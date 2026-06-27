Contingente salvadoreño en Venezuela rescatan a mujer en estado delicado

Tras 7 horas de labor, el contingente logró rescatar con vida a Nayarit Colmenares, de 39 años, quien quedó atrapada en el sexto piso al colapsar la estructura. (Cortesía: Nayib Bukele)

El contingente de El Salvador localizó con vida a Nayaris Colmenares, de 39 años, este viernes, luego de permanecer atrapada entre los escombros en el estado de La Guaira, Venezuela. El hallazgo se produjo tras una operación que se extendió por varias horas, en el marco de la misión humanitaria desplegada por el gobierno salvadoreño, encabezada por el presidente Nayib Bukele, en respuesta al doblete sísmico que afectaron el territorio venezolano.

La búsqueda se desarrolló durante una jornada de alta tensión. Los rescatistas salvadoreños, establecieron contacto visual con Colmenares cuando aún permanecía retenida en el sexto piso de la estructura siniestrada. El personal médico describió el cuadro como delicado, ya que la afectada mostraba signos de debilidad y necesitaba atención inmediata.

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“Llevamos siete horas tratando de rescatar a Nayaris Colmenares, de 39 años. Ya hemos logrado establecer contacto visual con ella. Se encontró en el sexto piso cuando la estructura colapsó. Su condición de salud es muy delicada, pero sigue con vida. Nuestros equipos ya lograron canalizarle una vena para administrarle líquidos mientras continuamos las labores de rescate. Primero Dios lograremos sacarla con vida y estabilizarla, una vez esté fuera de los escombros”, comunicó Bukele a través de sus canales oficiales.

USAR El Salvador localizó a Nayaris Colmenares en el sexto piso de la estructura colapsada en La Guaira. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

“¡Hemos rescatado a Nayarit! Ahora a luchar para estabilizarla. Dios, permite que podamos salvarle la vida”, expresó el líder del Ejecutivo, minutos después.

La maniobra de extracción requirió coordinación precisa para evitar riesgos adicionales. El equipo médico canalizó una vena en la víctima y le suministró líquidos, lo que permitió mantener su estabilidad durante el proceso. Colmenares permaneció consciente durante la fase final del rescate y fue monitoreada constantemente por los especialistas.

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La presidencia, a través de su Secretaría de Prensa, informó que la mujer permaneció bajo los restos de las estructuras colapsadas durante más de 48 horas, hasta que el equipo salvadoreño logró localizarla y comenzar las maniobras necesarias para su rescate.

Nayaris Colmenares se encuentra en estado delicado. Los rescatistas trabajaron para estabilizarla y mantenerla con vida durante el operativo de extracción entre los escombros. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Rescatistas salvadoreños realizaron una operación compleja

El operativo representó un desafío técnico importante para los socorristas. Las tareas iniciaron cerca de las 2:00 de la tarde y se desarrollaron durante más de seis horas, concluyendo poco después de las 8:00 de la noche (hora local), cuando la víctima fue liberada y trasladada para recibir atención médica.

Esta operación exitosa forma parte de las acciones que lleva a cabo la misión humanitaria de El Salvador en las zonas afectadas de Venezuela, con el uso de equipos especializados para la remoción de escombros y el rescate de personas.

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Tras su liberación, Colmenares fue trasladada a un centro asistencial, donde recibirá tratamiento especializado por el tiempo que permaneció bajo los escombros.

USAR El Salvador localizó a Nayaris Colmenares en el sexto piso de la estructura colapsada en La Guaira.(Cortesía: Nayib Bukele)

El presidente Bukele destacó que la rescatista que logró establecer contacto y extraer a Nayaris fue Heidy Yaneth Aguilar Morales, licenciada en Enfermería e integrante del equipo médico del Grupo USAR ESA. El máximo mandatario manifestó el orgullo que representa su labor para El Salvador.

El despliegue del contingente salvadoreño ha sido reconocido por las autoridades de Venezuela y se mantiene la coordinación directa entre ambos países para garantizar la continuidad de las operaciones.