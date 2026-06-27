Honduras

Honduras: Ministerio Público presenta diligencias contra el exfiscal Johel Zelaya

El Ministerio Público presentó una acción de diligencias prejudiciales ante la Corte Suprema de Justicia para investigar al exfiscal general Johel Antonio Zelaya, quien aseguró que colaborará con cualquier investigación y que no se ocultará ante las autoridades.

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Las diligencias prejudiciales constituyen una etapa investigativa que permite al Ministerio Público recopilar información antes de una eventual presentación de requerimientos fiscales. (FOTO: Diario Tiempo)
Las diligencias prejudiciales constituyen una etapa investigativa que permite al Ministerio Público recopilar información antes de una eventual presentación de requerimientos fiscales. (FOTO: Diario Tiempo)

El Ministerio Público presentó este viernes una acción de diligencias prejudiciales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el exfiscal general Johel Antonio Zelaya, dando paso a una nueva investigación que se encuentra bajo reserva judicial.

La información trascendió luego de que el propio exfuncionario se presentara en el circuito jurisdiccional en materia de Crimen Organizado, Medioambiente y Corrupción para conocer el contenido de las diligencias promovidas por el ente acusador.

Al salir de los tribunales, Zelaya confirmó a los medios de comunicación que el expediente fue declarado en secretividad, por lo que no pudo conocer los detalles específicos de la investigación.

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“Yo me di cuenta en la mañana, opté por venir y quizás no la han subido al sistema”, manifestó el exfiscal ante los periodistas que cubren la fuente judicial.

El exfiscal aseguró que colaborará con las autoridades y no se esconderá de ningúna investigación. (FOTO: El Heraldo)
El exfiscal aseguró que colaborará con las autoridades y no se esconderá de ningúna investigación. (FOTO: El Heraldo)

<b>Investigación bajo reserva</b>

De acuerdo con Zelaya, la acción presentada por el Ministerio Público se mantiene bajo reserva, situación que le impedirá conocer de inmediato los elementos contenidos en el expediente.

No obstante, aseguró que utilizará los mecanismos legales correspondientes para tener acceso a la información y ejercer su derecho a la defensa.

El exfiscal señaló que cualquier funcionario público está sujeto a investigaciones y sostuvo que no es el primer titular del Ministerio Público que enfrenta procesos de este tipo.

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<b>“No me voy a esconder”</b>

Durante sus declaraciones, Johel Zelaya afirmó que colaborará con las autoridades y que responderá ante cualquier requerimiento que pueda presentarse.

“Yo no me voy a esconder de ninguna investigación”, expresó el exfuncionario.

Asimismo, indicó que durante su administración al frente del Ministerio Público procuró mantener una gestión transparente y apegada a la ley.

Zelaya también manifestó que siempre buscó ser un ejemplo para sus hijas, especialmente para una de ellas que actualmente cursa estudios de Derecho.

<b>Recuerda investigaciones anteriores</b>

El exfiscal recordó que durante su gestión se investigó a un exdirector de fiscales por supuestos vínculos con estructuras criminales, pactos dentro del Ministerio Público y otros hechos que fueron objeto de investigaciones.

Según sus declaraciones, las acciones emprendidas durante su administración buscaban fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción.

“Mi administración fue sana”, sostuvo.

Según sus declaraciones, las acciones emprendidas durante su administración buscaban fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción. (FOTO: El Heraldo)
Según sus declaraciones, las acciones emprendidas durante su administración buscaban fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción. (FOTO: El Heraldo)

<b>Últimos contratos firmados</b>

Johel Zelaya también se refirió a las últimas decisiones adoptadas antes de dejar el cargo de fiscal general.

Explicó que los últimos documentos que firmó correspondían a contratos y renovaciones de personal dentro del Ministerio Público.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado oficialmente cuáles son los hechos específicos que se investigan ni los posibles delitos relacionados con las diligencias prejudiciales.

<b>¿Qué son las diligencias prejudiciales?</b>

Las diligencias prejudiciales constituyen una etapa investigativa que permite al Ministerio Público recopilar información, juramentar peritos, solicitar documentos y practicar diversas actuaciones antes de una eventual presentación de requerimientos fiscales.

Este tipo de procedimientos pueden desarrollarse bajo reserva judicial cuando así lo determina la autoridad competente.

Por ahora, el caso permanece bajo secretividad y será la Corte Suprema de Justicia la encargada de conocer las actuaciones correspondientes.

Mientras tanto, el exfiscal general reiteró que comparecerá ante cualquier citación o requerimiento que las autoridades realicen en el marco de la investigación.

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