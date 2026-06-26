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Anya Taylor-Joy protagoniza el video de “Jealous Lover”, el nuevo sencillo de los Rolling Stones

Junto a Charles Melton, la actriz protagoniza una puesta visual de coreografía precisa

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Anya Taylor-Joy y Charles Melton en el video musical de los Rolling Stones
Los Rolling Stones estrenaron el videoclip de “Jealous Lover” con Anya Taylor-Joy y Charles Melton como protagonistas (Captura de video)

Los Rolling Stones estrenaron el jueves 25 de junio el videoclip de “Jealous Lover”, su nuevo sencillo, con Anya Taylor-Joy y Charles Melton como protagonistas de una pieza audiovisual de coreografía precisa, dirigida por Chris Barrett y Luke Taylor, realizadores que también han trabajado con Radiohead y Jack White.

Taylor-Joy es mundialmente conocida por su rol en la serie Gambito de Dama, además de participar en películas como Furiosa: de la saga Mad Max, Fragmentado, La bruja y El menú.

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Por su parte, Melton saltó a la fama con la serie juvenil Riverdale, y en los últimos años apareció en producciones como Secretos de un escándalo, Tiempo de Guerra y en la segunda temporada de Bronca en Netflix.

Anya Taylor-Joy y Charles Melton en el video musical de los Rolling Stones
El tema integra el álbum "Foreign Tongues", que los Rolling Stones publicarán el 10 de julio de 2026 a través de Capitol Records (Captura de video)

El video se publicó de forma exclusiva en Amazon Music, mientras que una versión solo de audio llegó ese mismo día a YouTube.

El tema integra el álbum de estudio Foreign Tongues, cuyo lanzamiento está previsto para el 10 de julio de 2026 a través de Capitol Records.

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El sencillo se aleja del pop-rock de “In the Stars”, el corte anterior de la banda, y adopta un registro de R&B con un falsete que Mick Jagger convierte en el eje vocal del tema.

La reacción del público en los comentarios de YouTube fue inmediata. “Suenan con una energía tan juvenil que es increíble”, escribió un oyente en la plataforma. Otro usuario apuntó: “Mick cantando en voz aguda a su edad... asombroso”.

Anya Taylor-Joy y Charles Melton en el video musical de los Rolling Stones
El nuevo sencillo de la banda se aparta del pop-rock de “In the Stars” y adopta un registro de R&B con Mick Jagger al frente de la voz (Captura de video)

La base instrumental la construyen Keith Richards y Ronnie Wood en las guitarras, mientras que Darryl Jones en el bajo y Steve Jordan en la batería y percusión establecen el pulso rítmico de la canción.

Steve Winwood, colaborador de larga data del grupo, aporta texturas de Rhodes y órgano. El productor Andrew Watt y el tecladista Matt Clifford también participaron en la grabación y contribuyeron al sonido cálido del tema.

“Jealous Lover” llega acompañada de otro corte del álbum, “Divine Intervention”, una de las dos canciones de Foreign Tongues en las que participa Robert Smith, vocalista de The Cure.

Anya Taylor-Joy y Charles Melton en el video musical de los Rolling Stones
Keith Richards, Ronnie Wood, Darryl Jones y Steve Jordan sostienen la base instrumental de “Jealous Lover”, con aportes de Steve Winwood, Andrew Watt y Matt Clifford (Captura de video)

Anya Taylor-Joy se suma al reparto de “El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum”

Anya Taylor-Joy tiene un nuevo proyecto cinematográfico confirmado: la actriz se incorpora a El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum), la próxima entrega de la franquicia. Interpretará a Seren, una elfa Sindar del Reino de los Bosques y agente de confianza del rey Thranduil.

La película estará dirigida por Andy Serkis, quien retoma el papel de Gollum. La trama se ubica entre la trilogía de El Hobbit y la de El Señor de los Anillos, con Aragorn y Gandalf en busca de Gollum para obtener información sobre el Anillo Único, la reliquia que amenaza a toda la Tierra Media.

El reparto incluye el regreso de Ian McKellen como Gandalf y Elijah Wood como Frodo, junto a Lee Pace como Thranduil. Entre los nuevos integrantes figuran Kate Winslet como Marigol, Jamie Dornan como Strider y Leo Woodall como Halvard.

Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens producen el filme. Walsh y Boyens escribieron el guion junto a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou. Ken Kamins, Serkis y Jonathan Cavendish de The Imaginarium ejercen como productores ejecutivos.

Anya Taylor-Joy se incorporó a "El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum", donde interpretará a Seren en la nueva película dirigida por Andy Serkis (REUTERS/Daniel Cole)
Anya Taylor-Joy se incorporó a "El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum", donde interpretará a Seren en la nueva película dirigida por Andy Serkis (REUTERS/Daniel Cole)

Warner Bros. y New Line distribuirán la película, con estreno en salas programado para el 17 de diciembre de 2027.

La franquicia tiene además otro proyecto en desarrollo: Stephen Colbert trabaja en un segundo filme junto a Boyens y Peter McGee, bajo el título provisional El Señor de los Anillos: La Sombra del Pasado, una producción que aún no tiene director asignado.

Antes de ese estreno, Taylor-Joy aparecerá en la serie Lucky de Apple TV+ y en Dune: Parte Tres, dirigida por Denis Villeneuve.

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