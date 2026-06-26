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Donald Trump acusó a Irán de violar la tregua tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

El presidente difundió la denuncia en Truth Social y afirmó que Teherán lanzó al menos cuatro aparatos no tripulados contra embarcaciones, en un episodio ocurrido el jueves cerca de la costa de Omán

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Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard

Donald Trump acusó a Irán de cometer una violación “insensata” del acuerdo de alto el fuego tras el lanzamiento de al menos cuatro drones de ataque contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula el 20% del crudo mundial. El mandatario lo comunicó este viernes a través de su plataforma Truth Social.

Según Trump, uno de los proyectiles “impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga”, que pudo continuar su travesía pese a los daños. Las fuerzas militares estadounidenses derribaron los otros tres drones, precisó.

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El carguero afectado fue el Ever Lovely, un portacontenedores con bandera de Singapur operado por la naviera taiwanesa Evergreen Marine Corp., que confirmó el jueves que la embarcación sufrió daños en el puente de mando al ser golpeada en un costado mientras navegaba por una ruta recomendada. La compañía indicó que el buque pudo proseguir su travesía.

El ataque se produjo el jueves a 14 kilómetros (7,5 millas náuticas) al sureste de Dahit, localidad costera del sultanato de Omán. El incidente ocurrió pocas horas después de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que el paso por el estrecho solo era seguro en las rutas designadas por Teherán.

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La Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) confirmó que un “proyectil desconocido” dañó el puente del buque y recomendó a los navíos en la zona “transitar con precaución”. Según la agencia, este sería el primer ataque registrado desde que Estados Unidos e Irán suscribieran un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico en el estrecho.

Buques de carga en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS
Buques de carga en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS

Como parte de ese acuerdo, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y costas. El incidente interrumpió más de una semana de relativa calma en la zona, período durante el cual ambas partes habían levantado bloqueos mutuos.

El ataque con drones representa uno de los mayores desafíos para la frágil tregua que Trump firmó la semana pasada, y añade presión a los esfuerzos por restaurar el tráfico por el estrecho a los niveles previos a la guerra. La Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU estimó este viernes que alrededor de 80 minas permanecen en las rutas históricas de navegación del estrecho. Bajo los términos del acuerdo de paz, Irán asumió la responsabilidad de retirarlas, aunque no está claro el avance de esa tarea.

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A esas dificultades se suma la posición de Omán, que comunicó a funcionarios europeos que no es posible volver a la situación previa al inicio del conflicto, y que los buques en tránsito podrían verse obligados a pagar tarifas, según personas familiarizadas con el asunto. El presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han rechazado ese esquema.

Los precios del petróleo recortaron brevemente algunas pérdidas tras la publicación de Trump, aunque el barril de West Texas Intermediate (WTI) llegó a caer un 4%, situándose por debajo de los USD 70, en un contexto en que Arabia Saudita acelera sus exportaciones. Los mercados globales de crudo registran señales de sobreoferta a corto plazo, a medida que los suministros del Medio Oriente cortados durante la guerra regresan al mercado.

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