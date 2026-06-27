Cultura

Frida Kahlo toma el Soho de Londres con un mural gigante por los 119 años de su nacimiento

La instalación en Carnaby Street reúne cuatro paneles con reproducciones de obras de la artista mexicana, en consonancia con la muestra que presenta la Tate Modern hasta enero de 2027

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Londres inaugura '¡Frida Icónica!', un mural al aire libre por el 119 aniversario de Kahlo

El londinense barrio de Soho inauguró ¡Frida Icónica!, un mural al aire libre dedicado a Frida Kahlo por el 119 aniversario de su nacimiento, compuesto por cuatro retratos que forman el perfil de la artista mexicana y que transformó la zona en un lienzo lleno de color y arte público.

La instalación, ubicada en la famosa Carnaby Street, se compone de esos cuatro retratos realizados con reproducciones de obras de Kahlo y de otros artistas contemporáneos. Detrás de ellos, se observan largas tiras de papel picado que caen en cascada, un elemento esencial del arte popular mexicano.

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Catherine Wood, directora interina de la Tate Modern, que actualmente acoge una gran muestra dedicada a la artista, reafirmó el compromiso del museo con el acceso al arte de forma gratuita. Resaltó que, con los actos en torno a Kahlo, esperan que mucha gente tenga la oportunidad de conocer su trayectoria desde ser “una pintora mexicana poco conocida hasta convertirse en un fenómeno cultural mundial”.

'¡Frida Icónica!'
El barrio de Soho inauguró en Londres el mural al aire libre '¡Frida Icónica!' por el 119 aniversario del nacimiento de Frida Kahlo

Además de los cuatro retratos y las tiras de papel, los visitantes también descubrirán en la misma calle un arco de flores de diversos colores y la frase escrita con luces de neón “Yo pinto mi propia realidad”.

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Esta iniciativa de arte público se realiza en colaboración con la exposición de Tate Modern titulada Frida: La creación de un icono, que estará abierta al público hasta el 3 de enero de 2027.

'¡Frida Icónica!'
El londinense barrio de Soho inauguró este jueves '¡Frida Icónica'!, un mural al aire libre dedicado a Frida Kahlo por el 119 aniversario de su nacimiento, compuesto por cuatro retratos que forman el perfil de la artista mexicana y que transformó la zona en un lienzo lleno de color y arte público. EFE/Luis Campello

El comisario, Tobias Ostrander, resaltó que el hecho de celebrar la identidad de Kahlo y su representación sin tapujos de sus luchas personales “conecta con grupos y generaciones muy diversos”.

La muestra ha batido ya un récord de ventas anticipadas, con 41.000 entradas vendidas, lo que la coloca al mismo nivel que otras exposiciones de grandes figuras del arte como Picasso, Van Gogh o Warhol.

Fuente: EFE

[Fotos y video: EFE/Luis Campello y Laura Esteban]

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