Costa Rica

Rawayana pospone concierto en Costa Rica tras terremotos en Venezuela: nueva fecha será en diciembre

La banda venezolana reprograma su presentación en Parque Viva como gesto de solidaridad ante la emergencia nacional

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El certamen contará con la presentación grandes artistas como Rawayana, Esteban Rojas, Juan Duque, Tatitron, Jambeau, Tropicana Club y Latorre - crédito @rawayana/Instagram
El certamen contará con la presentación grandes artistas como Rawayana, Esteban Rojas, Juan Duque, Tatitron, Jambeau, Tropicana Club y Latorre - crédito @rawayana/Instagram

La banda venezolana Rawayana anunció el aplazamiento de su concierto en Costa Rica, previsto originalmente para este sábado 27 de junio en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Según la información oficial difundida por la agrupación y la producción del evento, la nueva fecha para el espectáculo será el 12 de diciembre de 2026, una decisión adoptada en respuesta a los recientes terremotos que han dejado una profunda huella en varias regiones de Venezuela.

El comunicado detalla que la determinación de posponer el concierto responde “a los acontecimientos ocurridos en Venezuela durante las últimas horas, tras los dos fuertes terremotos que afectaron varias regiones del país sudamericano”. “En solidaridad con el pueblo venezolano y ante los acontecimientos de las últimas horas, Rawayana y la producción del evento han decidido posponer el concierto programado para este sábado 27 de junio”, señala el mensaje oficial.

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La situación en Venezuela es crítica tras los sismos registrados el 24 de junio, calificados como una de las mayores tragedias recientes del país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó el jueves que los movimientos telúricos han dejado cientos de muertos y miles de heridos, además de provocar decenas de réplicas y el colapso de edificios en varias zonas, especialmente en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre. Las autoridades mantienen activas las operaciones de rescate y búsqueda de sobrevivientes, con equipos de emergencia trabajando entre los escombros.

Mensaje emitido por la agrupación venezolana en sus redes sociales. (Instagram)
Mensaje emitido por la agrupación venezolana en sus redes sociales. (Instagram)

La tragedia ha movilizado la solidaridad internacional. Gobiernos y organismos de países como Estados Unidos, Alemania, España, China, India, Brasil, Colombia y México han ofrecido ayuda humanitaria y apoyo técnico para las labores de rescate y la atención de damnificados.

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En el comunicado, Rawayana expresó: “Hoy nos unimos al sentir de millones de venezolanos dentro y fuera de su país”. Los músicos añadieron que, como venezolanos, resulta imposible subirse a un escenario sin reconocer la magnitud del dolor y la incertidumbre que atraviesa su nación. Además, manifestaron su apoyo a quienes sufren pérdidas, buscan a sus seres queridos o enfrentan las consecuencias de la emergencia, y agradecieron el respaldo y la comprensión de sus seguidores.

Las personas que compraron entradas a través de eTicket recibirán información sobre la reprogramación y el procedimiento para la nueva fecha. Para consultas adicionales, los organizadores habilitaron el correo servicioclienteseticket@baccredomatic.cr para la atención al público.

La agrupación también informó que la misma decisión se aplicará al concierto que tenían previsto en Panamá. “Hoy nuestro corazón está con Venezuela; de esta nos levantamos”, finalizó el comunicado.

Manuel Medrano unió fuerzas con la agrupación venezolana Rawayana para una nueva versión de su tema 'No Se Si Salga El Sol' (Warner Music Colombia)
El Anfiteatro Imperial de Parque Viva en La Guácima permanecerá a la espera del reencuentro con la banda venezolana. ' (Warner Music Colombia)

La emergencia nacional en Venezuela mantiene en alerta a las autoridades locales e internacionales. El reporte oficial destaca la magnitud de los daños y el esfuerzo conjunto en las tareas de rescate. La colaboración entre gobiernos y organizaciones humanitarias busca aliviar la situación de quienes resultaron afectados por el desastre.

La postergación del concierto en Costa Rica se presenta como un acto de empatía y respeto, en un contexto marcado por el dolor y la incertidumbre. El evento, que tenía previsto reunir a cientos de seguidores de Rawayana, se realizará en diciembre, siempre en el mismo recinto de Parque Viva.

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