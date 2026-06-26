Estados Unidos bombardeó instalaciones militares iraníes tras el ataque del régimen a un carguero en Ormuz

Dos F/A-18 Super Hornet despegan de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, en apoyo de la Operación Furia Épica, un ataque contra Irán desde una ubicación no revelada, el 3 de marzo de 2026. Armada de los Estados Unidos/vía REUTERS

Estados Unidos bombardeó instalaciones militares iraníes este viernes 26 de junio tras el ataque con drones de Teherán contra un carguero de bandera singapurense en el estrecho de Ormuz, en lo que el Comando Central estadounidense (CENTCOM) calificó como una violación directa del alto el fuego vigente entre ambos países.

Según el comunicado de CENTCOM, aviones militares estadounidenses atacaron depósitos de misiles y drones iraníes, así como estaciones de radar costeras. La respuesta se produjo un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní impactara con un dron de ataque unidireccional el buque M/V Ever Lovely, que transitaba por la salida del estrecho en aguas próximas a la costa omaní.

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El presidente Donald Trump calificó el incidente en su red Truth Social como una violación “insensata” del acuerdo de alto el fuego. Según el mandatario, Irán lanzó al menos cuatro drones contra embarcaciones que transitaban el estrecho: uno impactó en la cubierta superior del carguero y las fuerzas estadounidenses derribaron los otros tres. “Se produjeron daños, pero el barco pudo continuar su travesía”, precisó.

El incidente ocurrió a 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, localidad del sultanato de Omán, según la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO). La agencia había descrito inicialmente el impacto como el de un “proyectil desconocido” y recomendó a los buques en la zona circular con precaución y notificar cualquier actividad sospechosa.

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La atribución del ataque a Teherán fue publicada por The Wall Street Journal, que citó a dos altos funcionarios de Washington. El rotativo precisó que la Guardia Revolucionaria dañó el puente de mando del navío horas después de que Irán advirtiera a los barcos que no navegaran por rutas no autorizadas por el país persa. Por esa vía transita el 20% del crudo global.

- Fotografía de archivo cedida , por la Marina de los Estados Unidos, en la que se observa al destructor USS Preble (DDG 88) al lanzar un misil de crucero Tomahawk .

Según la UKMTO, este fue el primer ataque registrado en el estrecho en ocho días y también el primero desde que Washington y Teherán suscribieran un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico por Ormuz. Como parte del acuerdo, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y costas.

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Washington también suspendió por 60 días las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y autorizó a Teherán a vender su crudo en dólares por primera vez en décadas. El propio Trump había advertido el miércoles que pondría fin “de inmediato” a las negociaciones de paz si Irán obstaculizaba el tránsito o cobraba peajes en el estrecho. Durante un acto en el Despacho Oval este viernes, el mandatario evitó precisar cómo respondería al ataque: “Ya lo verán”, dijo ante periodistas.

Una formación de buques de contramedidas de minas de la clase Avenger, el USS Devastator (MCM 6), el USS Gladiator (MCM 11), el USS Sentry (MCM 3), el USS Dextrous (MCM 13), el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke USS Mason (DDG 87) y un helicóptero MH-53E Sea Dragon asignado al Escuadrón de Helicópteros de Contramedidas de Minas (HSM) 15, conocido como los "Blackhawks", maniobran en el Mar Arábigo el 6 de julio de 2019. Fotografía tomada el 6 de julio de 2019. Antonio Gemma Moré/Marina de los EE. UU./vía REUTERS

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, informó este viernes que unos 115 buques y 2.500 marineros fueron evacuados del estrecho desde el martes. La OMI había comunicado a las navieras que contaba con las garantías necesarias para activar su plan de evacuación, diseñado para los 11.000 marineros que permanecían varados en la zona.

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CENTCOM indicó en su comunicado que sus fuerzas continúan coordinando el paso seguro de los buques comerciales que transitan el estrecho y que el ejército estadounidense permanece “presente y vigilante” para garantizar el cumplimiento íntegro del acuerdo con Irán.