamos a ser amigos, jamás. Él le hizo mucho daño a mi familia”, expresó el exgobernante durante declaraciones brindadas a medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Pepe Lobo afirmó que nunca será amigo de Juan Orlando Hernández. (FOTO: CCTV)
Pepe Lobo afirmó que nunca será amigo de Juan Orlando Hernández. (FOTO: CCTV)

Distancia personal y política

Lobo dejó claro que su postura responde a asuntos personales y que no tiene interés en retomar ninguna relación con el expresidente.

El exmandatario señaló que existen situaciones del pasado que marcaron definitivamente su relación con Hernández, aunque evitó profundizar en detalles específicos.

Asimismo, manifestó que el tema ha recibido demasiada atención pública y consideró que existen otros asuntos de mayor importancia para el país.

“Es un asunto que a mí, en lo personal, no me interesa”, reiteró.

El expresidente aseguró que JOH causó daño a su familia. (FOTO: HCH)
El expresidente aseguró que JOH causó daño a su familia. (FOTO: HCH)

Las declaraciones del exgobernante evidencian la distancia que existe actualmente entre dos de las figuras más influyentes del Partido Nacional durante las últimas décadas.

Evita confrontaciones públicas

Porfirio Lobo indicó que no desea entrar en debates o confrontaciones mediáticas relacionadas con el expresidente Hernández.

Según explicó, prefiere mantenerse alejado de las discusiones políticas y de cualquier escenario que pueda generar nuevas controversias.

El exmandatario aseguró que su prioridad es mantenerse al margen de los temas vinculados al entorno político de Hernández y a las disputas internas dentro del nacionalismo.

PUBLICIDAD

“Pepe” Lobo también afirmó que no tiene interés en participar en discusiones públicas relacionadas con el futuro político del exgobernante.

Sin valoración sobre procesos judiciales

Consultado sobre los procesos judiciales que enfrenta Juan Orlando Hernández, Lobo evitó emitir opiniones directas sobre los casos.

No obstante, señaló que el contexto político puede influir en la forma en que se desarrollan ciertos procesos judiciales.

Lobo reiteró su distancia personal y política del exmandatario. (FOTO: La Prensa)
Lobo reiteró su distancia personal y política del exmandatario. (FOTO: La Prensa)

El exmandatario optó por no profundizar en el tema y reiteró que no desea involucrarse en asuntos relacionados con Hernández.

Durante la entrevista, insistió en que mantiene una posición de total distancia respecto al expresidente y a su círculo político.

Dos figuras del nacionalismo

Porfirio Lobo gobernó Honduras entre 2010 y 2014, mientras que Juan Orlando Hernández ocupó la Presidencia durante los períodos 2014-2018 y 2018-2022.

Ambos dirigentes formaron parte del liderazgo del Partido Nacional durante varios años; sin embargo, las declaraciones de Lobo reflejan el distanciamiento que existe actualmente entre ambos exmandatarios.

El tema vuelve a colocar sobre la mesa las divisiones internas dentro del nacionalismo y las diferencias que persisten entre algunas de sus principales figuras.

Lobo concluyó señalando que su postura es definitiva y que no existe ningún interés de reconstruir una relación personal con Hernández.

“Nunca vamos a ser amigos”, reiteró el expresidente.

Las declaraciones de Lobo se producen en un momento en que el eventual regreso de Juan Orlando Hernández al país ha vuelto a generar debate dentro del ámbito político nacional.

Diversos sectores han reaccionado a la posibilidad de su retorno, mientras figuras del Partido Nacional han comenzado a fijar posturas sobre el papel que podría desempeñar el exmandatario en el escenario político hondureño.

Temas Relacionados

Juan Orlando HernándezPorfirio Lobo SosaHondurasPartido Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía de Nicaragua detuvo al sacerdote que invitó a un obispo a celebrar misa en Estelí

La captura de Wilfred Aráuz Rodríguez ocurrió un día después de la retención del obispo emérito Juan Abelardo Mata, quien fue obligado a regresar a su vivienda tras ser interceptado por la Policía.

La Policía de Nicaragua detuvo al sacerdote que invitó a un obispo a celebrar misa en Estelí

Presidenta de Costa Rica conversa con mandataria electa de Perú y plantea cooperación en minería, pesca y combate al narcotráfico

Durante una llamada de felicitación tras el proceso electoral peruano, ambas líderes destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral, el liderazgo femenino en la región y manifestaron su interés en impulsar una agenda conjunta en áreas estratégicas

Presidenta de Costa Rica conversa con mandataria electa de Perú y plantea cooperación en minería, pesca y combate al narcotráfico

Caso Onco14 podría sumar más imputados a medida que avance la investigación, según Procuraduría Dominicana

La titular del órgano anticorrupción señaló que las indagatorias siguen abiertas tras la audiencia de coerción, en una causa ya declarada compleja por el tribunal y vinculada a un presunto desvío de recursos públicos

Caso Onco14 podría sumar más imputados a medida que avance la investigación, según Procuraduría Dominicana

El presidente Arévalo confirma que Guatemala coordina con Venezuela el envío de equipos de rescate

La coordinación se realiza por la vía diplomática, mientras los grupos de emergencia permanecen listos para partir en cuanto Caracas defina el lugar y la hora de despliegue, según explicó el mandatario

El presidente Arévalo confirma que Guatemala coordina con Venezuela el envío de equipos de rescate

Panamá da luz verde a la licitación para ampliar los accesos al Puente Centenario y la autopista de La Chorrera

La obra será desarrollada mediante una Asociación Público-Privada y busca aumentar la capacidad del principal acceso entre la capital y Panamá Oeste, una conexión que opera al límite de su capacidad

Panamá da luz verde a la licitación para ampliar los accesos al Puente Centenario y la autopista de La Chorrera

TECNO

Sismo en México de magnitud 6.1: cómo activar el celular Android para la alerta de Google

Sismo en México de magnitud 6.1: cómo activar el celular Android para la alerta de Google

Qué alerta de sismos puedes activar si tu celular es Android o iPhone

Ver el Mundial 2026 gratis puede salir muy caro: el riesgo oculto detrás de las transmisiones piratas

Instagram prueba funciones para que los usuarios elijan qué contenido ver con mayor frecuencia

Cómo funciona el nuevo sistema alemán que convierte luz solar en combustible de hidrógeno

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez afirma que “las rupturas no son un fracaso” dos años después de su divorcio de Ben Affleck

El creador de ‘Yellowstone’ aborda los rumores de tensión con Kevin Costner tras su salida de “Yellowstone”

Enchufe TV: cómo un canal de comedia de Ecuador transformó una pelea diplomática con México en un éxito global

“En La Odisea se encuentra la esencia de todas las historias”: así Christopher Nolan definió su proyecto más ambicioso

“Vivir intensamente es una elección personal”, sostuvo Oliver Tree días antes de su muerte en Río de Janeiro

MUNDO

Sudáfrica: violencia xenófoba y saqueos generalizados al vencer el plazo límite anti inmigrante

Sudáfrica: violencia xenófoba y saqueos generalizados al vencer el plazo límite anti inmigrante

AWS invertirá USD 1.000 millones para llevar inteligencia artificial a la seguridad de Estados Unidos

Tras superar los USD 18 millones en ventas anteriores, mil bocetos secretos de Karl Lagerfeld llegan a subasta

Más de 400.000 libaneses regresaron a sus hogares en el sur del país tras la pausa parcial del conflicto con Israel

Reino Unido lanza un plan de defensa de 20.000 millones de dólares para modernizar sus fuerzas armadas