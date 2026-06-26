Estados Unidos, Israel y Líbano firmaron un acuerdo que busca encaminar una paz duradera

U.S. Secretary of State Marco Rubio looks on as State Department Counselor Daniel Holler, Israel's Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter and Lebanon's Ambassador to the U.S. Nada Hamadeh sign a framework agreement between Israel and Lebanon, at the State Department in Washington, D.C., U.S., June 26, 2026. REUTERS/Ken Cedeno

Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron el viernes un acuerdo marco trilateral en Washington que busca sentar las bases de una paz duradera entre los dos países, poniendo fin a décadas de hostilidades y a meses de enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah en el sur del Líbano. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que “aún queda mucho trabajo por delante”.

La embajadora libanesa ante Washington, Nada Hamadeh Moawad, describió el acuerdo como “un primer paso en el camino hacia la restauración de la soberanía y la integridad territorial libanesa” y hacia “una cesación permanente y definitiva de las hostilidades”. El enviado israelí ante Estados Unidos, Yechiel Leiter, fue más directo: “Irán está fuera, Hezbollah está fuera, y el camino hacia la paz entre Israel y el Líbano está abierto”.

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Los detalles del acuerdo no fueron divulgados públicamente durante la ceremonia de firma.

El texto es fruto de cinco rondas de conversaciones en Washington, iniciadas en abril bajo presión de la administración estadounidense tras el estallido del conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbollah abrió fuego contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre que, según autoridades libanesas, ha dejado más de 4.200 muertos y más de un millón de desplazados.

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Las bajas israelíes en esta ronda de combates ascienden a al menos 32 soldados y cuatro civiles, de acuerdo con datos recogidos por Reuters. Un primer alto el fuego anunciado el 17 de abril no logró frenar los combates. Un segundo cese del fuego, declarado este mes, se produjo después de que Teherán exigiera que su acuerdo con Washington para poner fin al conflicto más amplio incluyera también al Líbano.

Israel's Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter speaks next to U.S. Secretary of State Marco Rubio, State Department Counselor Daniel Holler, and Lebanon's Ambassador to the U.S. Nada Hamadeh during a meeting at the State Department in Washington, D.C., U.S., June 26, 2026. REUTERS/Ken Cedeno

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, precisó que el ejército israelí seguirá desplegado en la gran mayoría de la “zona de amortiguación” que controla en el sur del Líbano. Agregó que ambas partes acordaron dos áreas donde se ejecutará un programa piloto para desmantelar la infraestructura de Hezbollah y transferir el control al ejército libanés: una al sur del río Litani —fuera del territorio ocupado por Israel— y otra al norte del mismo río, que incluye “una pequeña parte de la zona de seguridad ampliada”.

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Una fuente política israelí indicó que Estados Unidos supervisará las actividades del ejército libanés en dichas áreas. Netanyahu calificó la firma como “un golpe mayor” a Irán y sostuvo que Teherán “no tiene ningún papel en el Líbano”. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había adoptado una postura más intransigente días antes, asegurando que Israel no se retirará de los territorios ocupados “ni siquiera si hay una demanda estadounidense”.

Las negociaciones, previstas inicialmente para tres días, se extendieron un día adicional por discrepancias sobre las zonas piloto propuestas. Una fuente regional citada por Haaretz señaló que ninguna de las partes había validado el mapa presentado durante las conversaciones. Según medios libaneses, Beirut rechaza la exigencia israelí de que las zonas piloto comiencen fuera del territorio que Israel ocupa.

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El jueves, un funcionario del Departamento de Estado afirmó ante Reuters que Israel ya había retirado tropas de algunas áreas del sur del Líbano como gesto de “buena fe” y llamó a las Fuerzas Armadas libanesas a asumir el control de esas zonas. Tanto funcionarios israelíes como libaneses negaron que se hubiera producido retirada alguna, sin ofrecer detalles sobre ubicaciones ni extensión territorial.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrecen una rueda de prensa tras reunirse en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

La violencia no se detuvo pese al cese del fuego vigente. El viernes, el ejército israelí informó haber abatido a siete miembros de Hezbollah que operaban cerca de la zona que ocupa, dato que Reuters no pudo verificar de forma independiente. Medios árabes reportaron ataques aéreos israelíes en Maifadoun y en Nabatieh al-Fouqa que dejaron dos muertos y al menos un herido.

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La noche del jueves, un terrorista de Hezbollah lanzó una granada contra soldados israelíes que ingresaban al pueblo de Beit Yahoun, hiriendo a un oficial y tres soldados, uno de ellos de gravedad moderada. El militante fue abatido, y el ejército israelí respondió con ataques aéreos y de artillería en la zona.